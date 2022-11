Bereits letzte Woche hat Apple angekündigt, bald seine Notruf-Funktion per Satellit in den USA und Kanada starten zu wollen. Der neue Service startet in den beiden Ländern ab sofort. Die neue Pressemeldung birgt jedoch eine gute Nachricht für Nutzer:innen in Europa: Der Satellitennotruf auf iPhones 14 wird ab Dezember auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Irland verfügbar sein.

Eine Voraussetzung für die Nutzung des neuen SOS-Anrufes ist iOS 16.1 auf dem iPhone 14. Im ersten Jahr bleibt der Dienst kostenlos, danach werden wohl noch nicht definierte Gebühren anfallen. Als technischer Partner im Orbit fungiert Globalstar, ein Satellitenbetreiber aus den USA, dessen Satelliten ebenfalls fast das gesamte Europa und Teile des Nordafrikas abdecken.

Apple zeigt nun genauer, wie ein Notruf ohne Mobilfunk und ohne WLAN-Verbindung funktionieren soll: Versucht ein iPhone-Nutzer oder eine iPhone-Nutzerin 112 anzurufen, zeigt das Gerät eine Fehlermeldung "Kein Netz. Wollen Sie eine Notrufnachricht per Satellit schicken?"

Ist die neue Option ausgewählt, stellt das System einige Fragen, zur bestehenden Notlage, ob der Nutzer oder die Nutzerin selbst betroffen ist oder jemand anderer, ob jemand verletzt ist, ob man sich im unwegsamen Gelände, am Wasser oder in einer Höhle befindet. Sind die Fragen beantwortet, schickt das System die Benachrichtigung an den nächstgelegenen Notrufdienst oder an eine spezialisierte Dienststelle Apples, die solche Nachrichten weiterleitet.

Da die Satelliten meist über eine recht kleine Bandbreite verfügen und mehrere Kilometer über der Erde mit großer Geschwindigkeit kreisen, kann die Übertragung einer solchen Nachricht etwas dauern. Apple behauptet, die Notrufnachrichten haben nur ein Drittel der Größe herkömmlicher Nachrichten des Systems. Und dennoch enthalten die Notrufnachrichten außer Antworten auf die Fragen über die Notlage noch den genauen Standort des Geräts, den Notfallpass, falls dieser aktiviert ist, und den Batteriestatus des iPhones.

Nutzerinnen und Nutzer können neue die Funktion des iPhones 14 ausprobieren: Im System ist ein Demo-Anruf verfügbar, bei dem sich Anwender mit einem Satelliten verbinden, der Notruf bzw. die Notnachricht jedoch nicht abgeschickt wird. Auch "Wo ist?" hat Zugriff auf das Satellitennetzwerk von Globalstar: Aus der App heraus kann man den Standort auch per Satellit teilen, wenn Mobilfunk oder WLAN nicht verfügbar sind. (Macwelt)