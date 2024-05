Als die Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) vor einigen Jahren beschloss, ein eigenes Cloud-Rechenzentrum aufzubauen und dessen Kapazitäten unter der Marke STACKIT auch externen Kunden zur Verfügung zu stellen, war die Verwunderung in der Branche groß - ein Retailer als IT-Anbieter? Langsam kristallisiert sich jedoch heraus, wie weitsichtig diese Entscheidung damals war.

STACKIT ist entstanden, um bei der Schwarz Gruppe den eigenen Bedarf an Cloud-Rechenkapazitäten zu decken und um unabhängig von großen Hyperscalern wie AWS oder Microsoft agieren zu können - auch in Bezug auf Datensouveränität. Doch mit diesem Wunsch ist die Schwarz Gruppe mittlerweile alles andere als allein. Derzeit soll jedes dritte deutsche Unternehmen auf der Suche nach rein deutschen oder europäischen Cloud-Lösungen sein, Tendenz steigend. Besonders groß ist die Nachfrage aus dem öffentlichen Sektor, der aufgrund seiner Restriktionen dazu verpflichtet ist, seine Daten in Deutschland zu hosten. Hinzu kommen zahlreiche mittelständische Unternehmen, die aus den verschiedensten Gründen auf ein rein deutsches Datenhosting bestehen.

Was Sie mit modernem ITSM erreichen können In einer Serie von kurzen Videos erfahren Sie, wie Sie die Auswirkung, Geschwindigkeit und Bereitstellung der IT transformieren können. Erleben Sie alles in Aktion und erkunden Sie die Demo-Bibliothek von ServiceNow. Zur Demo-Bibliothek

Erweiterung einer langjährigen Geschäftsbeziehung

Aus dieser Situation heraus ist die Partnerschaft zwischen ServiceNow und Schwarz Digits, der IT-Organisation der Schwarz Gruppe entstanden. Kunden von STACKIT sollen im Rahmen der Kooperation das komplette ServiceNow-Angebot inklusive Hosting und Support erhalten. Die Partnerschaft ermöglicht ServiceNow-Kunden, ihre Daten in der STACKIT Cloud nach höchsten europäischen Sicherheitsstandards und DSGVO-konform hosten zu lassen. Sämtliche Compliance- und Sicherheitsanforderungen werden dabei eingehalten.

Für ServiceNow ist es die erste Kooperation dieser Art in Deutschland. "Die Kombination aus der Produktvielfalt von ServiceNow im Bereich der generativen KI und der souveränen Cloud-Expertise von STACKIT ist einzigartig und bietet Unternehmen mit höchsten Ansprüchen an Datensicherheit die Möglichkeit, sich zukunftsfähig und unabhängig aufzustellen", so eine gemeinsame Mitteilung von Schwarz Digits und ServiceNow.

Der Partnerschaft vorausgegangen war eine langjährige Geschäftsbeziehung zwischen den beiden Unternehmen. Als größter europäischer Retailer verlässt sich die Schwarz Gruppe in vielen Bereichen auf die vielseitige Funktionalität der Now Platform und gehört zu den ersten Unternehmen in Europa, die auch die generative KI von ServiceNow eingesetzt haben. Auf der Knowledge 24, der Anwenderkonferenz von ServiceNow, die neulich in Las Vegas stattfand, wurde der Retailer während der Eröffnungs-Keynote mit einem eigenen Video bedacht.

Innovation auf Basis einer souveränen Infrastruktur

"Die Schwarz Gruppe ist seit langem ein wertvoller Partner für ServiceNow", bestätigt Robert Rosellen, Area Vice President Germany von ServiceNow. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen zeige eindrucksvoll, dass Innovation und Souveränität Hand in Hand gehen. "Durch die Kombination der branchenführenden Lösungen unserer Now Platform mit der Expertise von STACKIT entsteht die Möglichkeit, Kunden in vollem Umfang in Deutschland zu betreuen und sie bei der digitalen Transformation zu unterstützen. Diese Kooperation ist ein Bekenntnis dazu, unseren Kunden zu jeder Zeit die bestmögliche Unterstützung und eine kontinuierliche Optimierung zu bieten und verspricht Innovation und Fortschritt auf Basis einer souveränen Infrastruktur."

"Die Stärkung der digitalen Souveränität in Deutschland und Europa ist für uns essenziell", sagt Walter Wolf, Vorstand der Schwarz IT. "Wir freuen uns, mit ServiceNow einen Partner an unserer Seite zu haben, um dieses Vorhaben mit passenden Lösungen zu untermauern. Die Kombination der ServiceNow-Plattform und des Service-Offerings der STACKIT Cloud bietet Kunden die optimale Möglichkeit, höchste Anforderungen in punkto Datensicherheit zu erfüllen."

"Was mich positiv stimmt, ist der Bedarf im Markt", sagt Robert Rosellen. "ServiceNow adressiert immer mehr regulierte Branchen, aber auch die öffentliche Verwaltung mit ihren besonderen Anforderungen. Wir spüren die Nachfrage sehr deutlich, insbesondere aus dem öffentlichen Sektor, und die Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, diese zu erfüllen. In diesem Kontext ist es sehr wichtig, den Kunden beide Optionen anzubieten - sowohl die Public als auch die Private Cloud."

Was Sie mit modernem ITSM erreichen können In einer Serie von kurzen Videos erfahren Sie, wie Sie die Auswirkung, Geschwindigkeit und Bereitstellung der IT transformieren können. Erleben Sie alles in Aktion und erkunden Sie die Demo-Bibliothek von ServiceNow. Zur Demo-Bibliothek

Der Mittelstand entdeckt ESM

Doch nicht nur die öffentliche Verwaltung in Deutschland hat in Sachen Digitalisierung echten Nachholbedarf und kann Plattformen wie die von ServiceNow dringend gebrauchen, um ihre Workflows und Geschäftsprozesse neu aufzustellen und neue digitale Dienstleistungen anzubieten. Die Hannover Messe hat laut Robert Rosellen klar gezeigt, dass die Nachfrage für IT Service Management auch bei produzierenden Unternehmen im Kontext der Produktion und der Absicherung von Produktionsanlagen sehr stark zugenommen hat. Insbesondere in die Sicherheit der Anlagen werde aktuell verstärkt investiert.

"Der Mittelstand denkt gerne ganzheitlich. Gerade Maschinen- und Anlagenbauer sehen die Herausforderung, dass ihre Produkte immer digitaler und sie selbst in gewisser Weise immer mehr zu Software-as-a-Service-Anbietern werden. Sie machen sich dabei Gedanken um Service und Support und sehen, dass sie von einem guten Enterprise Service Management profitieren können", so Rosellen.

Die in Las Vegas angekündigte Zusammenarbeit wird von beiden Seiten als der Beginn einer langjährigen Partnerschaft gesehen. Gemeinsam arbeiten Schwarz Digits und ServiceNow bereits an der Entwicklung von Innovationen auf Basis der Now Platform in der STACKIT Cloud. "Was häufig übersehen wird, ist dass man auf der Now Platform sehr gut entwickeln kann", sagt Walter Wolf. "Wir betreiben Co-Development mit ServiceNow und sehen die Chance, Produkte für Branchen zu entwickeln, die bislang nicht zu den Schwerpunkt-Branchen von ServiceNow gehörten."

Welche neuen Partnerschaften ServiceNow darüber hinaus auf der Knowledge 24 bekanntgegeben hat, erfahren Sie hier und hier.