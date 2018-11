Die Apple Watch Series 4 ist ein fantastisches Upgrade in Apples Wearables-Segment, aber es fehlt immer noch ein wichtiges Wettbewerbsmerkmal: das Schlaf-Tracking. Wir hoffen jedes Jahr, dass die neue Version von watchOS ein integriertes Schlaf-Tracking ermöglicht, und jedes Jahr sind wir enttäuscht.

Glücklicherweise gehen eine Reihe von Anwendungen von Drittanbietern das Problem an. Nachdem wir einige ausprobiert haben, denken wir, dass die besten beiden Apps AutoSleep und Pillow sind. Sie sind zuverlässig, informativ und vor allem verfolgen sie den Schlaf automatisch. Alles, was Sie tun müssen, ist, Ihre Apple Watch im Bett zu tragen.

AutoSleep

Der Hauptzweck von AutoSleep liegt im Namen: die automatische Schlafverfolgung. Die App ist exklusiv für die Apple Watch entwickelt und funktioniert ohne sie auch nicht. Tragen Sie einfach Ihre Apple Watch im Schlaf - Sie werden wahrscheinlich den Theater-Modus aktivieren wollen, damit sie nicht aufleuchtet - und Sie werden am nächsten Morgen eine Benachrichtigung mit Ihrem Schlafbericht erhalten.

Wenn Sie Ihre Uhr über Nacht aufladen möchten, legen Sie sie einfach auf das Ladegerät, wenn Sie ins Bett gehen, und hören Sie sofort auf, sie aufzuladen, wenn Sie aufwachen. AutoSleep verwendet die Ladezeit als Richtlinie für die Schlafzeit, aber Sie erhalten keine Details über Ihre Schlafqualität oder Herzfrequenz.

Digitalisierung bei thyssenkrupp Jetzt anmelden

Die Benutzeroberfläche ist dank der übermäßigen Nachahmung von Apples Aktivitätsringen etwas schwer zu verstehen, aber Sie werden viele großartige Informationen finden, sobald Sie sich an die Oberfläche gewöhnt haben. Sie erhalten Informationen darüber, wann Sie eingeschlafen sind und wann Sie aufgewacht sind, die Gesamtschlafzeit, die Zeit, die Sie im Tiefschlaf verbracht haben, wie hoch ihre „Schlafqualität“ war und Ihre Herzfrequenz. Scrollen Sie weiter nach unten und Sie können herausfinden, wie sich der Schlaf einer Nacht im Vergleich zu Ihren Durchschnittswerten verhält, und es gibt ein umfangreiches Protokoll von jeder Nacht.

Die Einrichtung erfordert mittels eines Assistenten, der nach Ihren Schlafgewohnheiten fragt, einschließlich der Zeit, zu der Sie mit der Aufnahme beginnen möchten. Schließlich wollen Sie nicht um 22 Uhr ins Bett gehen, acht Stunden schlafen, dann die ersten zwei Stunden Schlaf zum ersten Tag und die nächsten sechs Stunden zum nächsten Tag zählen lassen.

Ich fand heraus, dass ich mit der Empfindlichkeit des Schlaf-Tracking ein wenig herumfummeln musste, um Messwerte zu erhalten, von denen ich dachte, dass sie genau sind, aber das ist nicht kompliziert. Sie erhalten fünf Einstellungen von "Sehr ruhig" bis "Sehr unruhig", von denen eine Ihrer durchschnittlichen Schlafaktivität entsprechen muss.

AutoSleep bietet schöne Uhrenziffernblätter, die die neuen Zifferblätter der Serie 4 unterstützt, aber nicht die neue große Komplikationen in der Mitte auf dem Zifferblatt "Infograph Modular". Die Watch-App selbst ist übersichtlich und leicht zu lesen, und die Schnittstelle zu den Ringen macht dort etwas mehr Sinn. Es gibt sogar eine praktische "Lights off"-Taste, die mit HomeKit-fähigen Leuchten funktioniert.

Für 3,49 € ist die App ein gutes Geschäft, und für lange Zeit war es meine Lieblings-App für Schlaf-Tracking auf der Apple Watch.

Pillow

Der Spitzenplatz von AutoSleep wurde durch Pillow leicht verdrängt, dank einiger Funktionen, die in den letzten Updates hinzugefügt wurden. Pillow wurde entwickelt, um den Schlaf für jeden mit einem iPhone zu verfolgen - indem Sie es neben sich auf ihre Matratze legen. Eine vage Vorgehensweise, wenn man sich ein Bett teilt - aber wir werden uns hier auf die Apple-Watch-Funktionalität konzentrieren.

Die Hauptbedienoberfläche von Pillow zeigt ein paar Schlafaktivitätsringe, gefolgt von einem vereinfachten Diagramm des Schlafes der letzten Nacht. Wenn Sie auf dieses Diagramm tippen, erhalten Sie detailliertere Informationen, einschließlich Ihrer Gesamtschlafzeit und einer Messung Ihrer Schlafqualität. Sie können sehen, wie viel Prozent Ihrer Schlafzeit wach, im leichten Schlaf, im REM-Schlaf und im Tiefschlaf verbracht wurde.

Wenn Sie Ihr Handy ins Querformat drehen, ändert sich die Ansicht, um detaillierte Informationen über einen Teil Ihrer Schlafdaten im Laufe der Zeit anzuzeigen. Es wird alles in einfachen und übersichtlichen vertikalen Balkendiagrammen dargestellt.

Pillow hat noch ein paar andere praktische Funktionen. Es zeichnet nachts Geräusche auf, während Sie schlafen, und Sie können sie später hören, um zu sehen, ob Sie geschnarcht haben oder ob es die Katze war, die Sie geweckt hat. Es kann Zeiten vorschlagen, um zu Bett zu gehen, die auf Ihren Schlafstatistiken basieren, um sicherzustellen, dass Sie genügend Qualitätsschlaf erhalten, und Geräusche spielen, die Ihnen helfen könnten, einzuschlafen. Es hat einen Alarmmodus, der Sie während des günstigsten Teils Ihres Schlafzyklus aufweckt, bevor Sie aufstehen müssen.

Einige dieser Funktionen funktionieren nicht, wenn Sie den automatischen Erkennungsmodus für Aktivitäten der Apple Watch verwenden, was wirklich schade ist. Aber auch ohne sie ist es mehr oder weniger ein Feature-for-Feature-Match für AutoSleep. Die Uhrenapp von Pillow leistet etwas mehr als AutoSleep, um die Ästhetik der Apple eigenen Uhren-Apps zu vereinen. Ein kürzlich aktualisiertes Update hat auch die Unterstützung für die gesamte Bandbreite der Komplikationen der Series 4 hinzugefügt, einschließlich der Eckkomplikationen für das Infografik-Fenster und des großen mittleren Diagramms auf dem Infograf Modular Ziffernblatt.

Pillow ist theoretisch kostenlos, aber sie ist nicht besonders nützlich ohne den In-App-Kauf für 5,49 € . Ohne diesen bekommen Sie nur eine sehr begrenzte Schlafanalyse, die wirklich den Zweck verfehlt, zu wissen, ob Sie einen besseren Nachtschlaf hatten als sonst.

Welche App ist die beste?

AutoSleep und Pillow sind beide ausgezeichnete Entscheidungen. Keine von beiden ist kostenlos (der Kauf der Premium-Version von Pillow ist praktisch erforderlich), aber auch nicht teuer. Am wichtigsten ist vielleicht, dass sowohl AutoSleep als auch Pillow einmalige Einkäufe sind; im Zeitalter der abonnementbasierten Anwendungen ist es schön, einfach etwas zu kaufen und es zu besitzen.

Beide Apps gaben mir ähnliche Daten über die Gesamtschlafzeit, aber ihre Berichte darüber, wie viel "guten" Schlaf ich bekam oder wie lange ich im Tiefschlaf verbrachte, waren oft sehr unterschiedlich. Ich habe das Gefühl, dass sie einfach unterschiedliche Definitionen dieser Dinge haben. Was wichtiger ist, ist, dass sie beide ziemlich konsistent sind, zumindest sobald Sie sie richtig eingerichtet haben und Sie den Lernheuristiken ein oder zwei Wochen gegeben haben, um Ihre Schlafmuster herauszufinden.

Ich fand, dass die grundlegenden Informationen von Pillow in einem ansprechenderen und leichter verständlichen Format präsentiert werden. Die Apple-Watch-App und Benachrichtigungen sind großartig. Ich mag die Diagramme von AutoSleep für detaillierte Informationen, aber ich kann ehrlich gesagt selten so sehr in die Tiefe gehen. Die tägliche Benachrichtigung über die Zusammenfassung des Schlafes von Pillow beinhaltet ein kleines Diagramm, das ich sehr schätze.

Glücklicherweise gibt es keinen wirklichen Grund, nicht beide zu betreiben. Die Auswirkungen auf die Akkulaufzeit sind minimal - die Apps nehmen im Grunde genommen nur die Historie der Bewegungs- und Herzfrequenzdaten der Uhr auf und verarbeiten diese - also ist es nicht so, dass eine der beiden Apps im Schlaf "aktiv" sein müsste. Ich habe beide seit mehreren Wochen erfolgreich eingesetzt und hatte nie Probleme mit der Akkulaufzeit meiner 40mm Serie 4. Ein paar Stunden Laden am Abend sind alles, was ich brauche, um den Schlaf in dieser Nacht zu verfolgen und meine Uhr am nächsten Tag zu benutzen.

Wir sind nach wie vor der Meinung, dass Apple unter watchOS 6 ein eigenes Sleep-Tracking anbieten sollte. Angesichts all der Möglichkeiten, wie Apple maschinelles Lernen einsetzt, um Aktivitätsprofile, Sturzerkennung und mehr zu erstellen, scheint es wie eine natürliche Ergänzung. Aber bis dahin können Sie mit AutoSleep oder Pillow eine großartige Alternative für nur ein paar Euro bekommen. (Macwelt)