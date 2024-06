Die Analysten von IDC erwarten, dass Unternehmen im Jahr 2024 weltweit mehr als 40 Milliarden Dollar für generative künstliche Intelligenz (GenAI) ausgeben werden. Bis 2027 sollen es mehr als 150 Milliarden Dollar sein - wenn Organisationen den Wert von GenAI erkennen und die Technologie implementieren. Gleichzeitig beziffern sie den weltweiten wirtschaftlichen Impact von GenAI in den kommenden drei Jahren auf 11 Milliarden Dollar. Dabei würden jährlich eine Milliarde Arbeitsstunden freigesetzt.

Angesichts solcher Prognosen ist es nicht verwunderlich, dass Bill McDermott, der enthusiastische CEO von ServiceNow, in GenAI einen "einmaligen Moment, größer als das Internet, den iPhone-Launch oder SaaS und Cloud" sieht: "In jedem Unternehmen, in jeder Industrie rund um die Welt wird jeder einzelne Geschäftsprozess, jeder Workflow mit generativer künstlicher Intelligenz überarbeitet werden", prophezeite er in der Keynote zur diesjährigen Hausmesse Knowledge 2024 in Las Vegas.

ServiceNow mit seiner "Platform of Platforms" biete dabei den idealen Ausgangspunkt, um auf die Business Transformation Journey zu gehen und mit einem KI-gestützten System in jeder Ecke des Business das Chaos zu reduzieren, erklärte McDermott. Während Mitarbeiter jeden Tag zwischen 13 Anwendungen wechseln müssten, baue die Now Platform einen Experience Layer, der die Anwendungen zu ihnen bringe, anstatt umgekehrt. Das Besondere dabei, so der ServiceNow-CEO: "Man kann KI nicht an der Seite anflanschen, sondern sie steckt mit Now Assist in jeder Anwendung."

GenAI in jedem Geschäftsbereich

ServiceNow war schon früh auf den GenAI-Zug aufgesprungen. Bereits auf der Knowledge 2023 kündigte das Unternehmen eine Kooperation mit Nvidia an und sprach darüber, wie sich generative KI auf die Arbeitsabläufe in Unternehmen auswirken wird. Im Oktober 2023 stellte der Workflow-Automatisierungs-Spezialist dann Now Assist vor, ein GenAI-Tool für die Now-Plattform, das Informationen zusammenfassen, Aufgaben ausführen sowie die Erstellung von Low-Code-Apps unterstützen kann und Workflows für Bereiche wie IT, HR und Kundenservice automatisiert.

Mit Erfolg, denn wie das Unternehmen betont, entwickelte sich Now Assist sich zum am schnellsten verkauften neuen Produkt in der Geschichte von ServiceNow. Und im ersten Quartal 2024, so führte Chief Commercial Officer Paul Smith an, hätten sieben der zehn Top-Deals Now Assist enthalten.

Um die Entwicklung von Now zu der "AI Platform for Business Transformation" fortzusetzen, kündigte ServiceNow auf der Knowledge 2024 eine ganze Reihe neuer, KI-spezifischer Features an.

Bring your own LLM

Dazu zählt insbesondere die Möglichkeit für Unternehmen, neben den Large Language Models (LLM) von ServiceNow auch ihre eigenen oder allgemeine Modelle wie ChatGPT oder Aleph Alpha in die Plattform einzubringen. Mithilfe von BYOLLM könnten Kunden so ihre KI-gesteuerte Transformation auf ihre individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden, erklärte ServiceNow.

Darüber hinaus wurde eine Reihe von Produktaktualisierungen eingeführt, darunter: