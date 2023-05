In knapp einem Monat wird Apple iOS 17 vorstellen und jedem die wichtigsten Änderungen zeigen, die im Herbst auf die iPhones kommen. Und laut dem neuesten Leak werden einige der beliebtesten Apple-Apps ein komplett neues Gesicht bekommen.

Analyst941 auf Twitter, der in letzter Zeit immer wieder mit WWDC-Leaks aufwartet, hat die Änderungen an den Apps Wallet und Health enthüllt, die in iOS 17 ganz anders aussehen werden. Die "Konzept-Renderings", die viele der neuen Funktionen zeigen, basierten "genau auf dem, was mir heute gezeigt wurde", behauptet der Leaker.

Angefangen bei der Heath-App zeigen die Renderings den neuen Favoriten-Bildschirm, der nun eine Reihe von Kacheln mit "farbigen Graphen, Tabellen usw., die mit Daten innerhalb jedes Abschnitts gefüllt sind" anstelle einer einfachen Liste zeigt. Es gibt auch Gerüchte, dass die Health-App auf watchOS 10 und iPadOS 17 kommen wird, und die gestraffte Schnittstelle macht sowohl für größere als auch kleinere Bildschirme Sinn.

This is the new home of the Wallet app in iOS 17.



• Swipe down to Search anywhere.

• Sorted tabs for everything.

• Apple Cash/Savings gets its own tab.

• New “All transactions” button.

• much more, not pictured ??



Sharing more info soon pic.twitter.com/mUjTjUUrps