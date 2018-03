Die designierte Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), sieht sich Anfang März 2018 nach einem TV-Interview mit einem Shitstorm konfrontiert:

Hier nochmal in Kürze. @DoroBaer mit „Themen, die uns wirklich beschäftigen sollten“, wie der Möglichkeit sich mit einem #Flugtaxi fortbewegen zu können. pic.twitter.com/vk0UPxZrn0 — ZDF heute journal (@heutejournal) 5. März 2018

Schöne, neue Smart City

Ob sich eine Staatsministerin für Digitalisierung nun mit dem Status Quo befassen sollte oder nicht, sei einfach mal dahin gestellt. Fakt ist, dass (deutsche) Probleme wie der Breitbandausbau beim Blick in die Smart-City-Zukunft tatsächlich keine Rolle mehr spielen dürfen, denn in dieser ist schnelles Internet die absolute Grundvoraussetzung dafür, dass es mit dem intelligenten, nachhaltigen Leben auch tatsächlich klappt. Dass diese Zukunft immer stärker von Technologie geprägt sein wird, steht ebenfalls außer Frage.

Doch wann genau dürfen wir endlich das Flugtaxi per App ordern? Wann schwebt die Pizza-Bestellung per Drohne vom Himmel? Bestimmt haben Sie sich auch schon des Öfteren solche (oder ähnliche) Fragen gestellt. Eine aktuelle Infografik will nun Licht ins Dunkel bringen und zeigt Ihnen auf einen Blick, auf was Sie sich in den kommenden Jahren in Sachen Smart City gefasst machen dürfen. Geben Sie einfach Ihr Alter ein und klicken Sie "Enter".

Wie wird die Smart City der Zukunft aussehen? – eine Infografik von EBERLE Controls