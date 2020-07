Mit einer überarbeiteten Version seines Flaggschiffs Snapdragon 865 will Hersteller Qualcomm die Konkurrenz unter Druck setzen. Das neue Modell mit dem Namenszusatz „Plus“ soll bei Spielen und KI-Anwendungen knapp 10 Prozent schneller arbeiten als das bisherige Spitzenmodell. Hierfür sind zwei grundlegende Änderungen verantwortlich: Der Takt der Kryo 585 CPU wurde auf 3,1 GHz erhöht und liegt damit 10 Prozent über dem Takt des Snapdragon 865. Die im SoC enthaltene Grafikeinheit Adreno 650 ist ebenfalls 10 Prozent schneller. Außerdem hat Qualcomm die Unterstützung für FastConnect 6900 hinzugefügt, was WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 3,6 Gbps erlauben soll.

Schon im vergangenen Jahr sorgte Qualcomm mit dem Snapdragon 855 Plus für eine schnellere Neuauflage. Die von vielen Nutzern erwartete Neuerung eines integrierten X55-Modems für 5G-Verbindungen fehlt jedoch im Snapdragon 865 Plus. Aktuell ist hierfür ein eigener Chip zuständig, der jedoch mehr Platz und Energie benötigt als ein integriertes Modem. Die Integration dürfte wohl erst in der nächsten Generation erfolgen. Zum Einsatz kommen soll der Snapdragon 865 Plus erstmals im ROG Phone 3 von Asus, Lenovo will den Chip noch in diesem Jahr in seiner neuen Marke Legion verbauen. Qualcomm rechnet erst im dritten Quartal mit Geräten, die auf den neuen Chip bauen. (PC-Welt)