Sie besitzen eine Fritzbox mit integrierter DECT-Telefonanlage und haben mit Schnurlostelefonen in der Wohnung oder im Haus eine schlechte Verbindung. Mit dem Fritz-DECT Repeater 100 oder einer ausrangierten Fritzbox erhöhen Sie die DECT-Reichweite.

1. Maximale Reichweite einstellen

Wir gehen an dieser Stelle davon aus, dass Sie ein oder mehrere Schnurlostelefone eingerichtet haben. Im Auslieferungszustand sind die Fritzbox als DECT-Basisstation wie auch die schnurlosen DECT-Telefone normalerweise auf die maximale Reichweite und somit auf eine bestmögliche Verbindung voreingestellt.

Überprüfen Sie zunächst einmal die Einstellungen in der Fritzbox unter "DECT -› Basisstation". Vor der Option "DECT-Funkleistung verringern" darf kein Häkchen gesetzt sein. Nur wenn dies der Fall ist, funkt die Fritzbox mit voller DECT-Signalstärke für die höchstmögliche Reichweite.

2. Telefon mit Repeater verbinden

Der Fritz-DECT Repeater 100 kann die Reichweite des DECT-Funknetzes und damit Ihrer Schnurlostelefone erhöhen. Er wird so eingerichtet, dass sich Mobilteile außerhalb der Funkreichweite zur Fritzbox-Basisstation, jedoch in Reichweite des Repeaters dann automatisch mit ihm verbinden - Sie bemerken davon nichts. Idealerweise wird der Repeater auf halbem Weg von der Basisstation zum Mobilteil in eine Steckdose eingesteckt. Automatisch sollte die Leuchtdiode "DECT" am Repeater gleichmäßig zu blinken beginnen.

Sollte das nicht zutreffen, drücken Sie die Taste "DECT" mindestens sechs Sekunden lang, bis diese anfängt zu blinken. Sie haben daraufhin zwei Minuten Zeit, die Anmeldung des Fritz-DECT Repeaters an der Fritzbox zu starten.

3. Verbindung zum Repeater einrichten

Drücken Sie etwa an der Fritzbox 7590 die Taste "Fon/DECT" so lange, bis die LED anfängt zu blinken. Fritzbox und Repeater verbinden sich nun automatisch - die "DECT"-LED am DECT-Repeater leuchtet dauerhaft, sobald er einsatzbereit ist. Bei einem aktiven Telefonat leuchtet zusätzlich die Status-LED am DECT-Repeater.

Beste Position für die Telefonzentrale finden Räumliche Gegebenheiten wie Wände und Decken aus Beton sowie große Glasflächen beeinflussen die DECT-Funkleistung und damit die Reichweite von Schnurlostelefonen. Am DECT-Telefon sehen Sie auf dem Display die Signalstärke als Balken. Im besten Fall stellen Sie die DECT-Basisstation zentral in der Mitte der Wohnung oder im Haus auf, sofern das mit den Anschlüssen von DSL und Kabel möglich ist. Kontrollieren Sie immer wieder die Signalstärke der Telefone und finden Sie einen passenden Aufstellort, der für alle Mobilteile gleichermaßen zufriedenstellend ist.

(PC-Welt)