Der weltweite Siegeszug des Cloud Computing hat viele Gründe: Eine nahezu unbegrenzte Skalierbarkeit, eine früher unvorstellbare Flexibilität, eine extrem hohe Verfügbarkeit und letztlich auch ganz erhebliche Kostenvorteile. Hinzu kommt noch eine einfache Nutzung, denn zusätzliche Ressourcen lassen sich ganz einfach mit ein paar Klicks abrufen und nach der Nutzung wieder abschalten. Doch gerade diese einfache Nutzung erweist sich häufig als ein besonderes Problem, da nicht abgeschaltete Ressourcen auch dann Geld kosten, wenn sie nicht genutzt werden.

Mythos eins: Die Cloud ist immer billiger

Viele angemietete Cloud-Ressourcen liegen ungenutzt brach. "Cloud Waste" nennt man diese Ressourcenverschwendung - und sie geht bereits in die Milliarden. Einer Untersuchung von Cass Information zufolge werden in diesem Jahr 80 Prozent aller Unternehmen ihre IaaS-Budgets überziehen müssen. Die Gründe dafür sind vielfältig. Einer davon ist die rasant zunehmende Cloud-Nutzung, denn je mehr Daten und Anwendungen in der Cloud sind, desto schwieriger ist es, den Überblick zu behalten. Und für jede neue oder in die Cloud verschobene Applikation werden weitere Ressourcen angemietet, die nicht immer passgenau auf die Anforderungen zugeschnitten werden können.

Das weitaus größere Problem ist jedoch nicht die Anpassung nach oben, sondern nach unten, denn häufig werden nach Abschluss der Anwendung die Instanzen nicht wieder sofort zurückgegeben. Vielen Cloud-Providern ist diese überproportionale Ressourcen-Nutzung längst aufgefallen und einige fördern diesen Trend sogar mit intransparenten Staffelpreisen oder speziellen Bündelungen, beispielsweise von Storage- und Compute-Ressourcen.

Folglich ist die Aussage "Cloud Computing ist immer billiger" falsch. Sie gehört eher in die Welt der von vielen Anbietern gepflegten Cloud-Mythen - aber keineswegs in die Welt der harten Cloud-Fakten.

Kostenvorteile sind machbar

Die Cloud-Anwender wehren sich aber bereits gegen diesen Mythos. So hat sich im Rahmen der Linux Foundation die FinOps Foundation formiert, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Problembewusstsein für eine gründliche Cloud-Kostenkontrolle zu erweitern und darüber hinaus neue Standards für ein effizientes Cloud-Finanzmanagement zu definieren. Stephen Minton, Vice President beim Beratungshaus IDC, ist ebenfalls der Ansicht, dass das Kostenproblem managebar ist. "Das Ausschöpfen aller Kostenvorteile beim Cloud Computing ist erzielbar - allerdings nur dann, wenn die Cloud gut gemanagt wird und verschiedene Angebotsvoraussetzungen erfüllt sind", lautet seine Einschätzung.

In seiner Untersuchung zu diesem Thema kommt IDC zum Ergebnis, dass in der EMEA-Region die Unternehmen ihre IT-Kosten um bis zu 26 Prozent reduzieren können, wenn sie alle Möglichkeiten des Cloud-Kostenmanagements ausnutzen. Wichtig ist hierbei die Erkenntnis, dass eine optimale Cloud-Kostenkontrolle aus zwei Komponenten besteht: Erstens, einem verantwortungsbewussten Management aller Ressourcen, zu dem beispielsweise auch eine benutzerfreundliche Administrationsoberfläche gehört, und zweitens ein Cloud-Provider, der transparente Preise und eine sehr feine Skalierbarkeit bietet.

Mythos zwei: Alle Anbieter sind gleich

Mit der Kostenfrage rückt ein Aspekt in den Vordergrund, der in der Cloud-Diskussion häufig vernachlässigt wird, nämlich die Wahl des "richtigen" Cloud-Providers. Hier gibt es den zweiten Cloud-Mythos: "Alle IaaS-Anbieter sind gleich". Sicher, wenn es um die technologischen Prinzipien und allgemeinen Strukturen geht, sind alle Anbieter sehr ähnlich. Doch gerade bei der Preisgestaltung, den Kündigungszeiten, und auch der Performance gibt es erhebliche Unterschiede.

So bietet beispielsweise IONOS cloud viele Vorteile, die zwar nicht auf dem ersten Blick erkennbar sind, die aber erhebliche Auswirkungen auf die spätere Produktivität haben. Dazu gehört eine feingranulare Ressourcenauswahl, ein nahezu unterbrechungsfreies Up- und Downscaling sowie keine Knebelung durch Kündigungsfristen. Wer mit diesen Vertrags- und Nutzungsmöglichkeiten nicht vertraut ist, kann Professional Services in Anspruch nehmen. Diese Experten unterstützen neue Kunden beim Aufbau ihrer optimalen Cloud-Architektur. "Bereits bei der Architektur von Cloud-Anwendungen kommt es auf die richtige Strategie an; im laufenden Betrieb muss diese dann fortlaufend angepasst werden, um weiterhin die Effizienz der Anwendungen zu gewährleisten", sagt Mark Neufurth, Expert Technical Marketing bei IONOS.

Mythos drei: Je größer, desto leistungsstärker

Preise und Kosten sind die eine Seite einer effizienten IT-Infrastruktur - die dafür gebotene Leistung ist die andere. Hier herrscht der dritte Cloud-Mythos: "Je größer der Cloud-Anbieter, umso besser das Preis-Leistungs-Verhältnis." Dazu hat das US-amerikanische Beratungs- und Benchmarking-Unternehmen Cloud Spectator im August 2020 verschiedene Cloud-Anbieter auf den Prüfstand gestellt. Verglichen wurde IONOS cloud SSD Storage mit den Angeboten der drei Hyperscaler AWS, Google und Azure. Gemessen wurden die Random-Read- und Random-Write-Performance der beiden Cloud-Speicher-Kategorien Standard SSD und Premium SSD.

Der Benchmark förderte interessante Ergebnisse zu Tage:

Die IONOS Cloud Compute Engine bietet für SSD-basierten Block Storage das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die IONOS cloud SSD-Performance-Klassen bieten insgesamt die beste Random Lese- und Schreibleistung.

Außerdem weisen die Benchmark-Experten noch daraufhin, dass es bei manchen Cloud-Providern besonders hohe, verdeckte Extrakosten pro IOPS (I/O Operations per Second) gibt.

Fazit: Cloud Computing bietet immense Möglichkeiten - die sich aber nur dann realisieren lassen, wenn von der Planung über die Wahl des Providers bis hin zur kontinuierlichen Anpassung alles stimmig ist.

