Keiner der rund 11.000 ServiceNow-Beschäftigten weltweit muss wegen der anstehenden Krise um seinen Arbeitsplatz bangen, kündigte das Unternehmen an. "Wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter auf die Unterstützung unserer Kunden konzentrieren und sich nicht um ihre eigenen Jobs sorgen", sagte ServiceNow-CEO Bill McDermott. "Wir haben uns verpflichtet, 2020 keine Entlassungen vorzunehmen. Wir stellen weltweit weiter ein."

Tatsächlich hat ServiceNow während der COVID-19-Pandemie weiterhin neue Mitarbeiter an Bord geholt und rechnet damit, bis Ende 2020 weltweit mehr als 1.000 neue Stellen zu besetzen. Von den Maßnahmen zur Arbeitsplatzerhaltung profitieren auch die mehrere hundert Hilfskräfte und Auftragnehmer, die keine Arbeit haben, während die Büros von ServiceNow geschlossen bleiben. Auch am Plan, in diesem Sommer etwa 360 Hochschulpraktikanten aus der ganzen Welt willkommen zu heißen, will das Unternehmen festhalten.

Jobs vermitteln und Stellen besetzen

Darüber hinaus kündigte ServiceNow diese Woche gemeinsam mit Accenture, der Lincoln Financial Group und Verizon das People+Work Connect-Programm an, eine kooperative Online-Initiative zwischen verschiedenen Arbeitgebern. Darüber wollen die Unternehmen Mitarbeiter*innen, die wegen der COVID-19-Krise entlassen wurden, mit Firmen zusammenbringen, die dringend Arbeitskräfte benötigen. Mehr als 800 Arbeitsplätze sollen im Rahmen dieser Initiative bei ServiceNow besetzt werden.

Der ServiceNow-CEO zeigte sich dankbar, in einer so vorteilhaften Position zu sein, und will das beste daraus machen. "Wenn wir unser Unternehmen stark halten, können wir unseren Kunden zum Erfolg verhelfen", sagte McDermott. Gerade jetzt würden Unternehmen feststellen, dass die Schaffung guter Arbeitsabläufe dazu beitrage, Umsatz und Wachstum zu schützen, Geschäftskontinuität zu gewährleisten und die Produktivität zu steigern. Diese Prioritäten würden gerade jetzt für jedes Unternehmen gelten. "Wir stecken hier alle gemeinsam drin", so McDermott.

Viele Hilfsprojekte

Die intensive Zusammenarbeit mit den Kunden währende der Krise ist bereits in Form mehrerer Projekte sichtbar. Dazu gehört mitunter die Unterstützung kommunaler, Landes- und Bundesbehörden bei der Koordinierung von Notfallmaßnahmen durch den Einsatz der digitalen Workflow-Plattform von ServiceNow und der kostenlosen COVID-19 Emergency Response Operations App. Zudem hat ServiceNow drei kostenlose Community-Apps zur Verfügung gestellt. Diese Community-Apps sind Teil eines umfassenderen Betreuungsplans, den der Hersteller im März eingeführt hat, um seine Kunden bei der Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs während der COVID-19-Pandemie zu unterstützen.

"Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass Technologie im Dienste der Menschen stehen sollte, und das bedeutet momentan, dazu beizutragen, die Kurve abzuflachen und globalen Organisationen dabei zu helfen, ihre wertvolle Arbeit, die Beschäftigung und das Wachstum ihrer Belegschaften fortzusetzen", sagte McDermott. "ServiceNow hat sich der Innovation, dem Schutz und der Schaffung von Arbeitsplätzen verschrieben, um als eine stärkere Gemeinschaft aus dieser Pandemie hervorzugehen."