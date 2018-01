Content First-Strategie: Entwickler Alan J. Perlis wusste es schon vor über 30 Jahren: „It is better to have 100 functions operate on one data structure than 10 functions on 10 data structures.“ Anders gesagt: Im Zentrum sollten die Inhalte stehen – denn Anwendungen werden geschaffen, um Informationen zu liefern. Genau diesen Ansatz verfolgt die Content First-Strategie. Content First ist interdisziplinär und benötigt die Zusammenarbeit und das Wissen vieler Unternehmensbereiche wie Marketing, Product Management, Public Relations, aber auch das Zusammenspiel von Usability und Frontend-Design. Content First soll gewährleisten, dass ein User, ob unternehmensintern oder -extern, optimal durch die Website geführt wird, um zur richtigen Zeit die richtigen Informationen aufnehmen zu können. Dies lässt den RWD-Gedanken nicht außer Acht, stellt aber doch den Content und dessen Auffinden in den Vordergrund – geräteunabhängig. Der Content First-Ansatz findet sich oft bei unternehmensinternen oder content-intensiven Seiten, etwa bei Nachrichten- oder Presseseiten.