Die Awards werden von der Expert Imaging and Sound Association (EISA) vergeben, deren Mitglieder aus über 55 Fachzeitschriften und Onlinemedien kommen. Bei den EISA Awards stimmen die Experten in Kategorien wie Fotografie, Hi-Fi und Heimkino, Mobile Geräte und mehr über die Devices ab. Jedes für den EISA Award nominierte Produkt wird dann mehrstufigen Tests unterzogen, bei denen die verbaute Technologie, das Design und Innovation bewertet werden.

Beim EISA Award 2018-2019 überzeugte das Nokia 7 Plus in der Kategorie Consumer Smartphone die Jury. Das von HMD Global, the Home of Nokia Phones, stammende Modell überzeugte die Juroren in Sachen Design, Performance und Kamera. So verfügen die Kameras des Gerätes etwa über Zeiss-Optiken sowie ein zweifaches optisches Zoom

Zum besten Smartphone 2018 - 2019 kürte die EISA das Huawei P20 Pro. An dem Device lobt die Jury Hardware, Kameras und die Verarbeitung sowie das AMOLED-Display. Huawei hat sein Smartphone auf der Rückseite mit einem Triple-Kamera-System ausgestattet, das in Zusammenarbeit mit Leica entstand.