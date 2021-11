Wie versprochen hat Apple in Deutschland und weiteren Ländern seinen Fitness-Dienst Fitness+ aktiviert, ab sofort können Nutzer und Nutzerinnen die Trainings für die Apple Watch kostenlos ausprobieren. Doch daran sind ein paar Bedingungen geknüpft.

Das kostenlose Abo gilt für jeden und jede, die ab dem 14. September eine neue Apple Watch Series 3, 4, 5, 6, 7 oder SE gekauft und aktiviert haben. Die Neu-Kunden haben dabei drei Monate Zeit, mit dem aktivierten Gerät das kostenlose Fitness+-Abo zu aktivieren. Das so erworbene Abo kann man gleichzeitig mit bis zu fünf Familienmitglieder teilen. Nach dem Ablauf der drei Gratis-Monate kostet Fitness+ 9,90 Euro pro Monat. Der Dienst ist aber noch in das General-Abo Apple One mit eingeschlossen.

Fitness+ aktivieren

Die Aktivierung von Fitness+ funktioniert auf einem iPhone, iPad ab iOS 14.3 oder einem Apple TV ab tvOS 15. Auf dem iPhone muss man dafür in die Fitness-App, ehemals Aktivitäten-App, wechseln und in der unteren Leiste auf das Symbol "Fitness+" tippen. Nach einem zusätzlichen Screen zu den Bezahloptionen hat man Fitness+ abonniert und man kann mit eigenen Trainings starten. Auf dem iPad und dem Apple TV ist ein zusätzlicher Schritt notwendig: Man muss die Fitness-App aus dem App Store laden, falls noch nicht passiert.

Fitness+: Möglichkeiten

Die Trainings auf Fitness+ finden auf Englisch statt, allerdings gibt es seit dem Start in Deutschland deutsche Untertitel (zudem noch in Sprachen wie Portugiesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch). Apple bietet momentan Sitzungen in elf Trainingsarten, darunter Krafttraining, Tanzen, Yoga, Pilates und achtsames Cooldown. Für manche Sportarten kann man sich zusätzlich mit den anderen Teilnehmer vergleichen: Bei HIIT, Laufband, Radfahren und Rudern zeigen die Geräte in Echtzeit an, wie die eigene Leistung im Vergleich zu anderen ist, die das gleiche Training absolviert haben. Interessant ist eine Auswahl für bestimmte Zielgruppen – für ältere Sportler, für Schwangere, für Einsteiger. Nach Wahl kann man sich Trainings zusammensetzen, die zu der Musik der Lieblingssänger passen, mit dabei sind Jennifer Lopez, Billie Eilish und einige mehr. (Macwelt)