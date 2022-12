SAP und das Industrieautomatisierungs-Unternehmen Schneider Electric bauen ihre Kooperation im IIoT-Bereich aus. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll nach Angaben der Partner auf einer nachhaltigen Infrastruktur und einer einfachen Bereitstellung liegen. So planen die beiden Unternehmen, vorkonfigurierte Bereitstellungsoptionen für IIoT-Kunden zu schaffen. Mit ihrer Partnerschaft wollen SAP und Schneider Electric zudem das Problem einer nur zögerlichen Verbreitung neuerer Technologien adressieren. So sei zwar das Interesse der Unternehmen an IIoT und Industrie 4.0 groß, viele dieser Anwender sähen jedoch die Entwicklung und Einführung entsprechender Anwendungen als großes Problem.

Verbessertes Deployment

So sollen etwa Unternehmen, die beispielsweise ein Field-Service-Management-Tool mit Augmented Reality suchen, einfach die voreingestellte Hardware- und Softwarekonfiguration der Partner nutzen können. Ferner sei auch die Integration der Shop-Floor-Technik (OT) in die IT geplant - unter Verwendung digitaler Zwillinge für das Lifecycle Management. In Sachen Nachhaltigkeit wollen die beiden Partner künftig Angebote zur Unterstützung von Unternehmen beim Energiemanagement auf den Markt bringen.

Marcia Walker, Research Director bei IDC, sieht ein großes Potenzial für die Partnerschaft. Mit ihr würde die industrie- und energiezentrierte Perspektive von Schneider Electric um das ERP-Know-how von SAP ergänzt und so IT mit OT verbunden, erklärt sie.