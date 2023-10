Schon bald werden Quantencomputer marktreif sein und die digitale Welt revolutionieren. Anders als klassische digitale Computer, die mit Bits als zugrunde liegender Informationseinheit arbeiten, speichern Quantencomputer Informationen in Quantenbits (Qubits). Qubits können mehr als die bisherigen Werte "0" oder "1" annehmen und so deutlich mehr Informationen je Einheit speichern. Durch dieses gesteigerte Rechenpotenzial können etwa herkömmliche Verschlüsselungen schnell obsolet werden. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Noch ist jede einzelne Rechenoperation mittels Quanten extrem aufwendig und experimentell. Doch schon in wenigen Jahren sollen Quantencomputer in den unterschiedlichsten Bereichen komplexe Rechenoperationen leisten - und damit auch massive Auswirkungen auf die digitale Sicherheit und Einsatzfähigkeit der Bundeswehr haben. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) etwa erachtet in einer Arbeitshypothese erste erfolgreiche Angriffe auf kryptografische Systeme durch Quantencomputer bereits in den 2030er-Jahren als möglich.

Aktuell angewandte Verschlüsselungsverfahren werden Quantencomputern nicht mehr standhalten, sensible Inhalte können entschlüsselt und digitale Signaturen gefälscht werden. Daher ist es unbedingt notwendig, rechtzeitig Maßnahmen zu treffen. Das US-amerikanische National Institute of Standards and Technology (NIST) hat bereits erste Post-Quanten-Verfahren zur Standardisierung ausgewählt. Und auch das BSI fordert Post-Quanten-Kryptografie (PQK) als neuen Standard.

Ein "Quanten-Kompetenz-Zentrum" der BWI

Auch bei der BWI ist man bereit für PQK und Co. Und zwar mit dem Technologiecenter "Quantum Enabled Technologies" (QET). Es dient als zentrale Anlaufstelle rund um Quantencomputing, quantensichere Kommunikation und auch Quantensensorik, als weiterem Schwerpunkt der Quantentechnologien. Als solches verbindet es Vorsorge und Nutzen der Potenziale durch Quanten zugleich. Hier werden Fakten interpretiert, Wissen generiert und dieses innerhalb der BWI und der Bundeswehr kommuniziert. Dabei prüft das QET einerseits, wie Quantentechnologien schon vorhandene IT-Fähigkeiten verbessern können. Andererseits werden Anwendungsfälle identifiziert, die völlig neue Potenziale und Fähigkeiten zur Verteidigungsfähigkeit unseres Landes bereithalten.

Um die IT-Infrastruktur der Streitkräfte mittels Quantencomputern abzusichern, setzt die BWI auch auf physikalische Ansätze zum Austausch kryptografischer Schlüssel wie Quantum Key Distribution (QKD). Bei dieser Methode wird über einen optischen Kanal mittels verschränkten Photonen kommuniziert. Hier greift das "No-Cloning-Theorem", das bedeutet, dass sich die Zustände der eingesetzten Photonen nicht unbemerkt auslesen lassen: Abhörversuche bleiben somit nicht unbemerkt.

Quantensichere Bundeswehr-Liegenschaften

Während sich die QKD zurzeit noch nicht für den Einsatz eignet und in der Zwischenzeit eine Option für hybride Ansätze darstellt, hat die quantensichere Verschlüsselung sensibler Daten mittels PQK bei der Bundeswehr bereits begonnen. Auch um der Gefahr entgegenzuwirken, dass die hochsensiblen Daten der Bundeswehr bereits heute mitgeschnitten und später durch dann verfügbare Quantencomputer entschlüsselt werden, arbeitet die BWI an der Absicherung des optischen Datenübertragungsnetzes der Bundeswehr: dutzende Liegenschaften sind bereits an das Netzwerk angeschlossen. Von Beginn an ist das Netz mit einer BSI-zugelassenen Verschlüsselung ausgestattet und wird nun auf PQK umgestellt. Hierbei arbeitet die BWI mit dem IT-Unternehmen ADVA Network Security zusammen.

In einer neuen Ära der Cyberbedrohungen hat der Schutz der kritischen IT-Infrastruktur und damit der nationalen Sicherheit höchste Priorität. Und wenn bis 2030 tatsächlich marktreife Quantencomputer verfügbar sein werden, steht eines fest: BWI und Bundeswehr sind vorbereitet.

