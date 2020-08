Integration mit Juniper Mist zum verbesserten Contact Tracing per KI-gestützten WLAN- und Bluetooth™ LE-Netzwerken: ServiceNow kündigt eine neue Partnerschaft mit Juniper für eine sofort einsatzbereite Integration an, bei der KI-gestützte WLAN- und Bluetooth™ LE-Netzwerke in Mist genutzt werden, um festzustellen, welche Mitarbeiter in einem bestimmten Zeitfenster in die Nähe bestimmter Bereiche gelangen. Damit können Arbeitsplatz-Administratoren diese Umgebungsdaten aus dem drahtlosen Netzwerk nahtlos in die Contact Tracing-App von ServiceNow importieren, um mögliche Interaktionen zwischen Mitarbeitern zu erkennen und nach Zonen und Zeitfenstern innerhalb der Arbeitsplatzbereiche einzugrenzen. Möglich wird diese Integration durch Now Platform-APIs, mit denen sich eine ganze Reihe von Drittanbieterlösungen integrieren lassen, um die Automatisierung von Workflows weiter voranzutreiben.