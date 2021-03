Frage 1: Herr Dr. Benecke, der Trend zu Hybrid IT führt zu einer deutlich höheren Komplexität. Gibt es Lösungen, dem entgegenzuwirken?

Dr. Christof Benecke: Auflösen lässt sich die Komplexität nicht, aber so verlagern, dass sie für den Nutzer unmerklich wird. Dafür braucht es erstens eine Plattform, die wie ein Adapter unterschiedliche Dienste sowohl aus der eigenen IT, Provider-IT und von Hyperscalern integrieren und verbinden kann. Zweitens braucht es eine neue Art des Service Managements, das die Bereitstellung und Nutzung der Dienste schneller, einfacher und sicherer macht, Stichwort Konsumierbarkeit. Das heißt, die Anwender müssen sich nicht mehr darum kümmern wie die einzelnen Dienste integriert und konfiguriert werden. Sie nutzen die Services einfach so, wie es der jeweilige Business Case verlangt und skalieren nach Bedarf.

Frage 2: Viele große Anbieter versprechen neue Software-Tools, die eine zusätzliche Cloud-Management-Ebene schaffen, aber wie ist die Interoperabilität; entsteht da nicht ein neuer Vendor-Lock-in?

Dr. Christof Benecke: Ein Vendor-Lock-in erweist sich vor allem auf Hyperscaler-Ebene als Herausforderung. Will heißen: Entscheidet sich ein Unternehmen an einem bestimmten Punkt seiner Digitalisierungsreise, seinen Hyperscaler zu wechseln oder einen weiteren anzubinden, wird es schnell kompliziert und komplex.

Unser Service Hub bietet dagegen die Möglichkeit, die Angebote vieler Hyperscaler zu nutzen und zwischen ihnen zu wechseln. Der Kunde wählt dazu einfach den gewünschten Service aus - und wir übernehmen das Service Management. Wir setzen dabei auf Industriestandards. Das heißt, es besteht auch keine Vendor-Lock-in-Gefahr.

Frage 3: Sie sagen, Ihre Kunden haben mit dem Einsatz Ihres Service Hubs bereits gute Erfahrungen gesammelt. Gibt es dazu konkret messbare Vorteile?

Dr. Christof Benecke: Die Vorzüge der Plattform zeigen sich messbar in einer enormen Zeitersparnis sowie einer neuen Usability. Ein Beispiel: Will ein Unternehmen eine Multi-Cloud-Strategie umsetzen, muss es Cloud-Services unterschiedlicher Provider mit der hauseigenen IT integrieren und zentral verwalten. Das erfordert spezielle Kenntnisse und sehr viel Zeit. Hier lässt sich die Bereitstellungszeit von Wochen auf Tage verkürzen. Von der Struktur der Plattform als One-Stop-Shop profitiert der Kunde auch in Sachen Usability, denn die Bereitstellung erfordert nur einige wenige Mausklicks. Unser Grundgedanke lautet: Die Nutzung von Managed IT-Services so einfach machen wie Strom aus der Steckdose.