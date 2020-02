Je komplexer der IT-Betrieb, desto schwieriger wird es, bei Unregelmäßigkeiten die genauen Ursachen zu erkennen. Das Problem: Es gibt einfach zu viele Logdaten, die ausgewertet werden müssten. Das ist eine Aufgabe, dies sich gut mit Machine Learning bewältigen lässt. Genau darauf hat sich das israelische Startup Loom Systems spezialisiert, das nun von ServiceNow übernommen wurde.

Durch die Akquisition erweitert ServiceNow das eigene IT-Service-Management-Portfolio durch KI-gestützte AIOps-Tools. AIOps ist ein von Gartner geprägter Begriff und steht für " Artificial Intelligence for IT operations". AIOps-Plattformen analysieren die riesigen Mengen an IT-Betriebsdaten mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um Muster hinsichtlich Nutzung oder Auslastung zu erkennen. Basierend darauf lassen sich Probleme besser voraussagen und Engpässe vermeiden.

"IT-Abteilungen kämpfen heute darum, die an sie gestellten Erwartungen zu erfüllen und mit der wachsenden Nachfrage nach neuen digitalen Diensten Schritt zu halten", sagt Jeff Hausman, Vice President und General Manager für IT Operations Management bei ServiceNow. "Durch die Kombination der AIOps- bzw. Workflow-Automatisierungs-Tools von ServiceNow mit der Expertise von Loom Systems bei der Log- und Messdatenanalyse werden IT-Abteilungen operative Probleme proaktiv erkennen und besser lösen können."

Loom Systems wird das Lösungsportfolio von ServiceNow fürs IT Service Management (ITSM) und IT Operations Management (ITOM) aufwerten. Diese helfen Unternehmen, über eine einheitliche Plattform ihre Produktivität zu steigern und die betriebliche Effizienz zu erhöhen. Mithilfe von KI sollen IT-Manager nun die Wissensbasis über den eigenen IT-Betrieb erweitern und bessere Einblicke in die Ursachen von Problemen bekommen. Damit haben sie Möglichkeit, Gegenmaßnahmen zu automatisieren und die Anzahl der IT-Vorfälle zu reduzieren.

Besonders relevant ist diese Möglichkeit für Unternehmen, die sich im digitalen Wandel befinden. Sie sehen sich oft mit neuen Problemen konfrontiert, die sich im Voraus kaum definieren lassen. Die Tools von Loom Systems helfen, manuelle Prozesse zu automatisieren, betriebliche Probleme in neuen Umgebungen zu entschärfen und einen hohen Verfügbarkeitsstandard für Kunden und Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.