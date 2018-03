Sie wollen also in die Welt der Kryptowährungen abtauchen, selbst schürfen und haben sich entsprechende Hardware besorgt? Dann brauchen Sie nur noch die richtigen Software Tools, um die Grundlage für Ihr digitales Vermögen zu legen. Wir zeigen Ihnen die (unserer Einschätzung nach) fünf besten Tools, um Cryptomining zu betreiben.

CGMiner

Sechs Jahre hat der CGMiner bereits auf dem Buckel. Bedient wird das Tool über ein simpel gehaltenes Kommandozeilen-Interface, das viele User, die eine etwas modernere Nutzerführung gewohnt sind, abschrecken könnte.

Geschrieben ist CGMiner in der Programmiersprache C, was bedeutet, dass das Cryptomining-Tool auf nahezu allen Betriebssystemen läuft. Darüber hinaus läuft CGMiner sowohl mit spezieller Mining-Hardware, als auch mit allen möglichen GPUs. Das Programm benötigt lediglich die Anmeldedaten für den Mining Pool Ihrer Wahl und erkennt anschließend automatisch, welche Hardware zu Mining-Zwecken zur Verfügung steht. Die Software ist äußerst anpassungsfähig und bietet ein Übermaß an Einstellungsmöglichkeiten - allerdings zeigt sich die Windows-Version bei der Installation des Öfteren widerspenstig.

Ethereum

Eine weitere Kryptowährung, die auf dem Blockchain-Prinzip basiert. Bietet eine Plattform für programmierbare Smart Contracts. Die "Ether" werden von Fans als legitime Nachfolger der Bitcoins angesehen (siehe auch obiges Bild). Cryptlet

Von Microsoft für die Azure-Cloud entwickelter Service, mit dessen Hilfe Anwender externe Daten in eine Blockchain einpflegen können, ohne ihre Sicherheit und Integrität zu zerstören. Cryptlets können als indvidualisierte Middleware auch von Azure-Anwendern selbst entwickelt werden - in jeder beliebigen Programmiersprache - und sollen die Brücke von der Blockchain hin zu neuen Business-Services in der Cloud schlagen. Kryptowährung

Digitales Geld, ohne Münzen und Scheine. Mithilfe von Kryptografie wird ein verteiltes, sicheres und dezentralisiertes Zahlungssystem aufgebaut. Benötigt keine Banken, sondern Rechenpower und technische Hilfsmittel wie die Blockchain. Blockchain

Eine Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die eine stetig wachsende Liste von Transaktionsdatensätzen vorhält. Die Datenbank wird chronologisch linear erweitert, vergleichbar einer Kette, der am unteren Ende ständig neue Elemente hinzugefügt werden (daher auch der Begriff "Blockchain" = "Blockkette"). Ist ein Block vollständig, wird der nächste erzeugt. Jeder Block enthält eine Prüfsumme des vorhergehenden Blocks. <br /><br /> Entwickelt wurde das technische Modell der Blockchain im Rahmen der Kryptowährung Bitcoin - als webbasiertes, dezentralisiertes, öffentliches Buchhaltungssystem aller Bitcoin-Transaktionen, die jemals getätigt wurden. Bitcoin

Ein weltweit verfügbares dezentrales Zahlungssystem und der Name einer digitalen Geldeinheit. Für die Abwicklung von Bitcoin-Zahlungen ist keine Bank nötig - alles läuft über ein Peer-to-Peer-Netz aus Computern und die Blockchain als zentrale Datenbank. Bitcoin Core

Die Open-Source-Software validiert die gesamte Blockchain und wurde Anfang 2009 von einem gewissen <a href="http://www.computerwoche.de/a/neue-hinweise-auf-moeglichen-urheber-von-digitalwaehrung-bitcoin,3220391" target="_blank">"Satoshi Nakamoto"</a> unter dem Namen "Bitcoin" veröffentlicht. Bitcoin Core war in C++ zuächst vor allem für Windows-Systeme programmiert worden. Wenig später folgte die Portierung auf GNU/Linux. Weil die Entwickler sich zerstritten, existieren mittlerweile einige Derivate der Bitcoin-Software, unter anderem Bitcoin XT, Bitcoin Unlimited oder Bitcoin Classic. BigchainDB

Die "skalierbale Blockchain-Datenbank" kann bis zu einer Millionen Schreibvorgänge pro Sekunde verwalten, Petabytes an Daten speichern und wartet trotzdem mit einer Latenzzeit von unter einer Sekunde auf - das alles dezentralisiert verwaltet und bei höchster Datenintegrität. Technische Grundlage ist die Blockchain-Technologie. Distributed Ledger

Finanz-Fachbegriff für "verteilte Kontoführung". Bitcoin ist ein komplett neuer technischer Ansatz, um Informationen über bestimmte Zuordnungen zu verteilen. Es gibt hier kein klassisches Konto mehr, das zentral bei einer Bank geführt wird, sondern die "Kontoführung" basiert auf einem Netzwerk von kommunizierenden Systemen. Smart Contract

Ein Computerprotokoll, das Verträge abbilden oder überprüfen oder die Verhandlung eines Vertrags technisch unterstützten kann. Könnte künftig den schriftlichen Vertragsabschluss ersetzen. R3CEV

Das Startup R3 CEV baut die blockchainbasierte "Global Fabric for Finance". Mit rund 50 Finanzpartnern soll die größte Blockchain der Welt entwickelt werden - ein erster Testlauf mit elf Großbanken, darunter Barclays, Credit Suisse, HSBC, UBS und UniCredit wurde bereits erfolgreich absolviert. R3CEV ist eine strategische Partnerschaft mit Microsoft eingegangen, um Blockchain-Infrastruktur und -Technologie in der Azure Cloud entwickeln zu können. Ripple

Ein Open-Source-Protokoll für ein Zahlungsnetzwerk - derzeit noch in der Entwicklung. P2P-Zahlverfahren und Devisenmarkt in einem, basiert auf der Kryptowährung "XRP". Ripple-Nutzer sind jedoch nicht auf diese eine Währung festgelegt, sondern können jede beliebige Währung verwenden - also beispielsweise auch Euro, Dollar oder Yen.

Bitminter

Bei Bitminter handelt es sich um einen der ältesten, zuverlässigsten und ausgefeiltesten Cryptominer überhaupt. Bitminter arbeitet sowohl mit ASICs (application-specific integrated circuit), als auch mit GPUs gleichermaßen gut zusammen. Das grafisch ansprechende gestaltete macht die Arbeit mit der Mining Software zum Vergnügen. Die Hashrate wird in MH/s (Millionen Hashes pro Sekunde) dargestellt und um mit dem Schürfen von Kryptowährung zu starten, wird wie im Auto auf den Startknopf gedrückt.

Darüber hinaus bietet Bitminter auch Zugriff auf diverse Statistiken, über die Sie sich im Handumdrehen den Fortschritt Ihrer Mining-Operationen zu Gemüte führen können. Zum User Interface gehört außerdem auch eine Textkonsole, die Sie stets über Updates für Hardware und Software informiert hält.

Der große Nachteil des Bitminter-Cryptominers: Er ist ausschließlich für den Einsatz im zugehörigen Mining-Pool konzipiert. Wenn Sie das Tool nutzen möchten, kommen Sie also um eine Registrierung bei Bitminter nicht herum. In der Folge sind Sie dann auch gezwungen, deren Bedingungen zu akzeptieren, wenn es darum geht, die Cryptomining-Erträge aufzuteilen.

BFGMiner

Das Tool BFGMiner basiert auf dem Design des CGMiner, ist aber ausschließlich für den Einsatz mit ASIC-Mining-Hardware gedacht und nicht für das Schürfen von Kryptowährung per Grafikkarte. Wie es sich für eine Spezialsoftware gehört, bringt BFGMiner jede Menge Einstellungen und Features mit, über die sich die Software nahezu vollständig an Ihre individuellen Kryptowährungsbedürfnisse anpassen lässt (wenn Sie auch wissen, was Sie tun).

Mit Hilfe des BFGMiner lässt sich beispielsweise die Betriebstemperatur angeschlossener Geräte überwachen und auch auf mehrere Mining Pools zeitgleich zugreifen. Verbindungen zu nicht erreichbaren Pools unterbindet der Cryptominer von vorneherein, wodurch die Mining-Effizienz steigt.

Zwar ist das Interface der Cryptomining-Software nicht unbedingt der letzte Schrei - aber es erfüllt seinen Zweck. Lobenswert: Dieses Tool zum Schürfen von Bitcoin, Ethereum und Co. unterstützt auch die Einrichtung von Hotkeys - falls Sie mal richtig schnell handeln müssen.

MultiMiner

MultiMiner bietet ein grafisches Overlay für BFGMiner. Was das soll? In erster Linie werden die Einstellungsmöglichkeiten für Fortgeschrittene so auch für Einsteiger zugänglicher.

Das Tool zum Schürfen von Kryptowährung hat einen Einrichtungs-Assistenten an Bord, der Sie dabei unterstützt, sich mit einem Mining Pool zu verbinden. Ist das vollbracht, sucht und findet MultiMiner automatisch verbundene Devices und stellt Informationen zu diesen in einer übersichtlichen Tabelle zur Verfügung. An dieser Stelle können Sie sich auch über Ihren täglich "erschürften" Profit erkundigen - abhängig davon, welche Kryptowährung Sie erzeugen und welche Hardware dafür zum Einsatz kommt.

Sie können MultiMiner auch so konfigurieren, dass er automatisch die Kryptowährung schürft, die gerade den größten Profit verspricht. Oder die, die am einfachsten zu schürfen ist.

EasyMiner

Auch bei EasyMiner handelt es sich um ein grafisches Frontend-Interface - allerdings für die Cryptominer CGMiner und CPUminer. Auch dieses Tool macht es extrem einfach, mit dem Schürfen von Kryptowährung zu starten: Es erstellt automatisch ein Litecoin Papier-Wallet und beginnt mit dem Mining.

Das Dashboard von EasyMiner ist ansprechend gestaltet und stellt alle verfügbaren Informationen und Optionen auf einfache und verständliche Art und Weise dar.

Bevor Sie mit dem Cryptomining loslegen

Ein verbreitetes Problem mit Software für das Schürfen von Kryptowährungen sind mögliche Konflikte mit Antivirus-Lösungen. Diese können nicht erst bei der Installation, sondern möglicherweise bereits beim Download eines Cryptominers auftreten.

Der Grund dafür ist die steigende Beliebtheit von "Cryptojacking" unter kriminellen Hackern: Hierbei wird Cryptomining-Software auf den Rechner eines Nutzers eingeschleust, wo das Tool fortan ohne das Wissen des Users Kryptowährungen erzeugt. Sollten Sie beim Einsatz von Cryptominern Probleme im Zusammenhang mit Security-Lösungen bekommen, müssen Sie das betreffende Programm nur Ihrer Whitelist hinzufügen.

Dieser Beitrag basiert auf einem Artikel unserer UK-Schwesterpublikation TechAdvisor.