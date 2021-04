Verankert ist dieser Grundsatz in der Unternehmenskultur, die Gründerin Yuanming Chu etabliert hat und mit ihrem internationalen Team tagtäglich lebt. Als sie Alpha Variance Solutions 2015 in New York ins Leben rief, lag ein hartes Stück Arbeit vor ihr. So musste sie sich in der männerdominierten IT-Branche und zugleich als Startup gegenüber den meist größeren etablierten Microsoft-Partnern behaupten.

Dass ihr dies rasch gelang, verdankt sich Yuanmings Zielstrebigkeit, gepaart mit den langjährigen Microsoft-Projekterfahrungen, die sie bei verschiedenen Fortune-500-Unternehmen gesammelt hatte. Zudem ließ sie ihre Grundwerte in eine Firmenphilosophie einfließen, die Alpha Variance Solutions nachhaltige Wettbewerbsvorteile beschert. Wovon die Kunden konkret profitieren, erläutern Yuanming Chu und zwei ihrer Teamexperten im Gespräch.

Yuanming Chu: Entrepreneurin mit Charisma

Aufgewachsen in China, machte Yuanming in den USA den Masterabschluss in Elektrotechnik und stieg dann in die IT-Industrie ein. Neben den unterschiedlichen kulturellen Hintergründen prägte sie von früh auf die Erkenntnis, mit ihrer Technikbegeisterung aus den weiblichen Rollenklischees zu fallen. "So anstrengend diese Erfahrungen auch manchmal waren, haben sie mir doch geholfen, eine große Offenheit für Menschen aller Kulturen und einen klaren Blick für Details und Nuancen zu entwickeln", blickt die Entrepreneurin heute zurück. Es gelang ihr damit in kurzer Zeit, Alpha Variance Solutions in die Erfolgsspur zu bringen und von Microsoft als Gold Partner für die Lizenzierung, Implementierung und den Support der Dynamics 365-Produkte zertifiziert zu werden.

Immer mehr Kunden - vornehmlich aus Handel, Dienstleistung und Produktion - setzen auf Yuanmings Talent, die Business-Management-Software von Microsoft auf ihre individuellen Bedürfnisse zuzuschneiden. "Da Microsoft nur eine standardisierte ERP-Basis-Plattform zur Verfügung stellt, ist bei jedem Einführungsprojekt eine intensive Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Kunden vonnöten", betont die erfahrene Dynamics-Lösungsarchitektin. Statt Produkte nach "Schema F" zu verkaufen, nutzt Yuanming ihr fachliches Gespür, um die Kundenwünsche in die passenden Blueprints umzusetzen.

Neue Niederlassung in Düsseldorf eröffnet

Offenheit, kulturelle Vielfalt und Vertrauen: Das sind die Werte, die Yuanming Chu beim Ausbau ihres weltweiten Teams verfolgt. Neben dem New Yorker Hauptquartier und dem Offshore-Entwicklungs- und -Supportzentrum in Indien wurde kürzlich eine Niederlassung in Düsseldorf eröffnet, die das Wachstum im europäischen Markt fördern soll. Mit Wolf Gläser und Zoe Abulzahab konnte Yuanming zwei neue Teammitglieder gewinnen, die mit ihrer Firmenphilosophie ganz auf einer Linie sind.

Wolf Gläser: Microsoft-Experte aus Leidenschaft

Auch Wolf Gläser - den neuen EU Regional Delivery Manager von Alpha Variance Solutions - hat die Digitalbranche schon früh gepackt. Über eine Tätigkeit im öffentlichen Sektor kam er an seine ersten IT-Projekte - und war davon so begeistert, dass er schon bald den Job wechselte, um sich in komplexe ERP- und Microsoft-Themen einzuarbeiten. Mit heute mehr als zwanzig Jahren Markt- und Managementerfahrung und einem internationalen Netzwerk ist Wolf Gläser die ideale Besetzung für die Leitung des neuen Düsseldorfer Büros. Von dort aus will er die Expansion des Unternehmens in den europäischen ERP-Markt vorantreiben, der nach Auskunft von Marktexperten durch die Corona-Krise einen deutlichen Wachstumsschub erfährt.

"Wir möchten Unternehmen durch unseren maßgeschneiderten Dynamics-Beratungsansatz überzeugen, nicht durch die üblichen Verkaufsargumente und ROI-Versprechen", nennt Wolf als Unterschied zum Wettbewerb. "Die Kunden sollen in uns einen vertrauensvollen Partner finden, der ihre fachlichen Anforderungen an ein ERP-System erkennt und mithilfe der passenden Microsoft-Plattform löst. Als Microsoft Gold Partner unterstützen wir die Unternehmen während des gesamten Produktlebenszyklus mit Rat und Tat."

Zoe Abulzahab: Marketing-Fachfrau mit Prinzipien

Zoe Abulzahab hat den Auftrag, den europäischen Mittelstand mit der auf Verbindlichkeit und ehrlichen Service basierenden Firmenkultur von Alpha Variance Solutions bekannt zu machen. Sie überlegte nicht lange, als ihr der Job als Marketing-Managerin für die Region Europa angeboten wurde: "Die IT-Beratung ist ein äußerst spannendes Geschäft. Zudem fasziniert mich der ehrliche und persönliche Kommunikationsstil, den wir mit unseren Kunden und Partnern, aber auch untereinander pflegen." Zoe ist davon überzeugt, dass es neben der Fachkompetenz gerade diese kulturelle Offenheit ist, mit der ihr Unternehmen global punkten kann: "Es ist ein Megatrend in der Arbeitswelt, den bewussten Umgang mit Vielfalt zu fördern."

Zoe sieht für sich die Gelegenheit, das Wissen aus ihrem Studium über "Global Business & Sustainability" und ihr Interesse für nachhaltiges Wirtschaften bei Alpha Variance Solutions in die Praxis umzusetzen. In ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit den Auswirkungen von Gender Equality auf die Nachhaltigkeit und die Leistungsfähigkeit börsennotierter IT-Firmen. Als Beratungsunternehmen in Frauenbesitz sieht sie Alpha Variance Solutions als anschauliches Beispiel für einen direkten Zusammenhang: "Mit Yuanmings kundenzentriertem Projektansatz holen wir das Beste aus Microsofts ERP-Suite heraus."