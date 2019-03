Anmeldung scheitert: Systematischer Check Wenn die Verbindungsaufnahme scheitert, dann suchen Sie den Fehler systematisch: 1. Kontrollieren Sie Hardware-seitig, ob die notwendigen Voraussetzungen für WLAN existieren. Der Router oder Access Point muss aktiv sein und dort das WLAN aktiv, was in der Regel durch eine leuchtende oder blinkende WLAN-LED signalisiert wird. Auf Client-Seite muss ebenfalls klar sein, dass das zugreifende Gerät die Hardware dafür besitzt und diese aktiv ist. Insbesondere bei Notebooks lässt sich das WLAN-Modul durch einen oft übersehenen Schalter und oder eine Funktionstaste ein- und ausschalten. Ob der Treiber für den Funknetzwerkadapter installiert ist, erfahren Sie im Gerätemanager – am schnellsten über die Tastenkombination Strg-Pause und „Geräte-Manager“. Kontrollieren Sie hier, ob die WLAN-Hardware unter „Netzwerkadapter“ auftaucht. Ist das nicht der Fall oder ist der Eintrag mit Ausrufezeichen markiert, fehlt der Treiber. Den gibt es entweder auf der mitgelieferten Original-CD/DVD oder auf der Website des betreffenden Herstellers zum Download. 2. Wird das gesuchte WLAN in der Funknetzliste des zugreifenden Geräts angezeigt? Falls nicht, gibt es dafür zwei Gründe: Entweder das Funknetz ist im Router noch gar nicht (nicht mehr?) eingerichtet oder es ist absichtlich „unsichtbar“ konfiguriert. Beides können Sie in der Konfigurationsoberfläche des Routers ändern – etwa in der Fritzbox unter „WLAN -> Funknetz“. Ein unsichtbares WLAN wird zwar nicht angezeigt, Sie können sich aber leicht verbinden, wenn Sie dessen Namen kennen (SSID). Unter Windows tragen Sie das Netz via „Netzwerk- und Freigabecenter -> Drahtlosnetzwerke verwalten -> Hinzufügen“ einfach manuell ein. 3. In den meisten Fällen scheitert eine Anmeldung einfach dadurch, dass das WLAN-Passwort falsch eingegeben wurde. Ein unpassendes Tastaturlayout oder eine aktivierte Feststelltaste sind neben schlichtem Vertippen die häufigsten Gründe. 4. Enthält das Passwort Sonderzeichen? In seltenen Fällen kommt es vor, dass die Firmware eines Routers oder eines Geräts bestimmte Ascii-Zeichen nicht unterstützt. Wer sichergehen will, vermeidet bei der Einrichtung des WLANs im Router alle Formen von Klammern, das Dollar-, Prozent-, Ausrufezeichen sowie Schrägstriche. 5. Wenn ein PC, Notebook oder Smartphone nicht ins WLAN kommt, dann testen Sie den Zugang immer mit einem zweiten Gerät. Oft ist die WLAN-Konfiguration in Ordnung, aber die Signalstärke reicht bei dem problematischen Client nicht für die Anmeldung. 6. Um den Router und dessen Funksender als Fehlerquelle auszuschließen, hilft ein alternativer Hotspot. Ein Smartphone oder Tablet mit Android genügt, denn Hotspot-Fähigkeiten bietet Android bereits seit Version 2.2. Gehen Sie in Android auf „Einstellungen -> Drahtlos & Netzwerke“. Einer der Unterpunkte lautet „Tethering und mobiler Hotspot“. Auch bei Apple-Geräten können Sie einen „persönlichen Hotspot“ in den Netzwerkeinstellungen konfigurieren. Wichtig ist, WPA2- Verschlüsselung (WPA2 Personal) für realistische Testbedingungen zu wählen. 7. Unterstützt der Client-PC den gewählten Funkstandard? Bei Routern mit Dual-Band (fünf GHz und 2,4 GHz) sollten Sie im Einstellungsmenü überprüfen, dass dort 2,4 GHz nicht versehentlich abgeschaltet wurde. 8. Verhindert ein MAC-Filter auf dem Router den Zugang für neue Geräte? Sehen Sie in den WLAN-Sicherheitseinstellungen des Konfigurationsmenüs nach, ob eine Liste für erlaubte MAC-Adressen neue Clients ausschließt.