Auf einen Blick: 4 leistungsstarke smarte Saugroboter im Test Roomba 980 ist der Top-Saugroboter von Saugroboter-Pionier iRobot. Plus: Reinigt gründlich und schnell, meist leise, fährt selten an, reinigt mehrere Räume in einem Durchgang; wartungsarm dank Gummiwalzen, erstellt Übersichtskarten und verschickt Status-Nachrichten, Over-The-Air-Updates. Minus: Schwächen auf hohen Teppichen, Datenschutz (Kameraaufnahmen), sehr teuer. Bedienung: Manuell, App (Fernsteuerung via WLAN), Alexa und Zeitplan. Fazit: Ein Highend-Staubsaug-Roboter zu einem stolzen Preis. Ausführlicher Test Kobold VR 200 ist Vorwerks Antwort auf die Saugroboter aus USA und Fernost. Plus: Überwindet auch höhere Teppiche und Kanten, reinigt gründlich, schnell und durchgehend leise, fährt kaum an, reinigt mehrere Räume in einem Durchgang und verschickt Status-Nachrichten. Günstiger als der direkte iRobot-Konkurrent. Minus: Umständliche Software-Updates. Bedienung: Manuell, Fernbedienung, App (Fernsteuerung via WLAN), Alexa und Zeitplan. Fazit: Ein hervorragender Saugroboter, der sich auch ohne Kamera bestens in der Wohnung orientiert. Ausführlicher Test Botvac D7 Connected von Neato glänzt mit modernster App-Technik und bildet die Basis für den Kobold VR200 von Vorwerk. Plus: Reinigt gründlich und sehr schnell, stößt kaum an, reinigt mehrere Räume in einem Durchgang, Bereiche lassen sich auf der Karte in der App für das Saugen sperren. Erstellt Übersichtskarten für mehrere Stockwerke, verschickt Status-Nachrichten, Over-The-Air-Updates. Negativ: Etwas laut. Bedienung: Manuell, App (Fernsteuerung via WLAN), Alexa und Zeitplan. Fazit: Highend-Führer unter den smarten Saugern. Ausführlicher Test Samsung mischt mit dem VR7000 Powerbot Wifi bei den smarten Saugrobotern mit. Plus: Reinigt gründlich und schnell, stößt kaum an. Minus: Im Normalbetrieb relativ laut, scheitert an hohen Teppichen. Bedienung: Manuell, Fernbedienung, App (Fernzugriff via WLAN), Alexa, Zeitplan. Fazit: Solider smarter Sauger. Ausführlicher Test der Darth-Vader-Version. Miele bietet mit dem Scout RX2 Home Vision einen Saugroboter an, mit dem Sie zugleich Ihr Zuhause überwachen können. Denn Sie können das Kamerabild des Roboters auf dem Smartphone abrufen. Plus: Reinigt schnell, cooles Überwachungsfeature. Minus: Umständliche WLAN-Koppelung und Kamera-Freischaltung, schlechte Steigfähigkeit. Fazit: Solider Sauger mit Schwächen bei der Koppelung und beim Hochfahren von Teppichen. Ausführlicher Test. Hier sofort kaufen.