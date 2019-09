Die alljährliche, große Apple-Keynote dürfte bei nicht wenigen Beobachtern für Ernüchterung gesorgt haben - die Hoffnungen auf ein "next big thing" wurden nicht erfüllt - echte Innovationen Fehlanzeige. Auf 5G, USB-C und Apple-Pencil-Unterstützung beim iPhone müssen insbesondere Business-Nutzer mindestens noch bis 2020 warten.

Wir verraten Ihnen, was Sie zu Apples neuer Hardware wissen müssen - und wie iPhone 11 (Pro), iPad 7 und Watch Series 5 aufgenommen wurden. Übrigens: Wenn Sie gerade überhaupt keine Zeit haben, um einen Artikel zu lesen - scrollen Sie einfach direkt bis zum Ende!

iPhone 11 (Pro): Kamera- und Akku-Krösus?

Das erste iPhone mit dem Beinamen "Pro" soll sich dank seiner Kamera-Features vor allem an kreative Profis richten und folgt auf die bisherigen XS-Modelle. Zur Erfüllung der gehobenen Ansprüche dieser Kundengruppe trägt auch der neue A13 Bionic-Prozessor im iPhone 11 Pro bei, der den Vorgängerchipsatz A12 in Sachen Speed um 20 Prozent übertreffen soll.

Besonderen (Marketing-)Fokus legt Apple beim A13 auf Künstliche Intelligenz, beziehungsweise Machine Learning - die Technologie kommt beispielsweise zur Bilderkennung und Foto-Optimierung zum Einsatz. Eine verbesserte "Neural Engine" soll circa eine Billion Rechenoperationen pro Sekunde erlauben. Erwähnenswert ist darüber hinaus auch die verbesserte Akkulaufzeit: Circa vier Stunden länger soll der Akku des iPhone 11 Pro werkeln (im Vergleich zu den XS-Vorgängermodellen), bei den größer dimensionierten Max-Exemplaren sind es fünf zusätzliche Stunden.

Rein äußerlich tut sich kaum etwas an Apples Smartphone-Flaggschiff - lediglich die neu gestaltete Triple-Kamera an der Rückseite fällt sofort auf. Mit ihr hält erstmals ein Ultra-Weitwinkelobjektiv Einzug auf dem iPhone:

iPhone 11 Pro und Pro Max - Release-Daten und Preise im Überblick:

iPhone 11 Pro (64 GB) ab 1.149 Euro

iPhone 11 Pro Max (64 GB) ab 1.249 Euro

Vorbestellung ab 13. September 2019

Auslieferung ab 20. September 2019

Der Rücken des iPhone 11 "entzückt" hingegen mit nur zwei Kameras, hat aber ebenfalls den A13-Bionic-Chip an Bord und überlebt nun dank IP68-Klassifizierung ganz offiziell 30 Minuten in bis zu zwei Metern tiefen Gewässern.

Der Akku des iPhone 11 soll im Vergleich zum Vorgängermodell XR circa eine Stunde länger durchhalten, darüber hinaus bringt das 2019er-Modell LTE-, WLAN 802.11ax- und Dolby-Atmos-Support mit. Das iPhone 11 ist in sechs verschiedenen Gehäusefarben erhältlich und kommt wie seine größeren Pro- und Pro-Max-Brüder mit zahlreichen Verbesserungen in punkto Kamera:

iPhone 11 - Release-Daten und Preise im Überblick:

iPhone 11 (64 GB) ab 799 Euro

iPhone 11 (128 GB) ab 849 Euro

iPhone qq (265 GB) ab 969 Euro

Bestellung ab dem 13. September 2019

Begeisterung konnte Apple mit seinen Smartphones - ersten Reaktionen nach zu urteilen - nur in eher geringem Ausmaß entfachen:

I really could have red @markgurman before the event and the @Verge summary after the event and saved two hours. — Michael Gartenberg (@Gartenberg) September 10, 2019

Apple is encouraging trade-ins from your used iPhones. In their words, to make your new iPhone 11 "even more affordable." Well, the iPhone 11 ProMax at $1,099 wasn't that affordable to start with. @TechRepublic #AppleEvent pic.twitter.com/RQXqFPZnyS — Teena Maddox (@teena_maddox) September 10, 2019

I say it every year but this time is even more relevant: the products in the line up that get a price reduction are as instrumental to Apple sales cycles as the new models - $599 for the #iPhoneXR is a great price #AppleEvent pic.twitter.com/PBu4p5P9DH — Carolina Milanesi (@caro_milanesi) September 10, 2019

Never seen an #AppleEvent with so much filler fluff ever! This is like watching Iive TV with all the commercials! #iPhone11 — Ram Ramaswami (@rama_llama_dama) September 10, 2019

If you care about how you shoot your photos these cameras are very cool, whether they will make you buy the pro phones though is a different story #AppleEvent — Brian Katz (@bmkatz) September 10, 2019

In Applespeak, "fast charging" occurs when you purchase something with an Apple Card. — Carey Frisch (@CareyFrisch) September 10, 2019

A13 Bionic. 8.5 billion transistors. What does this mean for most people? Nothing. Nothing at all. What does it mean in the chip world? Apple dunking on other silicon teams while their previous dunk was still traveling through the net. — Matthew Panzarino (@panzer) September 10, 2019

This phone has three floating heads and gives you the closest shave ever. pic.twitter.com/M0jonuPCBH — Ed Bott (@edbott) September 10, 2019

Zur Randnotiz des Apple Events wurde hingegen der Release-Plan für iOS 13:

I don’t think this was mentioned during the event, but in the small print on the iPhone press release: iOS 13.0 available on September 19, and iOS 13.1 coming September 30. pic.twitter.com/COuj43JBgO — Dan Moren (@dmoren) September 10, 2019

Mehr zu iOS 13 und welchen Nutzen Apples neue Software für Unternehmen bringt, lesen Sie in den kommenden Tagen auf Computerwoche.de!