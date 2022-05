"One Outlook" soll die zahlreichen Versionen von Microsofts E-Mail-Applikation vereinheitlichen. Nun sind auf Twitter erste Screenshots durchgesickert, die ein Bild davon vermitteln, wie Outlook-Nutzer künftig (unter anderem) E-Mails schreiben:

One Outlook Web-App?

Mit One Outlook sollen die unzähligen, verschiedenen Versionen der E-Mail-Software, die über die Jahre entstanden sind, zusammengeführt und vereinheitlicht werden. Der in Windows integrierte Mail-Client, Outlook.com und möglicherweise sogar das traditionelle Outlook-Executable sollen künftig in Sachen Benutzeroberfläche und Funktionalität dieselbe Sprache sprechen.

Beim Blick auf die geleakten Screenshots könnte so mancher Nutzer ein wenig enttäuscht sein: One Outlook wirkt wie die bekannte Outlook-Web-App - mit einer Prise "Fluent Design" Marke Microsoft. Ob der neue Client alle bisherigen E-Mail-Verwaltungsfunktionen bieten wird, ist noch nicht bekannt. Ebensowenig, ob der Windows-Mail-Client die Einführung von One Outlook überleben wird.

Die Tatsache, dass auch der Installer von One Outlook per Twitter geleakt wurde (Achtung: Download nicht empfehlenswert, weil technisch ungeprüft und potenziell risikobehaftet), deutet darauf hin, dass eine zeitnahe Veröffentlichung bevorsteht - Microsofts Entwicklerkonferenz Build steht Ende Mai 2022 an. (fm)

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer US-Schwesterpublikation PC World.