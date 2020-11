Apple hat die neue Widget-Funktion von iOS 14 Mitte September freigegeben. Wurden am Anfang nur die nativen Apple-Apps unterstützt, ziehen mittlerweile immer mehr Entwickler nach und bringen eigene App-Widgets aufs iPhone. Eine vorläufige Liste der populären Apps mit Widgets haben wir hier zusammengestellt.

Wer jedoch ein bisschen coden kann, kann sich sein eigenes Widget nach Belieben zusammenstellen. Alles was man dafür braucht, ist die App namens " Scriptable". Die App ist kostenlos, unterstützt Java Script und hat eine gute Integration mit Siri Kurzbefehle. "Scriptable" bietet zwar In-App-Käufe an, dahinter sind aber keine wichtigen Funktionen gesperrt. Bevor wir Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie auch Sie eigene Widget-Apps erstellen könne, zeigen wir Ihnen unsere Favoriten und die dafür benötigten Code-Zeilen.

Die besten Scriptable-Widgets für iOS 14

Mittlerweile gibt es sogar eine Reddit-Gruppe, in der die Nutzer die Ideen zu den Widgets austauschen und eigene Codes teilen, aber auch anderswo kann man über witzige Ideen zu iOS-Widgets stolpern. Hier ist unsere Auswahl.

Top-Artikel bei Tagesschau

Die Wahlen in den USA sind offiziell gestartet, die Ergebnisse sind auch in Deutschland relevant. Damit man nichts Wichtiges verpasst, kann man sich ein Widget mit Top-Artikeln der Tagesschau erstellen. Die Ansicht hat der Entwickler Torben Haak an die horizontale Variante von Widgets angepasst, deswegen ist die Darstellung in der kleinen Quadrat-Variante etwas gestaucht. Die wichtigsten Elemente wie ein Aufmacherbild und Titel sind jedoch deutlich sichtbar, deshalb kann das Widget auch in Klein sein Ziel erfüllen.

Script für die Top-Artikel bei Tagesschau

Klopapier-und Mehl-Vorräte bei DM

Marco Dengel, ein Softwareingenieur aus Köln, hat ein Script erstellt, das die Restbestände von Klopapier- und Mehl-Packungen im nächsten DM-Laden um die Ecke anzeigt. Das Script selbst findet sich auf Github, der Entwickler erklärt dort auch, wie man die Store-ID des nächsten Geschäftes herausfindet: Im Shop Finder von DM mittels eigener Postleitzahl. In der URL des ausgewählten Ladens findet sich eine dreistellige Zahl, welche die Shop-ID der gewünschten DM-Filiale ist. Die österreichischen Nutzer müssen in der ersten Script-Zeile die Top-Domain "DE" gegen die Top-Domain "AT" austauschen.

Script für DM-Vorräte von Mehl und Klopapier

Aktuelle Corona-Zahlen und lokale Inzidenz

Auch Matthias Perrat hat ein interessantes Widget erstellt, welches gerade in Vorbereitung auf den anstehenden Winter sehr hilfreich ist. Das Widget stellt die aktuell gemeldeten Corona-Zahlen vom RKI und die lokale Inzidenz dar. Für dieses Widget muss man einmal den eigenen Standort freigeben, sonst kann der Code nicht feststellen, für welche Stadt oder Kommune die Inzidenz-Zahlen dargestellt werden sollen.

Script für: Corona-Zahlen und lokale Inzidenz

Verbleibendes Datenvolumen bei Telekom (und Vodafone)

Der Entwickler Henning Störk hat auf Gitgub ein Script hochgeladen, das anzeigt, wie viel Datenvolumen man bei der Telekom bis Ende des Monats noch übrig hat. Beim ersten Start des Widgets soll sich das iPhone nicht im W-LAN, sondern im mobilen Netzwerk befinden, damit der Script die Adresse "pass.telekom.de" aufrufen kann.

Datenvolumen bei Telekom

Datenvolumen bei Vodafone

Spielergebnisse in der Bundesliga, Premierleague

Trotz Corona rollt der Ball weiter, mit einem Fussball-Script kann man sich alle Ergebnisse in der übersichtlichen Tabelle darstellen lassen.

Fussball-Ergebnisse als Widget

Wie man Scriptable-Widget dem Home-Screen hinzufügt

Egal, für welches Widget Sie sich entschieden haben, das Einstellungsprozedere in iOS ist immer das gleiche: