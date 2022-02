Wenn Sie sich in den letzten sieben Jahren an Ihr iPhone 6 Plus geklammert und ein Upgrade verweigert haben, haben wir schlechte Nachrichten für Sie: Apple hat es offiziell in den Vintage-Status versetzt, was bedeutet, dass Sie es wahrscheinlich nicht mehr reparieren lassen können.

Mit einer Größe von 5,5 Zoll war das iPhone 6 Plus das erste Großbildtelefon von Apple und das erste, das Apple Pay unterstützte. Es kam im September 2014 auf den Markt und blieb bis September 2016 in den Regalen, als es durch das iPhone 7 Plus ersetzt wurde.

Apple-Produkte gelten als alt, wenn sie seit mehr als fünf und weniger als sieben Jahren nicht mehr zum Verkauf angeboten werden. Nach sieben Jahren gilt das Gerät als veraltet. Wenn ein Apple-Produkt dann in den Vintage-Status übergeht, kann es für Reparaturwerkstätten schwierig werden, Ersatzteile beim Hersteller zu bestellen. Die betroffenen Produkte werden in der Apple-Vintage-Liste aufgeführt.

Wenn Sie sich fragen, warum das iPhone 6 den Vintage-Status noch nicht erreicht hat, liegt das daran, dass Apple es bis 2018 weiter verkauft hat, nachdem das Telefon in Indien, China und Taiwan als limitiertes Mittelklassemodell neu aufgelegt wurde. Das iPhone 6 wird also erst nächstes Jahr zum Klassiker werden.

Zusammen mit dem iPhone 6 Plus hat Apple auch das iPad der vierten Generation in die Vintage-Liste aufgenommen. Dieses Modell war das erste Tablet mit einem Retina-Display und einem Lightning-Anschluss.

Dieser Artikel basiert auf einem Beitrag der Computerwoche-Schwesterpublikation Macworld.