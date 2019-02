Security Awareness fängt ganz oben an

„Der Fisch stinkt vom Kopf“ heißt es ja so schön. Das gilt insbesondere, wenn es um Security Awareness in Unternehmen geht. Die Management-Ebene sollte dabei idealerweise mit gutem Beispiel vorangehen und IT-Sicherheitsbewusstsein in jeder Alltagssituation vorleben. Erst wenn das der Fall ist, kann es gelingen, die Belegschaft mit an Bord zu nehmen.