Ein Screenshot ist ein Foto Ihres Bildschirminhalts. Wenn Sie also einen spannenden Kommentar, ein lustiges Bild oder eine witzige Whatsapp-Konversation gefunden haben, dann können Sie ganz einfach einen Screenshot erstellen, um es für später zu speichern oder etwa mit andern Kontakten zu teilen. Was früher noch recht kompliziert und nicht einheitlich war, ist heutzutage mit aktuellem Android kein Hexenwerk mehr. Denn es reicht eine simple Tastenkombination. Manche Handys bieten sogar spezielle Methoden.



Screenshot unter Android aufnehmen: So geht's auf den meisten Geräten

Die Screenshot-Funktion ist mittlerweile auf den meisten Android-Geräten über die gleiche Tastenkombination möglich:

Inhalt auf dem Android-Handy öffnen, von dem Sie einen Screenshot erstellen möchten.

Halten Sie gleichzeitig kurz die An/Aus-Taste und die Leiser-Taste gedrückt.

Eine Animation signalisiert, dass es geklappt hat.

In der Regel wird das aufgenommene Bild noch kurz verkleinert angezeigt. Tippen Sie es an, können Sie den Screenshot meist noch bearbeiten oder direkt an Freunde über WhatsApp und Co. senden.

Das Handy speichert den Screenshot in der Regel in Ihrer Galerie unter " Screenshots " ab.

Scroll-Screenshot: Manche Hersteller, wie Samsung, Huawei und OnePlus bieten darüber hinaus einen Scroll-Screenshot an, um etwa eine ganze Webseite aufzunehmen. Einen solchen soll Google wohl auch in die nächste Android-Version 12 integrieren. Hierzu machen Sie einen Screenshot über die Tastenkombination und ziehen den Screenshot dann nach unten oder tippen auf den entsprechenden Befehl, der Ihnen angezeigt wird. Jetzt scrollt das System entweder automatisch nach unten und nimmt einen langen Screenshot auf oder Sie müssen immer wieder nach unten tippen, um den Scroll-Screenshot zu erstellen. Um zu beenden, tippen Sie auf den Bildschirm bzw. den klein angezeigten Screenshot.

Screenshot per Sprachbefehl:Android-Handys bieten ab Werk den eigenen Sprachassistenten Google Assistant. Sagen Sie " Ok Google, Screenshot erstellen" und das Gerät nimmt einen Screenshot auf. Allerdings dauert diese Methode länger als die Tastenkombination.

Alternative Methoden: Screenshots mit Samsung-, Huawei- und Xiaomi-Handys aufnehmen

Die oben genannte Methode klappt natürlich auch bei aktuellen Smartphones von Samsung, Huawei und Xiaomi. Unter anderem bieten diese drei Hersteller noch alternative Möglichkeiten, den Bildschirminhalt zu speichern.

Screenshot mit Samsung: Wer ein Samsung-Handy besitzt, der kann einen Screenshot auch per Geste erstellen. Wenn in den Einstellungen aktiviert, dann können Sie einfach mit der Handkante über den Bildschirm streichen und das Handy nimmt einen Screenshot auf. Besitzen Sie ein Galaxy Note-Modell, dann können Sie den Screenshot auch via S-Pen machen.



Screenshot mit Huawei: Bei Huawei-Geräten können Sie auch einfach zwei Mal kurz hintereinander mit dem Fingerknöchel auf das Display klopfen, um einen Screenshot zu erstellen - ganz simpel! Das klappt auch mit den Geräten von Honor.

Screenshot mit Xiaomi: Auch Xiaomi ermöglicht es Ihnen, einen Screenshot über Gesten zu speichern. Wenn in den Einstellungen aktiviert, dann wischen Sie einfach mit drei Fingern vom oberen Bildschirmrand zum unteren. Alternativ können Sie auch nur die Statusleiste herunterziehen und dann auf die entsprechende Befehl tippen.



Screenshot teilen

Selbstverständlich können Sie Ihren aufgenommenen Screen auch teilen. In den meisten Fällen wird direkt nach dem Bildschirmfoto am unteren Rand der Screenshot angezeigt. Tippen Sie diesen an, dann sehen Sie neben den Bearbeitungsfunktionen auch die Option "Teilen".Wählen Sie dann die entsprechende Plattform wie Mail, Facebook, Instagram, Whatsapp und Co. aus und verschicken Sie den Screenshot. Oder Sie gehen den klassischen Weg über die Galerie, in der der Screenshot als Bild gespeichert und als solches geteilt wird. (PC-Welt)