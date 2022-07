Der mit iOS 15 (sowie iPadOS 15 und MacOS Monterey) eingeführte Fokus-Modus blockiert unwichtige Benachrichtigungen und Apps, damit sich der Anwender voll und ganz auf die anstehende Aufgabe konzentrieren oder einfach nur abschalten und sich erholen kann. Er kann sehr effektiv sein - wenn man weiß, wie man ihn richtig einstellt. Und so funktioniert's.

iOS 16: So richten Sie Fokus-Modi ein

Seit iOS 15 wird Focus als Option im Kontrollzentrum angezeigt, alternativ können Sie über die Einstellungen auf die Funktion zugreifen (Einstellungen>Focus). In iOS 16, das im Herbst erscheinen soll, kann Fokus zudem für die von Ihnen angegebenen Fokusoptionen relevante Sperrbildschirme empfehlen, z. B. einen mit zahlreichen Daten gefüllten Sperrbildschirm für die Arbeit.

Apple schlägt vier Fokustypen vor:

Nicht stören

Arbeiten

Schlafen

Zeit für mich

Sie können darüber hinaus auch neue Fokusgruppen erstellen, darunter solche für Autofahren, Fitness, Spiele, Achtsamkeit, Lesen und Benutzerdefiniert.

In iOS 16 bietet Apple zudem Vorschläge für den Fokusmodus an, die sich aus den Apps und Personen zusammensetzen, die Ihr Gerät für den jeweiligen Fokus als relevant erachtet. Der beste Weg, um die Prinzipien der Personalisierung und Verwaltung von Fokussen zu erlernen, ist jedoch, auf die Schaltfläche "Benutzerdefiniert" zu tippen.

iOS Focus: So erstellen Sie einen benutzerdefinierten Fokus

Apple hat alle Tools zur Erstellung von Foki auf einer einzigen, sehr übersichtlichen Seite zusammengefasst. Um einen benutzerdefinierten Fokus erstellen, öffnen Sie zunächst die Funktion Einstellungen>Fokus und wählen Sie dann "Eigenen". Im nächsten Fenster können Sie dem Fokus einen Namen geben und eine Farbe und ein Symbol für den Fokus auswählen. Tippen Sie dann auf Weiter.

Sie sehen nun eine lange Seite mit dem Namen und dem Symbol Ihres Testfokus oben auf der Seite. Zu den Abschnitten auf der Seite gehören:

Benachrichtigungen

Optionen

Bildschirme anpassen

Automatisch einschalten

Fokus-Filter

Fokus löschen.

Benachrichtigungen

In iOS 16 können Sie jetzt auswählen, von welchen Personen und Apps Sie weiterhin Benachrichtigungen erhalten möchten. Dazu tippen Sie auf "Personen", um die Personen auszuwählen, die Sie zulassen möchten, und dann auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um eine weitere Person hinzuzufügen. Die Auswahl der gewünschten Apps funktioniert ähnlich (mühsam).

Optionen

Tippen Sie auf die Schaltfläche Optionen, um die folgenden drei Möglichkeiten zur Handhabung von Benachrichtigungen in der von Ihnen erstellten Fokusgruppe zu aktivieren:

Auf dem Sperrbildschirm anzeigen: Damit werden stummgeschaltete Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm und nicht in der Benachrichtigungszentrale angezeigt.

Sperrbildschirm abdunkeln: Mit dieser Einstellung wird der Sperrbildschirm abgedunkelt, wenn der Fokus aktiviert ist.

Benachrichtigungssymbole ausblenden: Benachrichtigungssymbole werden auf dem Startbildschirm nur für die Apps angezeigt, die Sie zulassen. Oder anders ausgedrückt: alle andere Apps werden unterdrückt, bis Sie den Focus verlassen.

Mit diesen optionalen Tools können Sie den Fokus so einrichten, dass er für Sie besser funktioniert.

Lockscreen anpassen

In diesem Feld können Sie einen Sperrbildschirm oder eine bestimmte Startseite auswählen, um die Anzahl der Ablenkungen von dem, was Sie gerade tun möchten, zu minimieren. Tippen Sie auf "Sperrbildschirm auswählen", um einen vorhandenen Bildschirm auszuwählen oder einen neuen aus der Sperrbildschirm-Galerie von Apple zu erstellen. Sie können auch eine entsprechende Startseite auswählen.

Hinweis: Sie können einen Sperrbildschirm auch mit einem bestimmten Fokus auf dem Sperrbildschirm verknüpfen. Halten Sie einfach den Bildschirm gedrückt, wischen Sie zu dem Bildschirm, den Sie mit einem Fokusmodus verknüpfen möchten, tippen Sie auf die Fokustaste und wählen Sie den gewünschten Modus aus. Tippen Sie auf x, sobald dies erledigt ist.

Automatisch einschalten

Fokusse können so intelligent sein, dass sie sich zu einer bestimmten Tageszeit einschalten, wenn Sie an einem bestimmten Ort ankommen oder wenn Sie eine bestimmte App zum ersten Mal öffnen. All diese Optionen können Sie auf diesem Bildschirm steuern. Apple kann auch die Intelligenz des Geräts nutzen, um herauszufinden, wann ein Fokus aktiviert werden soll, von Apple als intelligente Automatisierung bezeichnet. Sie können Ihr iPhone automatisch in den Arbeitsfokus versetzen lassen, wenn Sie im Büro ankommen oder eine bestimmte arbeitsbezogene App öffnen. Ebenfalls möglich ist es, dass Sie Ihr Gerät so einstellen, dass es in den persönlichen Fokus zurückkehrt (keine Arbeits-Apps erlaubt), wenn Sie nach Hause kommen.

Fokus-Filter

Mithilfe von Fokus-Filtern können Sie dank einer neuen API von Apple ablenkende Inhalte in Apps herausfiltern - vorausgesetzt, die Apps unterstützen diese Funktion. Aktuell sind das Apple Apps wie Kalender oder Nachrichten sowie einige Drittanbieter-Apps. In Apple Mail können Sie zum Beispiel alle Nachrichten außer denen der wichtigsten Kontakte herausfiltern, in Safari bestimmte Tab-Gruppen auswählen, die im Arbeitsfokus verfügbar sein sollen. Diese werden im Bereich Fokus-Filter eingerichtet, wo Sie Filter für Kalender, Mail, Nachrichten, Safari und den Dunkel- und Energiesparmodus finden. Es ist zu erwarten, dass mit der Veröffentlichung von iOS 16 ähnliche Filter in einigen Drittanbieter-Apps verfügbar sein werden.

Die Funktionsweise ist ganz einfach: Wenn Sie auf "Kalender" tippen, können Sie einen oder mehrere Ihrer Kalender auswählen, die angezeigt werden sollen. Analog wählen Sie "Mail", um festzulegen, von welchen E-Mail-Konten Sie Nachrichten erhalten möchten, während Sie sich in einem bestimmten Fokusmodus befinden. Tippen Sie auf Hinzufügen, um den Focus-Filter zu erstellen.

Um einen erstellten, aber nicht mehr benötigten Focus-Filter zu löschen, tippen Sie auf die entsprechende Focus-Verwaltungsseite, wählen Sie den Filter aus, den Sie löschen möchten, und tippen auf Löschen.

Fokus löschen

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Fokus, an dem Sie gearbeitet haben, oder vorhandene Fokus-Setups, die Sie nicht mehr benötigen, zu löschen.

Weitere Fokus-Neuerungen mit iOS 16

Fokus und Anwendungen von Drittanbietern

Apple hat APIs eingeführt, mit denen Entwickler ihre Anwendungen mit Apples Focus verknüpfen können. Dies wird wahrscheinlich zuerst von sozialen und Messaging-Apps genutzt werden, aber mit der Zeit wird sich dies wahrscheinlich weiter verbreiten.

Unterstützung für iPads und Macs

Seit iOS 15 können Sie Ihre Fokus-Einstellungen für alle Ihre iOS-Geräte freigeben. iOS 16 erweitert dies auf iPads und Macs. Um zu überprüfen, ob dies auf Ihrem iPhone aktiviert ist, öffnen Sie Einstellungen>Fokus und stellen Sie sicher, dass die Option "Für alle Geräte freigeben" auf "Ein" (grün) gesetzt ist.

Swipe for Focus

Eine interessante neue Funktion in iOS 16: Dank der Unterstützung für mehrere Sperrbildschirme kann sich Ihr iPhone so verhalten, als wäre es mehrere, verschiedene Geräte. Damit können Sie zwischen verschiedenen Bildschirmen hin- und herwischen, die jeweils unterschiedliche Funktionen oder Bilder haben und mit verschiedenen Fokustypen verknüpft sein können. Sie müssen dazu nur Ihren Sperrbildschirm berühren und halten, um zwischen den verschiedenen Bildschirmen zu wechseln, die jeweils unterschiedliche Widgets enthalten können. (mb)

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der US-Schwesterpublikation Computerworld.