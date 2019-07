Einen einfachen Berechtigungs-Check für Apps können Sie mit der kostenlosen Variante der Sicherheits-App Avira Antivirus Security 2019 - Antivirus & App-Lock durchführen. Sie untersucht Ihre Apps nach Bedrohungen. Zusammen mit dem Scan überprüft Avira auch die Berechtigungen Ihre Apps.



Das Ergebnis können Sie sich per Fingerzeig unter dem Reiter „Sicherheit“ auf „Privacy Advisor“ genauer anschauen. Dort werden Ihre Apps in drei Risikoklassen aufgeteilt: In der hohen Risikoklasse befindet sich beispielsweise die Apps Snapchat, Google Home oder Paypal, die auf Ihre Kamera samt Bildern und weitere Systemkomponenten zugreifen können und darüber hinaus Zugriff auf Ihre Standortdaten haben. Ein direkter Handlungsbedarf besteht an dieser Stelle nicht. Sie können der App aber jederzeit die kritischen Rechte über die Android-Einstellungen und „Apps & Berechtigungen“ und App-Name – „Berechtigungen“ entziehen und dadurch den Schutz Ihrer Privatsphäre erhöhen. (PC-Welt)