Deutschlands Ruf in Sachen Digitalisierung ist nicht unbedingt der Beste. Gerade während der Corona-Krise wurde immer wieder kritisiert, dass die Digitalisierung hierzulande zu langsam verlaufe. Eine Kritik, die, so legen es die Zahlen einer aktuellen Bitkom-Studie nahe, zumindest nicht auf die deutsche Industrie zutrifft: Danach nutzen bereits 65 Prozent der Unternehmen Anwendungen für Industrie 4.0 und 25 Prozent planen den Einsatz - also insgesamt 90 Prozent. Vor Corona im Jahr 2019 lag dieser Wert bei 74 Prozent. "Die Corona-Pandemie hat der deutschen Industrie einen dauerhaften Digitalisierungsschub gegeben", kommentiert Christina Raab, Bitkom-Präsidiumsmitglied und Vorsitzende der Geschäftsführung bei Accenture Deutschland, die Ergebnisse.

Mittelstand hinkt hinterher

Vorreiter in Sachen Digitalisierung sind nach wie vor die großen Unternehmen. Über die Hälfte sieht sich in einer Vorreiterrolle, während das nur bei 30 Prozent der Mittelständler der Fall ist. 58 Prozent dieser Unternehmen stufen sich dagegen als Nachzügler ein. Bei den großen Unternehmen sind dies lediglich 37 Prozent. Komplett abgehängt sehen sich mit sechs (Großunternehmen) bzw. acht Prozent in beiden Segmenten nur wenige Unternehmen.

Im Rahmen der Studie "Industrie 4.0 - so digital sind Deutschlands Fabriken" befragte Bitkom Research von Anfang März bis Mitte April rund 550 Industrieunternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten. Mit Blick auf das Leitthema "Digitalisierung und Nachhaltigkeit" der diesjährigen Hannover Messe wurde, so Raab, "auch abgefragt, welche Auswirkungen die Digitalisierung auf die Nachhaltigkeitsziele in Deutschland hat".

"Durch eine konsequente Digitalisierung kann die deutsche Industrie sich zwei dringlichen Herausforderungen zugleich stellen: Digitalisierung macht die Unternehmen nachhaltiger und wettbewerbsfähiger", kommentiert Raab die Ergebnisse. So sind 81 Prozent der Befragten davon überzeugt, dass Digitalisierung und Industrie 4.0 zu einer nachhaltigen Produktion beitragen. Zudem halten 91 Prozent Industrie 4.0 für unverzichtbar, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

Konkret sollen sich dank digitaler Industrie bis 2030 in der Fertigung 64 Megatonnen CO 2 einsparen lassen - vorausgesetzt, dass beschleunigt digitalisiert wird. Das sind 17 Prozent der insgesamt geplanten CO 2 -Einsparungen im Rahmen des Klimaziels 2030. Verläuft die Digitalisierung mit der bisherigen Geschwindigkeit weiter, so sieht der Bitkom ein Einsparungspotenzial von 37 Megatonnen CO 2 . Im Detail kann der Einsatz von digitalen Zwillingen, also die Simulation und Optimierung von physikalischen Produkten oder Prozessen, 33 Millionen Tonnen CO 2 einsparen. Weitere 31 Millionen Tonnen können durch verstärkte Automatisierung in der Produktion vermieden werden, indem digitale Technologien manuelle Eingriffe und den Materialeinsatz reduzieren sowie Prozesse optimieren.

Die Rolle der digitalen Marktplätze

Geht es um die bei der Digitalisierung genutzten Anwendungen und Technologien, so hat sich laut Bitkom gezeigt, dass während der Pandemie die digitale Interaktion, sowohl mit Konsumenten als auch im B2B-Geschäft, signifikant zugenommen hat. So verwendet die Hälfte der befragten Unternehmen bereits digitale Marktplätze. Und in den nächsten zwölf Monaten werden wohl zwei Drittel der befragten Unternehmen digitale Marktplätze einsetzen. "Digitale Marktplätze sind deswegen für Industrie 4.0 wichtig, weil sie auch das Eingangstor für die Digitalisierung von Produkten und die Interaktion mit den Kunden sind", interpretiert Raab die Ergebnisse.

Weitere wesentliche Themen im Zusammenhang mit Industrie 4.0 sind für die Unternehmen mittlerweile Künstliche Intelligenz, IoT-Plattformen und Digitale Zwillinge, gefolgt von Virtual oder Augmented Reality sowie 5G. Virtual und Augmented Reality sind bereits in 31 Prozent der Unternehmen im Einsatz, 19 Prozent planen dies und 16 Prozent diskutieren darüber. Der Mobilfunkstandard 5G wird in 29 Prozent der Unternehmen genutzt und ist in weiteren 21 Prozent geplant. Bei genauso vielen (21 Prozent) steht der Einsatz noch ergebnisoffen zur Debatte.

KI auf dem Vormarsch

Zu den Schlüsseltechnologien bei der Digitalisierung zählt für viele Unternehmen Künstliche Intelligenz. Fast 4 von 10 Unternehmen nutzen KI bereits und 35 Prozent diskutieren oder planen ihren Einsatz. Für jedes vierte Unternehmen ist KI aber aktuell noch kein Thema. Wird KI genutzt, so dient sie bei 66 Prozent in der Produktion zur Automatisierung von Prozessen. 64 Prozent verwenden KI für die Datenanalyse bei der Prozessüberwachung und 35 Prozent wenden beide Einsatzmöglichkeiten an.

Das größte Hemmnis beim Einsatz von KI sehen 42 Prozent aller Industrieunternehmen in der mangelnden Datengrundlage. 40 Prozent scheint der Aufwand insbesondere bei der Implementierung zu hoch, 36 Prozent fehlen Standards und 32 Prozent hindert der Zertifizierungsprozess. Gut jedes vierte Unternehmen gibt ethische Gründe als Hürde beim Einsatz von KI an.

Bedeutung Digitaler Zwillinge wächst

Eine weitere wichtige Technologie sind Digitale Zwillinge, die von jedem dritten Unternehmen eingesetzt werden. Ein weiteres Fünftel plant die Nutzung und 16 Prozent diskutieren dies. "Digitale Zwillinge sind digitale Kopien von Objekten der realen Welt - von Produkten und Maschinen bis zu ganzen Fabriken. Dank ihrer Hilfe lassen sich Produktions- und Wartungsprozesse massiv beschleunigen und im alltäglichen Einsatz fortlaufend optimieren", erklärt Raab. Die Bedeutung von digitalen Zwillingen wird mittelfristig weiter zunehmen.

So ist eine große Mehrheit der Unternehmen (82 Prozent) der Meinung, dass der Einsatz digitaler Zwillinge in den kommenden fünf Jahren ansteigen wird. Nur 17 Prozent gehen davon aus, dass sich die Relevanz nicht verändern wird. Kein einziges der befragten Unternehmen nimmt an, dass digitale Zwillinge künftig keine große Rolle spielen werden. Dennoch ist für 3 von 10 Unternehmen der Einsatz derzeit kein Thema. Wie auch beim Einsatz von KI hat die Mehrheit von ihnen (51 Prozent) nicht genügend Daten zur Verfügung, um digitale Zwillinge einzusetzen. 38 Prozent fehlen Standards und für 23 Prozent aller Unternehmen ist die Wirtschaftlichkeit nicht einschätzbar.

IoT-Plattformen, mit denen Daten, Produkte, Maschinen oder Prozesse vernetzt werden können, setzen 35 Prozent der produzierenden Unternehmen ein und fast genauso viele (30 Prozent) planen dies. Für lediglich 14 Prozent sind IoT-Plattformen kein Thema, bei 19 Prozent steht der Einsatz zur Diskussion. Fast jedes zweite Unternehmen sieht die größten Potenziale beim so genannten Remote Monitoring - also der Fernüberwachung - und bei Echtzeit-Einblicken in die Herstellungsprozesse. 42 Prozent schätzen die Beschleunigung von Prozessen. 39 Prozent sehen Potenzial in Sachen Predictive Maintenance. IoT-Plattformen helfen auch bei der Erreichung übergeordneter betrieblicher Ziele wie der Umsatzsteigerung (40 Prozent), der Qualitätsverbesserung (36 Prozent) und der Kostensenkung (31 Prozent).

Der digitale Wandel der Industrie hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. So glauben 71 Prozent der Unternehmen, dass im Zuge von Industrie 4.0 neue Arbeitsplätze für gut ausgebildete Fachkräfte entstehen. Und auch in einem anderen Punkt hat sich die Einschätzung der Unternehmen geändert. Waren 2021 noch 68 Prozent überzeugt, dass mit der Digitalisierung Arbeitsplätze für gering qualifiziertes Personal wegfallen, so sind es dieses Jahr nur noch 61 Prozent. Eine Entwicklung, für die es zwei Erklärungsansätze gibt. Zum einen kämpft noch immer die Hälfte der Befragten mit dem Fachkräftemangel, zum anderen ermöglichen es neue digitale Technologien wie AR-Brillen, auch geringer qualifizierte Arbeitskräfte unter Anleitung von höherqualifizierten Kollegen aus der Ferne für komplexere Aufgaben einzusetzen.

Hemmschuhe bei der Digitalisierung

Geht es um die Hemmschuhe in Sachen Digitalisierung, so nennen 81 Prozent fehlende finanzielle Mittel. Zwei Drittel empfindet zudem das Thema Datenschutz als Hemmnis. 61 Prozent identifizieren Anforderungen an die IT-Sicherheit als Problem und für 58 Prozent ist das Thema zu komplex.

Angesichts dieser Ergebnisse verwundert es nicht weiter, dass steuerliche Maßnahmen ganz oben auf dem digitalen Wunschzettel der Unternehmen stehen. 84 Prozent fordern steuerliche Impulse, um Investitionen in die Industrie 4.0 anzuschieben. Mit 82 Prozent wünschen sich ähnlich viele mehr Rechtssicherheit beim Datenaustausch mit anderen Unternehmen. Im Bildungsbereich wünschen sich 59 Prozent Weiterbildungsangebote und die Integration von Industrie-4.0-Themen in Ausbildung und Studium. 55 Prozent möchten Programme zur Aus- und Weiterbildung von Fachkräften rund um Industrie 4.0 und etwa genauso viele (54 Prozent) mehr Informations- und Beratungsangebote für Unternehmen.

Zumindest in Sachen Know-how will der Bitkom den Unternehmen auch weiterhelfen. Sein "Industrie-4.0-Digitalisierungsradar" soll relevante Technologien und Einsatzfelder rings um die Digitalisierung aufzeigen sowie das Potenzial dahinter erklären.