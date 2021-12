Am Nürnberger Messegelände testet Audi mit dem Charging Hub ein neues Ladekonzept für E-Autos. Die Schnellladestation mit angeschlossenem Loungebereich soll, wie Audi vollmundig verspricht, ein "premiumgerechtes Ladeerlebnis" bieten. In Nürnberg erprobt Audi sein neues Ladekonzept erstmals in der Praxis.

Autarke Charging Hubs Als Basis für den Charging Hub dienen sogenannte Cubes. Die flexiblen Containerwürfel lassen sich in wenigen Tagen auf bestehenden Flächen auf- und wieder abbauen. Je Einheit bieten die Cubes zwei Schnellladepunkte und lassen sich in unterschiedlichen Konstellationen kombinieren. Als Stromspeicher fungieren gebrauchte und aufbereitete Lithium-Ionen-Batterien - sogenannte Second-Life-Batterien, die aus zerlegten Entwicklungsfahrzeugen stammen. Eine aufwändige Infrastruktur mit Hochspannungszuleitung und teuren Transformatoren seien damit genauso überflüssig wie zeitraubende Planungsverfahren. Autark mit Akku Laut Audi benötigen die Ladepunkte in Nürnberg dank des rund 2,45 MWh großen Zwischenspeichers lediglich einen 200-kW-Anschluss an das niederspannungsnetz. Die 200 kW sollen genügen, um die Speichermodule kontinuierlich zu füllen. Photovoltaikmodule auf dem Dach liefern zusätzlich bis zu 30 kW Energie. An den sechs Ladepunkten können Elektroautos mit bis zu 320 kW Leistung laden. Insgesamt sollen sich sopro Tag rund 80 Fahrzeuge laden lassen, ohne dass dabei die Kapazität des Stromspeichers zusammen mit der 200-kW-Anschlussleistung des Hubs an ihre Grenzen kommt. Audi-Kunden mit einem e-tron Charging Service-Vertrag laden in Nürnberg für 31 Cent pro Kilowattstunde. Über die Reservierungsfunktion der myAudi-App können sie einen der sechs Ladeplätze buchen. Mit Plug-and-Charge (PnC) ist das Laden auch ohne RFID-Karte möglich.Voraussetzung ist, dass der Benutzer ein Plug-and-Charge-fähiges Modell fährt sowie einen aktiven Vertrag des e-tron Charging Service hat. Charging Hub mit Lounge Zum Charging Hub gehört auch eine rund 200 Quadratmeter große barrierefreie Lounge mit einer 40 Quadratmeter großen Terrasse über den Cubes. In der Lounge können die Kunden arbeiten und entspannen. Um den Kunden einen Mehrwert zu offerieren, bietet Audi vor Ort weitere Services an: eine Tauschstation für E-Fahrrad-Akkus, einen Leihservice für E-Scooter, Infos zu diversen Audi Produkten sowie Probefahrten. Ferner gibt es einen Just-in-time-Lieferservice für Lebensmittel und eine Automatengastronomie sowie mobile Autopflege.