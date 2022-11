"Hochqualifizierte IT-Spezialisten sind von je her rar am Arbeitsmarkt", sagt Pascal Köth, Vice President IT & Technology Deutschland bei Robert Half. Unternehmen stünden heute mehr denn je unter dem Druck, ihre digitale Transformation nicht nur erfolgreich, sondern auch so schnell wie möglich zu vollziehen. Die Jahre der Corona-Pandemie haben die Nachfrage nach entsprechenden Experten noch einmal deutlich erhöht. "Wir sind der Überzeugung, dass dieser Teil auch im Falle eines wirtschaftlichen Abschwungs nicht abreißen wird", so Köth weiter.

Fakt sei, dass die Gehaltsentwicklung im IT-Bereich weiter nach oben gehe. Im Schnitt legten die Gehälter im Jahresvergleich im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich zu, so die Robert-Half-Vergütungsauswertung. Besonders hervorzuheben sind laut Köth die Gehaltssteigerungen für IT-Administratoren und Office-365-Administratoren mit rund 7,5 Prozent über alle Erfahrungsstufen hinweg sowie rund 6,5 Prozent für Cloud-Administratoren und rund 5,5 Prozent für DevOps-Engineers, PHP-Entwicklern und IT-Projektmanager.

Leitungsfunktionen im IT-Bereich verzeichnen laut Robert Half ein Plus von rund sechs Prozent mit Ausschlägen in den zweistelligen Prozentbereich, beispielsweise für den Chief Technology Officer mit rund 15,5 Prozent. Lediglich bei Java-Entwicklern sind die Gehälter im Durchschnitt das zweite Jahr in Folge rückläufig.

Mehr regulatorische Vorgaben - mehr Gehalt

Im Finanz- und Rechnungswesen führen die Bereiche Treasury, Controlling und Compliance die Gehaltsentwicklung an. Im Jahresvergleich legten die Gehälter für Mitarbeitende im Treasury um rund sechs Prozent zu, Compliance-Manager liegen bei rund 4,5 Prozent. Im Controlling sind die größten Gehaltssprünge bei Beteiligungscontroller und Hauptbuchhaltern mit jeweils rund 5,5 Prozent zu verzeichnen. "Unternehmen sehen sich aktuell mit einer sehr heterogenen und zum Teil undurchsichtigen Gemengelage konfrontiert", kommentiert Vanessa Sproedt-Graef, Managing Director der Region Mitte bei Robert Half das Ergebnis.

Steigende regulatorische Vorgaben auf EU- und nationaler Ebene als auch anhaltende Supply-Chain-Disruptionen, steigende Inflation und eine Eintrübung der Wirtschaft schlugen derzeit ins Kontor und erhöhen die Anforderungen von Unternehmen an ihre Controlling-, Treasury- und Compliance-Abteilungen - dies spiegele sich in Wachstum und Nachfrage der jeweiligen Abteilungen wider.

Gehälter steigen auch im kaufmännischen Bereich

Steigende Gehälter lassen sich auch spezialisierungsübergreifend im kaufmännischen Bereich verzeichnen. Hervorzuheben sind hier insbesondere die Gehälter von Mitarbeitenden im Vertriebsinnendienst mit einem durchschnittlichen Plus von rund neun Prozent sowie Marketing-Managern mit rund sechs Prozent.

Des Weiteren legten die Gehälter in den Bereichen Customer-Service mit einem Plus von rund 5,5 Prozent für Call-Center-Agents sowie rund sieben Prozent für Kundenberater zu. Human Resources verzeichnet im Schnitt ein Plus von rund 5,5 Prozent. Im Logistik-Bereich stechen vor allem Disponenten mit rund sieben Prozent hervor.

Die Gehaltsübersicht 2023 von Robert Half können Sie hier kostenfrei einsehen. Diese bietet eine Übersicht aktuell gezahlter Gehaltsniveaus für Jobs in den Bereichen Finanz- und Rechnungswesen, im kaufmännischen und IT-Bereich sowie erstmalig in den Bereichen Banken und Finanzdienstleistungen und Legal. Ergänzt wird der Bericht um derzeitige Insights und Trends rund um die Themen Arbeitsmarkttrends, Benefits und Zusatzleistungen, flexible Arbeitsmodelle und Unternehmenskultur. Die Erkenntnisse basieren auf einer jährlichen deutschlandweiten Umfrage unter 300 Managern mit Personalverantwortung (General Manager, CIOs und CFOs) in kleinen, mittelgroßen und großen Unternehmen.