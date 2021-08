Spätestens seit März 2020, als praktisch über Nacht Tausende an Mitarbeitenden ins Homeoffice geschickt werden mussten, wissen IT-Verantwortliche, dass sie ihre bestehenden IT- Infrastrukturen grundlegend überdenken müssen. Zu groß waren - und sind bei vielen Unternehmen nach wie vor - die Herausforderungen mit überlasteten VPN-Leitungen und der IT-Sicherheit im Homeoffice. Und eigentlich ist den meisten längst bewusst, dass die immer stärkere Nutzung der Cloud Veränderungen an ihren Netzwerk- und Security-Architekturen nach sich ziehen würde. Doch die schlagartige Wandlung der Arbeitswelt hat sie in Zugzwang gebracht.

Seitdem hat ein Run auf alternative Architekturen eingesetzt, denn Cloud-Anwendungen und dezentrale Arbeitswelten haben das tradierte Paradigma des geschützten Firmennetzes ins Wanken gebracht. Das Firmennetz ist kein örtlich fest definierbares Gebilde mehr, das mit einer Art Burgmauer, sicheren Gateways ins Internet und streng kontrollierten Zugängen zu Firmenressourcen geschützt werden kann. Die Cloud hat Anwendungen außerhalb des Rechenzentrums verlagert und es gibt zu viele Mitarbeitende außerhalb des Firmengebäudes, die einen sicheren Zugang zu Ressourcen aus dem eigenen Rechenzentrum wie auch zu Cloud-Anwendungen brauchen.

Alternativen sind jetzt gefragt, und SASE (Secure Access Service Edge, ausgesprochen "sassy") kristallisiert sich für immer mehr Unternehmen als eine Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur heraus, die künftigen Anforderungen Stand halten kann. Ihre besonderen Merkmale sind die Dezentralität und Variabilität. SASE kann sich flexibel der dezentralen Topologie von Cloud-Infrastrukturen anpassen. Zudem kann sich der Zugang nach dem jeweils geforderten Sicherheitsniveau richten (z.B. über einfache oder Zwei-Faktor-Authentifizierung).

Dezentral, flexibel und trotzdem sicher

Es ist genau diese Variabilität, die SASE etwas schwer zu fassen macht. Laut einer internationalen Umfrage von Sapio Research im Auftrag von Versa Networks unter 500 Sicherheits- und IT-Entscheidern in mittleren und großen Unternehmen konnten nur 31 Prozent der Befragten SASE korrekt definieren. Mit "korrekt" ist in diesem Zusammenhang die Definition von SASE als "Konvergenz von Netzwerk- und Sicherheitsdiensten wie CASB, FWaaS und ZTNA in einem einzigen Cloud-nativen Servicemodell" gemeint. Und sie setzt natürlich voraus, dass man auch etwas über Cloud Access Security Broker (CASB), Firewalls as a Service (FWaaS) und Zero Trust Network Access (ZTNA) weiß, idealerweise auch über deren Zusammenspiel.

Dennoch ist SASE auf dem Siegeszug: Laut Umfrage haben 34 Prozent der Unternehmen bereits im vergangenen Jahr SASE eingeführt, weitere 30 Prozent planen dies in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Aus gutem Grund: "Der Anspruch dieser Technologie ist, für große wie für kleine Infrastrukturen zu funktionieren und je nach Anforderung verschiedene Module zum Einsatz zu bringen", erklärt Christian Dittrich, Leiter des Competence Center Security bei Bechtle.

Zugleich weist er auf eine weitere Eigenschaft hin, die für das neue Verfahren spricht: "Man muss wegen SASE nicht gleich seine alte Sicherheitsarchitektur komplett über Bord werfen oder den festen Perimeter ablösen. Man kann auch weiterhin sein eigenes Rechenzentrum und die eigenen Firewalls betreiben und SASE nur für die mobilen Nutzer einführen." Dieser sanfte Übergang in ein neues Paradigma ist laut Dittrich verantwortlich dafür, dass nach Corona die Nachfrage nach SASE-Lösungen "durch die Decke gegangen" ist.

SASE ist standort- und leistungsoptimiert

Ein weiterer Grund liegt in der Tatsache, dass SASE-Implementationen gerne als Teil größerer Veränderungen an der IT-Infrastruktur aufgesetzt werden, beispielsweise von Cloud-Migrationen. Das Grundprinzip der Dezentralität ist dabei entscheidend. Eine SASE-Infrastruktur besteht aus einer Reihe virtualisierter Firewalls, die Cloud-nativ an Standorten nahe der jeweiligen Nutzer bereitstehen. Dort werden Zugangs- und Zugriffsberechtigungen überprüft und der Datenverkehr an die jeweilige Cloud-Anwendung oder ans Rechenzentrum weitergeleitet. Letztere sind wiederum über abgesicherte Datenleitungen mit der SASE-Cloud verbunden.

Von einer so aufgesetzten, geografisch verteilten SASE-Cloud profitiert auch die Netzwerk-Performance, da der Verkehr bestmöglich zu jedem Punkt des Unternehmensnetzwerks geroutet wird. Hinzu kommt, dass Betreiber von SASE-Infrastrukturen wie Cisco, Palo Alto, Fortinet oder Zscaler sehr leistungsfähige Leitungen zu großen Cloud-Plattformen wie Microsoft Azure, AWS oder Salesforce unterhalten, sodass Latenzprobleme gering und die Quality-of-Service hoch gehalten werden können.

Die Beschreibung dieses Setups lässt erahnen, dass das Aufsetzen einer SASE-Infrastruktur für ein größeres Unternehmen recht aufwändig sein kann. "Ein SASE-Projekt bedeutet für uns als Dienstleister erstmal viel Beratungsaufwand", sagt Christian Dittrich. Ein Großteil davon fällt für das Mapping der vorhandenen IT-Infrastruktur und der Anwendungslandschaft an. "Wir müssen gemeinsam mit dem Kunden feststellen, ob es klassische Web-Proxy-Systeme und klassische Firewalls gibt, auf welche Anwendungen wie zugegriffen wird und wie die Mitarbeitenden geografisch verteilt sind, sodass wir die SASE-Cloud passend dimensionieren und in den jeweiligen Ländern bereitstellen können."

Fachbereiche wissen besser, was sie alles nutzen

Ein großer Teil dieser Evaluierung besteht darin, Workshops mit den Fachabteilungen der Kunden durchzuführen. Durch die in den letzten Jahren gewährte IT-Unabhängigkeit nutzen Fachbereiche häufig Cloud-Ressourcen, von denen die zentrale IT nichts weiß. "Nicht selten heißt es seitens der IT, dass nur drei Cloud-Anwendungen in einem bestimmten Fachbereich im Einsatz sind, in Wirklichkeit sind es aber mehrere Dutzend", erklärt Dittrich. "Im Workshop muss ich herausfinden, welche das sind und wo sie gehostet werden. Entsprechend fällt dann die Anbindung zur Anwendung aus. Bei Cloud-Anwendungen habe ich zum Beispiel wunderbare Möglichkeiten der sicheren Anbindung, über einen Cloud Access Security Broker oder ein Zero Trust Network."

Christian Dittrich betont die Sorgfalt, mit der diese Aufgabe angegangen werden muss: "Wir verlagern die Security-Maßnahmen an einen anderen Punkt. Deswegen führen wir Workshops mit den Fachbereichen mit sehr granularen Fragebögen durch, um wirklich alles in Erfahrung zu bringen und darauf basierend eine neue Sicherheitsarchitektur zu planen."

Der Entwurf der neuen Architektur ist zunächst herstellerunabhängig. Erst im Nachhinein wird evaluiert, mit den Produkten welcher Hersteller die SASE-Cloud am besten zu realisieren ist. "Anschließend erstellen wir gemeinsam mit dem Kunden Migrationsszenarien, um klassische Firewalls abzubauen und einen Change-Prozess einzuleiten", erklärt Dittrich. Bei letzterem ist nicht technisches Personal involviert, sondern Change-Manager, die die Mitarbeitenden auf die Arbeit mit der neuen Sicherheitsarchitektur vorbereiten. Wobei die Arbeit mit der SASE-Cloud für die meisten als Erleichterung empfunden werden dürfte: "Der Nutzer klappt seinen Rechner auf, wählt sich per VPN in die SASE-Cloud ein und hat Zugriff auf alle Apps und Daten, die er braucht", so Dittrich.