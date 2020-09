Die virtuelle Now at Work-Konferenz für den deutschsprachigen Raum am 6. Oktober 2020 ist eine von insgesamt zehn Regionalkonferenzen rund um den Globus. Wenn sie um 9:30 Uhr beginnt, ist sie in der zeitlichen Abfolge bereits die dritte, denn aufgrund der Zeitverschiebung sind die Events für Japan und Asien längst gestartet. In Europa gibt es weitere fünf Regionalkonferenzen für Frankreich, Italien. Skandinavien/Benelux, Spanien sowie UK und Irland, mit Vorträgen in den jeweiligen Landessprachen. Abgeschlossen wird der Tag durch das Event für den amerikanischen Kontinent. Wegen eines Feiertags findet die Konferenz für Australien und Neuseeland erst eine Woche später, am 15.10. statt.

Eröffnet werden alle Regionalkonferenzen durch eine Präsentation von Dave Wright, Chief Innovation Officer von ServiceNow, der einen Überblick über die Innovationen im Paris Release gibt, dem neuesten Update der Now Platform. Nach den Keynotes von Detlef Krause und Alain Badoux (siehe unten) stehen die virtuellen Besucher zum ersten Mal vor der Qual der Wahl, denn zeitgleich beginnen Vorträge in vier verschiedenen Tracks: weitere Keynotes, die Product Sessions mit allen Details zu den Neuerungen im Paris Release, die Customer Sessions mit Case Studies namhafter Unternehmen, sowie dem Partner Track.

Inhalte für mehr als nur einen Tag

Die Qual der Wahl besteht freilich nur theoretisch, denn niemand braucht irgendetwas zu verpassen. Nach der Konferenz stehen alle Vorträge als Aufzeichnung zur Verfügung - und zwar nicht nur die der deutschsprachigen Regionalkonferenz, sondern aller zehn. Deswegen hier zunächst etwas Orientierung über die Inhalte in den verschiedenen Tracks der deutschen Konferenz:

In der deutschen Keynote geben Detlef Krause, VP und General Manager von ServiceNow in Deutschland, Claudia Plattner, CIO der Deutsche Bahn-Tochter DB Systel, und Moderatorin Janina Kugel eine persönliche Perspektive auf die digitale Transformation von Unternehmen und Behörden in Deutschland. Projekterfahrungen stehen dabei genauso im Fokus wie strategische Ansätze zur Digitalisierung von Arbeitsprozessen, insbesondere im Hinblick auf die Agilität und Resilienz von Geschäftsprozessen, Strukturen und IT-Plattformen.

In der Keynote von Alain Badoux, VP für die Alpenregion und Osteuropa, präsentieren Fausto Grelli vom Pharma-Riesen Novartis und Cornelia von Grünigen von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) neuartige Ansätze zur Verwaltung der Mitarbeiter-Experience. Sie untersuchen die Bedeutung unternehmensübergreifender Zusammenarbeit und die Gestaltung von Geschäftsprozessen in einer Post-COVID-Welt. Insbesondere geht es um praktische Gestaltungsmöglichkeiten mit der Now Platform in Zeiten des schnellen Wandels.

Anwender der Now Platform haben viel zu erzählen

Mehr über spannende Kundenprojekte gibt es in den Customer Sessions. Unter anderem zeigen die folgenden Highlights:

Wie Mercedes-Benz seine Händlerbeziehungen stärkt und zugleich seinen Kunden eine großartige Customer Experience liefert;

Wie Coca-Cola European Partners eine Shared Services Center-Lösung auf Basis von ServiceNow CSM realisiert;

Wie die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) Asset Management für 33.000 Mitarbeiter betreiben;

Wie die Allianz über ihr Self Service Portal MyAllicia und den Safe Workplace Apps die Rückkehr ihrer Mitarbeiter zu ihrem Arbeitsplatz organisiert;

Wie Novartis einen mitarbeiterzentrierten Ansatz als Schlüssel zur Lösung von Geschäftsproblemen realisiert;

Wie die HDI Versicherungen ihre HR-Prozesse schrittweise harmonisieren und automatisieren;

Wie Scheidt & Bachmann durchgehende digitale Workflows für technische Service Provider gestalten;

Wie die Basler Versicherungen ein maßgeschneidertes Schadenportal für die globale Logistik eines Pharmakonzerns aufgebaut haben.

Branchen in der Gesamtbetrachtung

In der Serie der Industry Keynotes beschäftigen sich ServiceNow-Experten mit den Problematiken einzelner Industriezweige:

In Die öffentliche Verwaltung von morgen zeigen Drahomira Pumpr und Stefan Fischer, wie die Now Platform das Fundament und wichtige Bausteine zur Digitalisierung in der Öffentlichen Verwaltung liefert.

In Was kann Financial Service Operations? untersuchen Melanie Abt und Dieter Schöne die neuen Kundenerwartungen im Finanzbereich und das Aufbrechen der traditionellen Wertschöpfungskette im Banken- und im Versicherungsumfeld.

In der Manufacturing Keynote liefert Uwe Vieth Einblicke in die Cloud Transformation und das Field Service Management in der produzierenden Industrie und zeigt, wie eine IT-Transformation und eine Customer Experience im Automotive Sektor aussehen kann.

In der Retail Keynote besprechen Klaus Peter Münstermann, Industry Expert Retail bei T-Systems, und Ulrich Flamm, Enterprise Sales Director bei ServiceNow, die aktuellen Herausforderungen des stationären Einzelhandels und zeigen Wege auf, wie sie gemeistert werden können.

In Optimierte Workflows und Prozesse in Fracht und Logistik geben Nicole Goebel, Managing Director Mobility bei Accenture, und Sebastian Spicker, Sales Director bei ServiceNow, einen Überblick über erfolgreiche Umsetzungen komplexer Workflows und Prozesse in der Fracht- und Logistik-Branche.

Fokus auf die Zukunft der Arbeit

Apropos Workflows: Um den Wandel in der digitalen Arbeitswelt geht es in der Präsentation der neuen Studie Transformation of Work, die IDG im Auftrag von ServiceNow erstellt hat. Thorsten Fuchs, Senior Director Marketing Central Europe bei Service Now, und Stefan Hügel, COO von IDG Business Media, erläutern die neue Dynamik, die dieser Themenkreis im Zuge der Corona-Krise bekommen hat, und wie Unternehmen trotz massiver Veränderungen in den externen Rahmenbedingungen ihre Arbeitsfähigkeit sicherstellen.

Wie die Generation Z mit der Arbeitswelt der Zukunft versteht, zeigt schließlich die Präsentation der Next Entrepreneurs. Im Rahmen einer 2 Stunden Tag-Challenge haben zehn Teams mit jungen Erwachsenen zwischen 16 und 24 Jahren Ideen und Lösungen für neue Arbeitsmodelle auf der Now Platform von ServiceNow entwickelt. In dieser Session erleben Sie die Pitches der fünf besten Ideen.

Es lohnt sich also, den 6. Oktober 2020 leuchtend rot im Kalender zu markieren - oder noch besser:

