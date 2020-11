In den letzten Monaten als Pilotprojekt in ausgewählten Märkten gestartet, wurden nun bundesweit fast alle Mitarbeiter in den Media Märkten und Saturn-Märkten in Deutschland mit speziell konfigurierten Mitarbeiter-Smartphones ausgestattet. Als wichtige Unterstützungs-Tools ermöglichen sie im Sinne des Omnichannel-Ansatzes von Media Markt und Saturn die enge Verzahnung aller Vertriebskanäle miteinander. Darüber hinaus erleichtern sie die interne Kommunikation. Ausgestattet mit verschiedenen Beratungs- und Kommunikations-Apps vereinfachen die smarten Unterstützer die Abläufe in den Märkten und tragen so zu einer Erhöhung der Qualität in der Beratung bei. Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit aus.

Das Herzstück der Mitarbeiter-Smartphones bildet die Verkaufsassistenz-App "MyStore". Mit ihr können die Mitarbeiter direkt am Verkaufsregal sämtliche Produktinformationen sowohl vom Onlineshop als auch von der Website des jeweiligen Herstellers abrufen, Produkte vergleichen, die Warenverfügbarkeit online sowie vor Ort und in umliegenden Märkten prüfen, Online-Bestellungen auslösen sowie Wettbewerbspreise vergleichen. Darüber hinaus kann über die App auf die Daten und Coupons von Clubkunden zugegriffen und der Verkauf vorbereitet werden. Damit können die Mitarbeiter ihren Kunden im Markt innerhalb kürzester Zeit kompetent alle gewünschten Informationen liefern.

Mitarbeiter werden geschult

Durch ebenfalls neu entwickelte Apps wurden zudem interne Prozesse in den Märkten, beispielsweise für die Abholung online bestellter Produkte im Markt, im Zuge der Einführung der Mitarbeiter-Smartphones verbessert. Hierdurch erhält man seine Bestellungen künftig noch schneller. Ein weiterer Vorteil für die Mitarbeiter in den Märkten sind spezielle Kommunikations-Apps, mit denen sie einfach und schnell an relevante Informationen gelangen können. Auch der Zugriff auf Schulungs- und Organisationsplattformen wird mit der Einführung der Mitarbeiter-Smartphones deutlich vereinfacht.

Um eine einwandfreie Nutzung der Smartphones bzw. der Apps und somit eine professionelle Beratung zu gewährleisten, wurden alle Mitarbeiter im Vorfeld umfassend geschult. Nach dem erfolgreichen Rollout in Deutschland sollen die Smartphones sukzessive auch in weiteren Ländern, in denen Media Markt und Saturn vertreten sind, eingeführt werden.