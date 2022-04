Atlassian hat bei einer Cloud-Wartung versehentlich seine eigenen Produkte - und Anwendungen von Drittanbietern gelöscht. Zu den betroffenen Produkten gehören unter anderem Jira Work Management, Confluence und Jira Service Management. Das Unternehmen macht dafür ein fehlerbehaftetes Skript verantwortlich:

While running a maintenance script, a small number of sites were disabled unintentionally. We’re sorry for the frustration this incident is causing and we are continuing to move through the various stages for restoration. [1/3]