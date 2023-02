Outlook ersetzt Zeichenkombinationen wie automatisch durch das zugehörige Emoji. Die Symbole stammen aus Windows, das seit Version 10 die aktuellen Unicode-Versionen verwendet. Unicode wird ständig erweitert, eine Übersicht der aktuell verfügbaren Emojis finden Sie hier.

So nutzen Sie Emojis in Outlook E-Mails

Für die Verwendung der Symbole in E-Mails gibt es mehrere Möglichkeiten. Die schnellste Variante ist das Einfügen von Emojis über die Tastenkombination aus Windows-Taste und dem zeitgleichen Drücken der .-Taste, also [Win+.]. Damit öffnet sich das Fenster der Windows Emojis. Wählen Sie dort einfach das passende Emoji aus, damit es in der E-Mail eingebaut wird.

Eine andere Variante ist das Einfügen von Emojis über die Symbol-Übersicht, die Microsoft in Outlook eingebaut hat. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Wechseln Sie zum Menü "Einfügen", klicken Sie in das Textfeld, um die Befehle anwählbar zu machen, und wählen Sie dann "Symbole > Weitere Symbole". Stellen Sie als Schriftart "Segoe UI Emoji" und als Subset eine der drei Optionen "Verschiedene technische Sonderzeichen", "Verschiedene Symbole" oder "Erweiterte Zeichen - Codebereich 1" ein. Die Emojis erscheinen im folgenden Fenster normalerweise in einer Schwarzweiß-Version, erst beim Einfügen schaltet Outlook auf die Farbdarstellung um. Klicken Sie das Symbol doppelt an, um es in Ihre Mail zu übernehmen.

Falls Sie ein Emoji mit einem menschlichen Motiv verwenden (beispielsweise eine Hand), können Sie die Hautfarbe anpassen. Setzen Sie dazu das Emoji in Ihre Nachricht ein, aber lassen Sie das Fenster "Symbol" noch geöffnet. Stellen Sie sicher, dass das Subset "Erweiterte Zeichen - Codebereich 1" eingestellt ist, und scrollen Sie nach unten zu den fünf Symbolen, die wie Flicken aussehen. Sie tragen die Zeichencodes 1F3FB bis 1F3FF. Klicken Sie eines davon doppelt an, um die Farbe auf das erste Emoji zu übertragen.

Zuweisung von Emojis über einen selbstdefinierten Shortcode

Falls Sie ein Emoji häufiger benutzen wollen, können Sie ihm eine Buchstabenkombination zuweisen, mit der Sie es schneller einfügen. Dazu markieren Sie das Symbol und klicken auf den Button "AutoKorrektur". Das folgende Fenster hat das Emoji bereits übernommen. Sie brauchen jetzt lediglich noch links davon unter "Ersetzen" eine passende Zeichenkombination einzutragen.

Beispiel: Sie geben an, dass das in Klammern gesetzte Wort "(Schaf)" automatisch gegen das entsprechende Symbol ausgetauscht wird. Bestätigen Sie zum Schluss mit "Hinzufügen" und "OK".

(PC-Welt)