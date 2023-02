Seit fast zwei Jahrzehnten kämpfen Apple und Samsung darum, sich mit ihren neuen Smartphones gegenseitig zu übertreffen. Jeden Winter kommt ein Galaxy-Smartphone auf den Markt und sechs Monate später ein neues iPhone, oft mit ähnlichen Funktionen, um Schritt zu halten. Vor allem Apple hat die Angewohnheit, jahrealte Samsung-Funktionen zu übernehmen und sie zu verbessern, wie wir beim Always-on-Display, der Gesichtserkennung und sogar der App-Mediathek gesehen haben.

Nichts wesentlich Neues bei Chipset, Design oder Kamera

Allerdings sollte man nicht erwarten, dass irgendwelche Funktionen des Galaxy S23 in einem zukünftigen iPhone auftauchen. Die wichtigsten Funktionen - ein schnellerer Snapdragon 8 Gen 2-Chip, der dem A16 echte Konkurrenz macht, und eine deutliche Verbesserung der Fotos bei wenig Licht - sind eher überfällig als bahnbrechend oder interessant. Samsungs neueste Smartphones sind gut (sogar großartig), aber es gibt nicht viel, wonach sich iPhone-Nutzer sehnen.

Selbst im Vergleich zu den Galaxy-Smartphones des letzten Jahres ist das S23 ziemlich langweilig. Die Kameras des S23 und des S23+ sind im Wesentlichen identisch. Das Design lehnt sich an das des Galaxy S22 Ultra an, indem es das charakteristische Kameragehäuse weglässt. Und was am wichtigsten ist: Das ganze Erlebnis ist dasselbe. So ist das nun mal mit den Handys heutzutage. Die Hardware ist so gut, die Kameras sind so großartig, die Designs sind so tief verwurzelt, dass es Jahr für Jahr nicht viel zu ändern gibt.

Deswegen hat Apple die Dynamic Island auf dem iPhone 14 Pro und Pro Max eingeführt, eine Funktion, die dieses Jahr voraussichtlich auf alle vier iPhone-Modelle ausgeweitet wird. Ausschnitte für die Frontkamera sind nichts Neues - man findet sie schon seit fast einem Jahrzehnt bei Samsung-Handys -, aber die Dynamic Island ist eine Funktion, die sowohl brillant als auch einzigartig für Apple ist. Die Insel ist gleichzeitig ein Eingeständnis dafür, dass jährliche Hardware-Upgrades nicht ausreichen, um für Aufsehen zu sorgen, und ein Beweis für Apples Meisterschaft darin, banale Funktionen anderer Smartphones in aufregende Features zu verwandeln.

Ist das Smartphone-Wettrüsten offiziell vorbei?

Das Galaxy S23 hat jedoch nicht einmal annähernd eine so aufregende Funktion wie die Dynamic Island. Samsungs neues Handy ist so langweilig, dass es für Apple nichts zu klauen gibt. Niemand benötigt eine 200-MP-Kamera in seinem Smartphone, und die Bilder werden wahrscheinlich ohnehin nicht viel besser sein als die, die mit der 48-MP-Kamera des iPhone 14 Pro aufgenommen werden. Mit der Einführung des Galaxy S23 scheint es, als ob Samsung die Ideen ausgegangen sind und das Smartphone-Wettrüsten offiziell vorbei sein könnte.

Zugegeben, es wird viele Samsung-Einflüsse in der iPhone-15-Produktreihe geben. Es wird erwartet, dass Apple in diesem Jahr sein eigenes iPhone Ultra mit einem Periskop-Zoomobjektiv auf den Markt bringen wird, eine Funktion, die Samsungs Flaggschiff-Handy seit 2020 besitzt. Und alle Modelle werden mit ziemlicher Sicherheit von Lightning, auf USB-C umsteigen, das 2017 beim Galaxy S8 eingeführt wurde. (Der Umstieg auf USB-C bei iPhones ist eher der Einfluss der EU und der neuen Gesetzgebung, verabschiedet Ende 2022, als Kopierzwang von Samsung - Anm. d. Red).

Wenn Sie beim Galaxy S23 den nächsten Trend oder das nächste große Ding bei Android-Smartphones sehen wollten, werden Sie enttäuscht sein. Vielleicht hebt sich Samsung all seine Innovationen für das Galaxy Z Fold 5 auf. (Macwelt)