Der außerordentliche Erfolg von ServiceNow in den letzten Jahren hat der Unternehmensführung deutlich gemacht, wie hoch das Marktpotenzial für seine Now Platform ist. Auf mehr als 500 Milliarden US-Dollar wird es vom ServiceNow-Management beziffert, allerdings "zusammen mit den Umsatzmöglichkeiten für Partner". Schon an dieser Formulierung wird deutlich, welche Bedeutung ServiceNow seinen Partnern zumisst.

"In der heutigen Unternehmenslandschaft sind Partnerschaften wichtiger denn je", sagt Erica Volini, die als neue Senior Vice President Alliances and Channel Ecosystem bei ServiceNow die Partner betreuen wird. "Bei all den makroökonomischen Störungen, den Herausforderungen in der Lieferkette, den Kriegen und dem wirtschaftlichen Gegenwind braucht jedes Unternehmen Partner an seiner Seite, um seine Geschäftsstrategie umzusetzen. Das ist bei ServiceNow auch nicht anders. Ohne Partner sehen wir keinen Weg zum Wachstum."

Heben lässt sich dieses Markpotenzial allerdings nicht nur mit einer exklusiven Gruppe von Elitepartnern wie Accenture oder Deloitte. Das globale Partner-Ökosystem hat zwar bereits eine starke Präsenz durch mittelständische Systemhäuser (hierzulande zum Beispiel sind es Firmen wie Bechtle, SVA und andere), doch es weiter wachsen. Gleichzeitig muss die Zusammenarbeit mit den Partnern weiter intensiviert werden, damit sie mehr Projekte umsetzen können.

Transformativen Mehrwert liefern

In dieser Absicht erweitert ServiceNow sein Partnerprogramm und schafft neue Lösungen, damit Partner ihr Fachwissen erweitern, ihre Fähigkeiten differenzieren und ihre Leistungen noch weiter steigern können. "Wir investieren in den Erfolg unserer Partner, fördern ihre Expertise und geben ihnen die Flexibilität, mit unserer Plattform einen großen Mehrwert zu schaffen", sagt Erica Volini.

Das am 6. März in Kraft tretende neue Programm lässt ServiceNow-Partnern eine noch wichtigere Rolle als bisher zukommen. "Unser neugestaltetes Partnerprogramm schafft unzählige Möglichkeiten für Partner, mit ServiceNow zu expandieren und zusammenzuarbeiten, weit über das hinaus, was wir allein erreichen können", sagt Volini. "Unsere Partner arbeiten Hand in Hand mit uns und helfen uns nicht nur dabei, neue Geschäftsfelder zu erschließen, sondern stellen auch sicher, dass wir unseren Kunden jedes Mal den Mehrwert der digitalen Transformation liefern."

Gemeinsam mit ServiceNow wachsen

Im Rahmen des ServiceNow Partner Kickoffs in Las Vegas wurden alle Details des neuen ServiceNow-Partnerprogramms vorgestellt:

Mehr Flexibilität für die Wertschöpfung : ServiceNow schafft vier neue, eigenständige Module, an denen sich Partner beteiligen können: Aufbau, Beratung und Implementierung, Resale und Service Provider. Auf diese Weise können sich Partner leichter auf die verschiedenen Rollen und Vertriebswege innerhalb des ServiceNow-Ökosystems einstellen.

Neue Anreize zur Förderung des Partnerwachstums : ServiceNow stellt neue Partner-Incentives vor, um ihre Investitionen zu erhöhen und sicherzustellen, dass sie die Möglichkeit erhalten, ihre Expertise zu demonstrieren und ihre Fähigkeiten auszuschöpfen. Alle Partner haben jetzt Zugang zum Partner Development Fund, einem kofinanzierten Investitionsprogramm, sowie zu einer vereinfachten Registrierung von Geschäftsabschlüssen und zu Rabatten, die das Wachstum und die Rentabilität beschleunigen können.

Neugestaltung der Partnererfahrung: ServiceNow führt ein überarbeitetes Erlebnis und Vorteile ein, die auf die verschiedenen Partnertypen und ihre Beiträge zum Ökosystem abgestimmt sind. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören ein optimiertes Partnerportal und eine verbesserte Suche. Damit arbeiten Partner einfacher und direkter mit ServiceNow zusammen und Kunden finden leichter den Partner, der ihren Geschäftsanforderungen am besten entspricht - je nach Region, Branche oder Fachwissen.

Das Ökosystem expandiert auf mehreren Ebenen

Erica Volini übernimmt ihre neue Aufgabe von David Parsons, der die ServiceNow-Partnerorganisation im Oktober 2018 ins Leben gerufen hatte und an dessen Seite sie während dieser Zeit aktiv war. Für Parsons läuft der Auftrag, das Ökosystem von ServiceNow zu erweitern, auf einer anderen Ebene weiter - er übernimmt die Leitung der neuen Organisation Ecosystem Ventures. Dabei handelt es sich um eine neue Abteilung bei ServiceNow, die sich auf die Identifizierung und Finanzierung von Partnern in Schlüsselmärkten konzentrieren soll.

Ecosystem Ventures und das neue Partnerprogramm sind für ServiceNw zwei der wichtigsten Vehikel der Fortbildungsinitiative RiseUp with ServiceNow, die Ende letzten Jahres gestartet wurde. Das Unternehmen hat sich damit vorgenommen, bis 2026 eine Million Fachkräfte für die Arbeit auf der Now Platform zu qualifizieren.

Mehr über die Partnerprogramme von ServiceNow finden Sie hier.