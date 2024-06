Die Zeiten, in denen SAP den weltweiten Markt für Enterprise Applications dominierte, scheinen vorbei zu sein. Einer IDC-Studie zufolge liegen SAP und Salesforce fast gleichauf an der Spitze des Marktes. Gerade einmal 0,2 Prozentpunkte trennen beide Anbieter.

Auf den weiteren Plätzen folgen Oracle, Microsoft und Intuit. Insgesamt kommen die Top five den IDC-Analysten zufolge auf einen Marktanteil von 21,2 Prozent. Das bedeutet aber auch, dass der Enterprise-Applications-Markt weiterhin sehr fragmentiert bleibt.

SAP-CEO Christian Klein im COMPUTERWOCHE-Interview

Weltweit legten die Geschäfte mit Business Anwendungen 2023 auf 356 Milliarden Dollar zu. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Wachstum von zwölf Prozent. IDC geht davon aus, dass der Markt in den kommenden Jahren weiter kräftig zulegen kann. Bis 2028 könnten die globalen Umsätze mit Enterprise Applications die Marke von 600 Milliarden Dollar knacken, so die Prognose der Analysten. Auf ihrem Weg in das digitale Zeitalter müssten Die Unternehmen in neue Software investieren, um ihr Anwendungsportfolio auf dem neuesten Stand zu halten.

Enterprise Applications wandern in die Cloud

Vor allem Software as a Service (SaaS) und Cloud-basierte Anwendungen verzeichneten weiterhin ein deutliches Wachstum, stellte Studienautor Mickey North Rizza, Group Vice President of Enterprise Software bei IDC, fest. Dazu kämen Innovationen wie generative KI. "Die damit verbundene Fülle an Anwendungsfällen bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihr Business mithilfe intelligenter Technologie und Cloud-Anwendungen neu zu gestalten und damit größere Wettbewerbsvorteile zu erzielen," so die Marktbeobachterin.

ERP - die Killerapplikation für GenAI?

der Anteil der On-Premise-Anwendungen am Gesamtmarkt wird weiter zurückgehen, prognostizieren die IDC-Analysten. "Die Public Cloud wird zum grundlegenden Bereitstellungsmodell für Business-Anwendungen." Im Jahr 2028 würden mehr als 70 Prozent der weltweiten Ausgaben für neue Unternehmensapplikationen in die Cloud fließen, heißt es in der Studie. Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate für das Cloud-Segment in den kommenden vier Jahren taxiert IDC auf 16,5 Prozent. Das liegt deutlich höher als die Rate für den Gesamtmarkts (11,1 Prozent).

Im Bereich Enterprise Applications fasst IDC verschiedene Marktsegmente zusammen, darunter Enterprise Resource Management (ERM), Customer Relationship Management (CRM), Engineering-Anwendungen, Supply Chain Management (SCM) und Produktionsanwendungen. (ba)