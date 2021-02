Globale Logistikunternehmen spielen eine herausragende Rolle, wenn es gilt COVID-19-Impfstoffe in der Fläche zu verteilen. Vor allem für den Logistikkonzern FedEx zahlen sich die jahrzehntelangen Bemühungen um eine optimale Sendungsverfolgung jetzt aus: Alle an der Impfstoff-Lieferung Beteiligten können heute schnell ermitteln, wo sich die bestellten Vakzine gerade befinden.

"Ein völlig neues Ökosystem für die Logistik"

FedEx greift auf ein ausgeklügeltes Technologienetzwerk zurück, um Millionen von Impfstoffampullen auf ihrem Weg durch die weitläufige Logistik-Pipeline zu überwachen. Die Prozessketten binden Pharmaunternehmen genauso ein wie Transportunternehmen zu Lande und in der Luft sowie die Gesundheitssysteme in den Ländern, die für Umsetzung des Impfvorgangs verantwortlich sind.

In diesem logistischen Netzwerk spielen Sensoren und Microsofts Cloud-Analytics-Plattform eine Schlüsselrolle. Sie helfen allen Stakeholdern, das Vorankommen der Sendungen beinahe in Echtzeit zu kontrollieren, erklärt Rob Carter, CIO von FedEx. "Die Ausbreitung des Internets of Things hat ein völlig neues Ökosystem für die Logistik geschaffen", erklärt Carter gegenüber "CIO.com". Er fügt hinzu, dass FedEx mehr als 50 Patente für sensorbasierte Logistik halte.

Angesichts der andauernden Pandemie ist das Verteilen der Impfstoffe eine Schlüsselaufgabe für Pharmaunternehmen wie Pfizer/Biontech, Moderna und ihre Logistikpartner. FedEx, United Parcel Service, DHL International und andere Zustelldienste sorgen dafür, dass die Medikamente teilweise bei ultrakalten Temperaturen von bis zu minus 70 Grad Celsius versendet werden. Eine Unterbrechung der Kühlkette muss um jeden Preis vermieden werden, da diese Impfseren bei höheren Temperaturen verderben oder ihre Wirksamkeit verlieren.

Während sich viele Länder mit dem Erreichen ihrer Impfziele schwertun, fahren diese Pharmaunternehmen ihre Produktion hoch. Damit wächst der Druck auf die Logistikpartner, die angemessene Lagerung und rechtzeitige Verteilung ihrer Medikamente sicherzustellen.

Sensoren und Analytics steuern die Logistik

Um das Nachverfolgen von Sendungen zu vereinfachen, bringt FedEx an jede Impfstoffsendung eine SenseAware ID an. Diese kleinen, mit einem Strichcode versehenen Sensoren übertragen alle zwei Sekunden Standortdaten über Bluetooth an WiFi-Zugangspunkte oder Gateway-Geräte im gesamten FedEx-Netzwerk, sagt Carter.

Wenn ein Fahrer den Strichcode mit seinem Handscanner erfasst, wird ein Versandcode erstellt, der FedEx dabei unterstützt, das Paket zu verfolgen und vorherzusagen, ob es den Serviceanforderungen genügen kann, sagt Carter. Mit SenseAware-ID-Sensoren ausgestattete Pakete werden auf ihrer Route mehrere hundert Mal getrackt. Mit traditionellen Paket-Scannern geschieht das nur einige Dutzend Mal.

Die großen Datenmengen, die mithilfe der SenseAware ID generiert werden, fließen in die Analytics-Plattform FedEx Surround ein, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde und in der Azure-Cloud vorgehalten wird. Diese Analytics-Umgebung stellt sowohl historische Daten von FedEx-Routen und -Postleitzahlen als auch externe Informationen wie Wetterdaten oder Kartenmaterial bereit. Die Azure-Software für maschinelles Lernen (ML) macht aus diesen Daten entscheidungsrelevante Informationen.

Algorithmen helfen FedEx, die Umstände, in denen sich ein jedes Paket befindet, zu deuten und Sendungen gegebenenfalls umzuleiten, noch bevor diese durch Unwetter, Naturkatastrophen, mechanische Ausfälle oder fehlerhafte Adressen verzögert werden können.

Im Falle der COVID-19-Impfstoffe, die empfindlich auf höhere Temperaturen reagieren, ist eine pünktliche Lieferung unter optimalen Umständen entscheidend für deren Wirksamkeit. ."Die Impfstoffe gehören zu den wichtigsten Sendungen in unserer Firmengeschichte", sagt Carter. "Die einzige Chance, eine einheitlich tiefe Temperatur zu gewährleisten, besteht darin, sie exakt im vorgesehenen Zeitrahmen zu liefern. "

Machine Learning verbessert Zustellung

Judson Althoff, Executive Vice President von Microsofts Worldwide Commercial Business (WCB), umreißt in einem Beitrag auf LinkedIn den Anwendungsfall wie folgt: "Stellen Sie sich vor, eine Palette mit Impfstoffen ist für den Transport von Michigan nach Kalifornien bestimmt und die externen Daten zeigen eine hohe Verspätungswahrscheinlichkeit aufgrund des Wetters", so Althoff. "In diesem Szenario würde die Surround-Plattform helfen, die Kundendienstmitarbeiter und Betriebsplaner rechtzeitig zu benachrichtigen, damit diese die Sendung auf einen anderen Flug umbuchen könnten. Das entscheidet darüber, ob der Impfstoff pünktlich und einsatzbereit in Kalifornien ankommt oder nicht."

Die Machine-Learning-Funktionen sorgen außerdem dafür, dass Surround für den Versand jedes Pakets Trends der Vergangenheit analysiert, damit zukünftige Sendungen besser zugestellt werden können. Die Produkt- und Führungsteams von FedEx waren Anfang 2020 in die Microsoft-Zentrale in Redmond gekommen, um die Funktionsweise von Surround festzulegen. Die Unternehmen erkannten sowohl die "enorme logistische Herausforderung" als auch die Bedeutung der Nachverfolgung von COVID-19-Impfstoffen und anderen kritischen Sendungen. Sie beriefen mehrere Remote-Meetings mit Hunderten von Personen ein, um die Analytics-Plattform aufzusetzen, so Althoff.

Mit dem Projekt liegt FedEx voll im Trend. "Algorithmic Foresight" ist nach Angaben der Analysten von Gartner ein wichtiger Trend in der Logistik. IoT-Daten rund um Lieferketten, zusammengeführt mit anderen Datenquewllen etwa zu Wetter oder Verkehr, versetzten Unternehmen in die Lage, aktuelle Gegebenheiten zu verallgemeinern , um zukünftige Szenarien besser zu verstehen und gute Empfehlungen abzugeben.

"Wenn mehr und bessere Daten zur Verfügung stehen, können Unternehmen anhand von Analytics Störungen früher erkennen, ihre Auswirkungen auf die Lieferkette verstehen und eine Reaktion erarbeiten", schreiben die Gartner-Analysten Bart De Muynck und Carly West in einem Bericht vom August 2020.

FedEx nimmt diesen Trend auf, um beim Impfstoffverteilungsplan der amerikanischen Regierung, der sogenannten Operation Warp Speed eine wichtige Rolle zu spielen. Der neue Präsident Joe Biden erwägt, zur Ankurbelung der Produktion den "Defense Production Act" zu bemühen, der ihm außerordentliche Befugnisse einräumen würde, die Impfziele in den USA zu erreichen. Allein in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit will die Regierung Biden 100 Millionen Impfungen verabreichen. "Wir glauben, dass die Zukunft von IoT und sensorbasierter Logistik begonnen hat", sagt Carter.

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation CIO.com.