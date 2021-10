Die Familienfreigabe von iOS, iPadOS und macOS hilft dabei, Fotos, Filme, Musik, Apps und andere Daten in einer Familie oder einer anderen kleinen Gruppe von bis zu sechs Mitgliedern gemeinsam zu nutzen. Jeder Anwender erhält seinen privaten Speicher, kann aber auch Daten mit anderen Familienmitgliedern schnell und unkompliziert teilen.

Jede Apple-ID kann 5 GB kostenlos nutzen. Wer mehr Speicher benötigt, muss zusätzlichen Speicher dazubuchen, um sie auch mit anderen gemeinsam zu nutzen. Der kleine 50-GB-Vertrag ermöglicht noch keine Verwendung des Datenspeichers als zentralen Familienspeicher. Wer diesen nutzen will, muss auf 200 GB oder 2 TB Speicher setzen. Die Änderung des Abos kann auch direkt in macOS über die Verwaltung der Apple-ID erfolgen.

Die Verwaltung der Familienfreigabe und des dazugehörigen Speichers nehmen Sie als Familienvorstand auf einem iPhone, iPad oder auf dem Mac vor. Alle Familienmitglieder bekommen dabei einen eigenen Speicherbereich. Nur das entsprechende Apple-Konto hat Zugriff auf seine Daten, genauso wie bei einem privaten Speicher ohne Familienfreigabe. Beim Umgang mit den Daten gibt es keinerlei Unterschiede. Freigaben für andere sind möglich, aber nicht einmal der Organisator der Familienfreigabe hat Zugriff auf die Daten der anderen Familienmitglieder. Erst dann, wenn ein Familienmitglied Daten freigibt, erhalten die Empfänger der Freigabe eine Nachricht und können auf die freigegebenen Daten zugreifen. Im Speicher der Familienfreigabe lassen sich Fotos, Videos, Dateien und natürlich iCloud-Backups speichern.

Familienfreigabe erstellen und Speicher zuweisen

Die Familienfreigabe steuern Sie zum Beispiel in den Einstellungen von iOS über die Apple ID und der Auswahl von „iCloud“ „Speicher verwalten“. Hier können Sie den Sparplan anpassen und die Familienfreigabe aktivieren. Über „Familiennutzung“ sehen Sie den verwendeten Datenspeicher und auch welche Benutzer diesen nutzen, inklusive der verbrauchten Menge. Alternativ steuern Sie die Familienfreigabe in macOS über die Systemeinstellungen in macOS. Hier stehen im oberen Bereich die Einstellungen für die Apple-ID und die Familienfreigabe zur Verfügung.

Sobald ein Familienmitglied in den Optionen der Familienfreigabe eingeladen wird, hat es die Wahl, den gemeinsamen Familienspeicher zu nutzen oder seinen eigenen Speicher zu behalten.

In der Speicherübersicht auf dem iPhone oder iPad ist die Verwendung des Datenspeichers durch die einzelnen Familienmitglieder zu sehen. Auch in macOS sehen Sie in den Details der Benutzer, wieviel Speicher diese benötigen. Auch an dieser Stelle laden Sie weitere Benutzer ein, oder entfernen Benutzer von der Freigabe. Dadurch erkennen Sie als Verwalter des gemeinsamen Speichers, welches Familienmitglied wie viel Speicher benötigt.

Familienfreigabe nach der Erstellung auf dem iPhone/iPad oder Mac steuern

Wer bald nach Einladung der Familienmitglieder feststellt, dass die 200 GB selbst nach allen Aufräumappellen und Vorlesen der Macwelt-Ratgeber dazu bald voll sind, kann weiteren Speicher aktivieren, die nächst höhere (und auch höchste) Stufe bietet mit 2 TB doch recht komfortablen Platz. 200 GB kosten 2,99 Euro im Monat, für die 2 TB berechnet Apple 9,99 Euro monatlich.

Ein Jahresabo zu reduziertem Preis gibt es nicht. Die Verwaltung des Kontos geschieht über die iCloud-Einstellung in iOS oder unter macOS in den Systemeinstellungen im Menüpunkt „Familienfreigabe“. Über den Menüpunkt „iCloud-Speicher“ können Sie bei „Ändern“ den Speicherplan anpassen und sehen auch an dieser Stelle, welches Familienmitglied Speicherplatz verbraucht.

Nach einem Klick auf „Ändern“ zeigt macOS das Fenster „Auf iCloud+ upgrade“ an. Hier lässt sich der Speicherplan anpassen, zum Beispiel von 200 GB auf 2 TB vergrößern, wenn der aktuelle Speicherplatz nicht mehr ausreicht. In den iCloud-Einstellungen in macOS lässt sich über „Deaktivieren“ die Familienfreigabe auch beenden.

Die Einladung neuer Familienmitglieder erfolgt durch den Organisator wie oben erwähnt über den Menüpunkt „Hinzufügen“ bei „Familienfreigabe“ in den Systemeinstellungen von macOS. Alternativ lassen sich neue Mitglieder auch in iOS/iPadOS hinzufügen. Die Einstellungen dazu sind bei der Apple-ID über „Familienfreigabe“ zu finden.

Hier sind die Mitglieder zu sehen und es lassen sich weitere Mitglieder hinzufügen. Durch das Antippen der vorhandenen Benutzer lassen sich deren Berechtigungsrolle ändern. Es stehen „Erwachsener“ und „Elternteil/Erziehungsberechtiger“ zur Verfügung. Elternteile dürfen noch Konten in der Familienfreigabe für Kinder anlegen und deren Käufe freigeben. Erwachsene dürfen auf die einzelnen Funktionen der Familienfreigabe zugreifen.

Familienfreigabe aus Sicht der Benutzer

Eingeladene Personen bekommen die Einladung auf das iPhone, iPad oder den Mac. Diese kann man annehmen oder ablehnen. Beim erfolgreichen Beitritt zur Familie erhält der Organisator eine Benachrichtigung und das Familienmitglied erscheint in den verschiedenen Menüpunkten zur Steuerung der Familienfreigabe. Auch die weiteren Optionen der Familienfreigabe, wie zum Beispiel das Teilen des Standortes, die gemeinsamen App-Käufe und das Apple-Arcade-Konto kann flexibel gesteuert werden. In den Einstellungen des iCloud-Speichers eines Familienmitglieds kann jederzeit die Speicherung in der Familienfreigabe geändert werden.

Um Daten in der Familienfreigabe zu teilen, können die einzelnen Familienmitglieder die Teilen-Funktion auf dem iPhone oder iPad nutzen. Durch Auswahl von „Zu geteiltem Album hinzufügen“ und der Auswahl von „Familie“ bei „Geteiltem Album“ können auch andere Familienmitglieder auf die freigegebenen Fotos oder Videos zugreifen. Die Familienmitglieder erhalten dazu einen Hinweis auf ihre Geräte. (Macwelt)