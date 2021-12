Low-Code-Technologie hat zu allererst professionellen Entwicklern geholfen, Anwendungen schneller zu programmieren. Gute Beispiele hierfür aus dem Kundenstamm von ServiceNow wären die Basler Versicherungen oder DB Systel, die IT-Tochter der Deutschen Bahn. So entwickelte die Basler ein maßgeschneidertes Schadenportal für einen globalen Pharmakonzern innerhalb von einigen Monaten, die DB Systel baute ein Proof of Concept für eine große neue Dienstleistung innerhalb einer Woche.

Einen noch viel größeren Beitrag versprechen sich Experten allerdings von Mitarbeitern in den Fachbereichen außerhalb der IT. "Wir beobachten, dass viele Mitarbeiter dort Low-Code-Tools nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu automatisieren", sagt Gregg Aldana, Senior Director of Creator Workflows Global Solution Consulting bei ServiceNow. "Das passiert in jeder Abteilung, einschließlich HR, Marketing und Vertrieb."

Diese Citizen Developer dienen dabei nicht nur ihrem eigenen Fachbereich. Von der IT-Abteilung autorisiert und unterstützt, sparen ihre Low-Code-Anwendungen häufig dem ganzen Unternehmen viel Zeit und Geld. Hier einige Beispiele aus verschiedenen Branchen, die das Wirken von Citizen Developern und ihren strategischen Wert dokumentieren.

Ein Krankenhaus bekommt seinen Papierkram in den Griff

Das Kinderkrankenhaus St. Jude in der US-Stadt Memphis war bei Ausbruch der Pandemie gezwungen, viele seiner Mitarbeiter nach Hause zu schicken. Und wie viele andere Unternehmen musste auch das Krankenhaus schnell feststellen, dass seine Workflows nicht für Fernarbeit optimiert waren.

Mitunter kamen Genehmigungsprozesse ins Stocken. Das Problem: Verträge und andere Dokumente wurden als PDFs auf der Cloud-Plattform von DocuSign gespeichert, und die war zu diesem Zeitpunkt nicht mit anderen wichtigen Diensten integriert. Bis ein Mitarbeiter die Initiative ergriff und das Problem durch die Entwicklung einer Low-Code-App löste.

"Dieser Mitarbeiter war weit davon entfernt, ein Profi-Anwendungsentwickler zu sein", sagt Gregg Aldana, "aber in weniger als drei Wochen war er in der Lage, seine Idee in den produktiven Betrieb zu überführen. Seine Low-Code-Workflow-App schuf ganz ohne Code eine Verbindung zur Dokumentenmanagement-Plattform von DocuSign und leitete die Verträge auf intelligente Weise an die jeweils richtige Stelle zur Überprüfung oder Freigabe, was den digitalen Genehmigungsprozess ungemein erleichterte."

Ein Flugzeughersteller verleiht seinen Handbüchern Flügel

Ein weiteres Beispiel aus dem Bereich Dokumentenmanagement betrifft die Flughandbücher eines großen Luftfahrtunternehmens. Das Problem bestand darin, dass Änderungen im Inhalt eines Betriebshandbuchs an einem langwierigen Prozess geknüpft waren. Überarbeitungen und Freigaben wurden über den Austausch zahlloser E-Mails zwischen Fertigungsingenieuren, technischen Dokumentaren, Diagrammzeichnern, Content Taggern und Qualitätssicherungsexperten arrangiert.

Nun ist ein Flugzeug eine sehr großes Gebilde mit unzähligen Teilen und entsprechend fallen eine Menge Aktualisierungen an. "Jedes Mal, wenn ein Bauteil verändert wird, muss das Betriebshandbuch aktualisiert werden", sagt Gregg Aldana. "Denn ohne aktuelles Betriebshandbuch bleibt ein Flugzeug am Boden. Da ist reichlich Potenzial, viel Zeit und Geld zu verlieren."

Auftritt Low-Code. "Anstatt eine teure Standard-Point-Publishing-Lösung zu kaufen, die stark angepasst hätte werden müssen, nutzten sie die Low-Code-App-Engine von ServiceNow, um die Workflows zwischen den verschiedenen beteiligten Personen zu automatisieren", sagt Aldana. "Wenn jetzt ein Text oder eine Illustration aktualisiert werden muss, werden diese Aufgaben automatisch und zeitnah an die richtige Person weitergeleitet. Alle Änderungen werden über die Versionierung automatisch nachverfolgt, alles passiert innerhalb der Low-Code-App auf ServiceNow."

Die App trägt dazu bei, dass 88 Prozent der Routinearbeiten, die zuvor zur Aktualisierung der Flughandbücher fällig waren, einfach wegfielen. Aktualisierte Handbücher, ob auf Papier oder in elektronischer Form, werden den Airlines bis zu 75 Prozent schneller zur Verfügung gestellt als vorher.

Ein Retailer schafft ein offenes Ohr für seine Mitarbeiter

Ein weltweit tätiger Retailer hat eine berühmte "Kommunikationspolitik der offenen Tür", deren Tradition bis zu seiner Gründung zurückgeht. Sie sieht vor, dass leitende Angestellte verpflichtet sind, sich mit den Anliegen und Ideen aller Mitarbeiter auseinanderzusetzen.

So sinnvoll die Policy ist: Für ein Unternehmen mit ein paar Millionen Mitarbeitern kann die Menge an Feedback zur Herausforderung werden. Die Praxis sah nämlich so aus, dass monatlich rund 18.000 E-Mails im Posteingang des CEO landeten. Die Firmenleitung brauchte ein effizienteres System zur Erfassung von Ideen, Beschwerden und allem, was die Mitarbeiter sonst noch beschäftigte.

Die Lösung war eine Low-Code-App. Sie wurde in nur wenigen Wochen entwickelt und steht nun allen Mitarbeitern in der Zentrale als und den Filialen zur Verfügung, um ihre Fragen und Anliegen über ein einfaches Formular einzureichen. Jede Anfrage wird auf intelligente Weise an die richtige Managementebene und die richtige Abteilung weitergeleitet. Jeder Mitarbeiter erhält eine Bestätigung und kann davon ausgehen, dass er eine Antwort erhalten wird, die er bis zum Absender nachverfolgen kann.

"Das ist eine der erfolgreichsten Low-Code-Anwendungen, die ich bei einem Kunden gesehen habe", sagt Gregg Aldana. "Sie verbessert die Mitarbeiterbindung und die Kommunikation und hat einige wirklich coole Ideen hervorgebracht, die es sonst vielleicht nie nach oben geschafft hätten."

Ein Food-Unternehmen synchronisiert Marketing und HR

Die Marketingabteilung eines großen Lebensmittelanbieters wollte ihre Werbeaktionen in den Geschäften effektiver gestalten. Dazu brauchten die Außendienstmitarbeiter eine Anwendung, um bei jeder neuen Aktion kurzfristig viele Zeitarbeitskräfte an Bord zu holen. Anstatt diese Anfragen manuell über eine separate Anwendung in der Personalabteilung zu initiieren, baute das Marketingteam in seine eigene App eine Low-Code-Integration ein, die eine Verbindung zu den Workflow-Anwendungen der Personalabteilung herstellte.

"Das war ein absoluter Game-Changer", sagt Gregg Aldana. "Mit unserer Low-Code-App-Engine und dem Integration Hub haben sie das in nur zwei Tagen geschafft und können jetzt ihre Marketingkampagnen mit der Personalabteilung synchronisieren. Die Onboarding-Workflows für Zeitarbeitskräfte werden automatisch als Teil der Promotion-App gestartet."

Sollten die Zeitarbeitskräfte ein Handy oder einen Laptop für ihre Arbeit benötigten, setzen ähnliche Integrationen automatisch Workflows für das IT Service Management in Gang. "Alles ist jetzt Teil eines kontinuierlichen Low-Code-Workflows, der die Service-Management-Strategie des Unternehmens verändert", sagt Aldana.

Falls Sie sich inzwischen schon fragen, wie Sie Citizen Developer in Ihrem eigenen Unternehmen finden können, hätte Gregg Aldana einige Tipps für Sie.