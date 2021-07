Ein Schwerpunkt von iOS 15 ist es, das Verbinden und Teilen von Inhalten mit anderen zu erleichtern. Facetime-Links und die Möglichkeit, Watch-/Listen-Partys in Facetime zu haben, sind zwei gute Beispiele, aber die Sharing-Funktion, die wahrscheinlich von allen genutzt wird, ist "Mit dir geteilt".

In der Vergangenheit, wenn Ihnen jemand eine iMessage mit einem Link zu einer Website, einem Artikel oder einem Foto geschickt hat, war es irgendwie in der Nachrichten-App gefangen. Wenn Sie das finden wollten, was er oder sie Ihnen letzte Woche geschickt hat, mussten Sie Nachrichten öffnen, die Konversation finden und dann zurückblättern, um den Inhalt zu finden.

Mit der neuen Funktion "Mit dir geteilt" werden Inhalte, die in Messages geteilt wurden, direkt in der zugehörigen App angezeigt. Öffnen Sie Musik, um mit Ihnen geteilte Musik zu sehen, öffnen Sie Fotos, um Fotos zu sehen, öffnen Sie einen neuen Tab in Safari, um Weblinks zu sehen, und so weiter. So funktioniert es.

Ab Werk eingestellt

Das Beste an "Mit dir geteilt" ist vielleicht, dass es überhaupt keine Einrichtung erfordert. Sie müssen nicht in die Einstellungen-App gehen, um einen Schalter umzulegen, und Sie müssen nichts Besonderes in der Nachrichten-App tun.

Wenn Ihnen jemand einen Link zu einem Inhalt aus Apple Music, Podcasts, Nachrichten oder der TV-App sendet, wird dieser einfach im Abschnitt "Mit dir geteilt" in der entsprechenden App angezeigt. Wenn er oder sie Ihnen ein Foto sendet, wird es in Fotos angezeigt. Wenn er oder sie Ihnen einen Website-Link sendet, wird er in der neuen Tab-Seite von Safari angezeigt. Die Abschnitte "Mit dir geteilt" werden zwischen den Geräten synchronisiert, sodass Sie alles auch auf Ihrem iPad, Mac und Apple TV sehen können. Hier sehen Sie, wo Sie den Bereich "Mit dir geteilt" in jeder App finden.

Ausblenden von Inhalten aus "Mit dir geteilt" (Shared with You)

Wenn Sie nicht möchten, dass der Inhalt einer bestimmten Messages-Konversation in den Abschnitten "Mit dir geteilt" in Ihren Apps angezeigt wird, können Sie ihn ausblenden.

Öffnen Sie die Nachrichten-App, drücken Sie lange auf die Konversation, deren Inhalt Sie ausblenden möchten, und wählen Sie "In 'Mit dir geteilt' ausblenden". Wenn Sie diese Aktion rückgängig machen möchten, drücken Sie erneut lange auf die Konversation und wählen Sie "Automatisch teilen". Dadurch wird der gesamte Inhalt aus diesem Nachrichten-Thread ausgeblendet, aber Sie können keine bestimmten Inhalte oder Inhalte nach Typ auswählen. Sie können nur Inhalte aus einem gesamten Nachrichten-Thread deaktivieren.

Normalerweise können Sie lange auf einen einzelnen Inhalt im Abschnitt "Mit dir geteilt" einer App drücken, um ein Kontextmenü zu öffnen, mit dem Sie nur dieses geteilte Element entfernen können. (Macwelt)