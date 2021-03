Was haben weltweit bekannte Musik-Bühnenstars wie Tina Turner oder Michael Jackson und ein Vortragsredner gemeinsam? Sie müssen viel Vorarbeit leisten und sollten einen Hang zum Perfektionismus haben. Das Buch "ON STAGE" von Nils Zeizinger ist ein Ratgeber für Jeden, der mit seinen Vorträgen in der Erinnerung seines Publikums bleiben möchte. Die Expertise des Autors beruht auf 20 Jahren Erfahrung als Texter, Redner und Coach im Business-Umfeld - und auch als Rapper auf der Bühne. Daher belebt er sein Buch mit Zitaten erfolgreicher Bühnenstars und seinen eigenen Erfahrungen. Das macht das Buch zu einem etwas anderen Ratgeber, der die Leser in manchen Passagen auch zum Schmunzeln bringt.

Stil und Style

Der Zeitraum, den ein Vortragsredner auf der Bühne verbringt, ist nur ein kleiner Teil der Arbeit. Von der Themenfindung durch Träume und Reiseerfahrungen über das Wo und Wie beim Schreiben, bis hin zum Umgang mit aufmüpfigen Kritikern, die einen Auftritt stören können, enthält das Buch viele Erfahrungen und Tipps aus der Praxis. Natürlich erfährt der Leser die Standards für einen guten Schreibstil. Anschließend geht es um den eigenen Style, den der Redner für seine Bühnenauftritte aufbauen kann. Allerdings schießt Nils Zeizinger oft auch über Standards hinaus. Und diese Textpassagen machen die Originalität einer Rede oder eines Redners aus: "Ebenfalls punkten kannst du mit einer überraschenden Struktur ("Heute beginnen wir mal mit dem Fazit . . . .")" Aber auch Redner, deren Naturell es nicht unbedingt ist, ihr Publikum mit Witz und Originalität in ihren Bann zu ziehen, finden viele Tipps zu Vorbereitung und Ausarbeitung der Rede.

Bühne frei!

Noch wenige Minuten, bis es auf die Bühne geht. Auch Profis können für diese Situation noch den einen oder anderen Tipp im Buch finden. Ein Auszug: "Trinke einen letzten Schluck Wasser. Rück dich zurecht. Lächle. Und jetzt: Volle Konzentration! Volle Überzeugung! Volle Pulle! Du brauchst das Auge des Tigers - so wie König Rocky III"

Pannen und Fettnäpfchen

Lampenfieber, Mikrofonausfall, Laptop tot, Stolperfalle oder Text vergessen. Das sind nur einige Dramen, die sich während eines Auftritts ereignen können. Wie sie sich - bereits im Vorfeld - weitestgehend vermeiden lassen und wie ein Redner vor Publikum souverän darauf reagiert, falls es doch dazu kommt, beschreibt der Autor ausführlich an vielen Beispielen. Dabei ist ihm wichtig: "Behalte deine gute Laune!" Sich zu ärgern, wenn etwas schiefläuft, bringt dich nicht weiter. Dein Umgang mit einer Panne verrät deinem Publikum, wie du wirklich bist . . . . Wenn Du für Gelächter sorgst, lach am besten mit."

Der etwas andere Ratgeber

Das Buch ist ein Ratgeber, der mit sehr wenigen Bullet Points, Tabellen und Standardformaten auskommt. Die Sprache des Autors ist lebendig und die Ausdrucksweise kann bei dem einen oder anderen Leser durchaus auch zu einem Schmunzeln oder Stirnrunzeln führen. Aber das ist laut Nils Zeizinger so gewollt - es kommt keine Coaching-Langweile auf. Jeder Leser kann noch den einen oder anderen Tipp finden, den er bisher noch nicht in seine Vortragsvorbereitung, seinen Bühnenauftritt oder in den Umgang mit seinem Publikum eingebaut hatte. (bw)

Lesetipp: Artikel von Nils Zeizinger auf computerwoche.de