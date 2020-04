Fujitsu ist ein IT-Universalanbieter, der vom Hochleistungs-Mainframe über Outsourcing bis hin zur einfachen Maus alles in seinem Portfolio vorweisen kann. Auch in Deutschland kann das Unternehmen auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Weniger bekannt ist dagegen, dass Fujitsu auch ein sehr umfangreiches Managed-Service-Business betreibt, beispielsweise auf den Gebieten SAP, Multicloud, Hybrid-IT, Application-Management und Enduser-Services. Gemeinsam mit dem Kunden analysiert das Fujitsu-Team die vorhandenen Prozesse, optimiert sie und unterstützt den Auftraggeber bei der Standardisierung.

Einen besonders breiten Raum nehmen dabei alle Beratungsleistungen im SAP-Umfeld ein. Hier sorgt ein Beraterstab von 150 Mitarbeitern dafür, dass SAPs ehrgeizige Migrationspläne eingehalten werden können, denen zufolge bis 2027 die meisten Kunden auf S/4 HANA wechseln sollen. Einer der Kunden ist die EEW Energy from Waste GmbH in Helmstedt. "Fujitsu stellt für uns seit sieben Jahren viele IT Services bereit, dazu gehört unter anderen auch das SAP-System. Die Zusammenarbeit erfolgt dabei äußerst partnerschaftlich auf Augenhöhe und basiert auf gegenseitigem Vertrauen", bestätigt deren IT-Chef Christian Hoppe.

Mittelständler und Global Player - eine breite Kundenfront

Fujitsus Beratungsbereich wächst und wächst und wächst… Allein im vorigen Jahr konnte Fujitsu - trotz des praktisch leergefegten Arbeitsmarktes - über 300 neue Consultants hinzugewinnen. Steffen Müter, Head of Fujitsu Services Central & Eastern Europe, meint zu wissen, warum Fujitsu gerade für diese Berufsgruppe so attraktiv ist: "Wir sind ja in Deutschland kein Riesenunternehmen. Das heißt, wir verbinden die Vorteile eines mittelständischen Betriebes, wie flache Hierarchien und hohe Flexibilität, mit den Möglichkeiten eines globalen internationalen Großkonzerns, etwa den internationalen Karrierechancen. Hinzu kommt, dass wir als japanisches Unternehmen auch eine viel größere Mitarbeiterverantwortung pflegen, als es beispielsweise bei vielen US-Unternehmen der Fall ist." Müters Mitarbeiter können das bestätigen: "Ich bin sehr überrascht, wie modern dieses Unternehmen ist und wie angenehm die Einflüsse der japanischen Unternehmenskultur sind - insbesondere der spürbare Fokus auf die Mitarbeiterzufriedenheit und der Wille, die Gesellschaft positiv zu beeinflussen", sagt beispielsweise Matthias Dix, der seit drei Monaten an Bord ist.

SAP-Berater: höchste Zeit für den nächsten Schritt

Fujitsus Personalsuche ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Vor allem im SAP-Umfeld hat man noch viele offene Stellen. Hier sucht Müter vor allem erfahrene Berater, die bereits viel Praxis erworben haben und jetzt neue Herausforderungen suchen. Den idealen Bewerber, beziehungsweise die ideale Bewerberin, beschreibt Müter so: mindestens fünf Jahre Berufserfahrung im SAP-Umfeld, will ausbrechen aus engen hierarchischen Strukturen, sucht mehr Gestaltungsfreiheit in einem agilen Arbeitsumfeld und weiß vor allem, dass IT ein solides Handwerk ist und kein Generator für PowerPoint-Folien. Diese "Neuen" sollen ihm helfen, viele neue Beratungs- und Serviceangebote zu implementieren. "Die ganze SAP-Beratung wird sich in Richtung Business- und Digitalisierungs-Beratung ändern. Unser Ansatz ist dabei eine End-to-End-Beratung, die alle Formen einer IT-Lösung umfasst. Das können Mainframes sein, Office-365-Integration oder auch moderne Kubernetes-basierte Cloud-first-Anwendungen", so Müters Strategie.

Lob von innen und von außen

Müter und sein Team haben in den vergangenen Jahren die Unternehmenskultur und die Arbeitsbedingungen gewaltig verbessert. Ziele waren ein engeres Miteinander, viel mehr Kommunikation und eine neue Meeting-Kultur. Damit sollte das Teamwork gestärkt werden und der Mensch mehr in den Mittelpunkt rücken. Und die Maßnahmen kommen gut an. Lisa Nätscher beispielsweise ist begeistert und schwärmt von der guten Entwicklung in ihrem Arbeitsumfeld in den vergangenen fünf Jahren: "Durch die aktuellen Veränderungen im Unternehmen sehe ich einen Wandel in der Unternehmenskultur. Viele Kolleginnen und Kollegen arbeiten jetzt viel agiler und intensiver zusammen. Es gibt mehr Austausch in den Teams, und wir können uns aktiv an der Neuausrichtung beteiligen."

Auch außerhalb der eigenen Firmenwände werden diese Veränderungen wahrgenommen. "Wir als langjähriger Partner von Fujitsu sehen die positiven Einflüsse und Auswirkungen des eingeleiteten Change Programms in der Zusammenarbeit", bestätigt Matthias Kraft, Vorstand des Fujitsu-Partners audius AG. Christian Hoppe sieht das ähnlich: "Die Anforderungen an die IT verändern sich aufgrund der Digitalisierung rasant. Für mich ist es daher sehr wichtig, dass bei Fujitsu von ganz oben über alle Bereiche hinweg bereits frühzeitig ein Veränderungsprozess hin zu einer Art 'digitalem Mindset' umgesetzt wird. Das bedeutet, dass Fujitsu auch weiterhin an vorderster Front der Informationstechnologie mit dabei sein wird."

Großer Freiraum für gute Leute

Letztlich weist Müter noch darauf hin, dass er in seinem Team allergrößten Wert auf die weitreichende Gestaltungsfreiheit jedes einzelnen Mitarbeiters legt. Sein Führungsstil: "Wir wollen von den Erfahrungen und Ideen gerade unserer neuen Mitarbeiter profitieren." Das erinnert ein wenig an eine Aussage des verstorbenen Apple-CEOs Steve Jobs: "Es macht keinen Sinn, kluge Köpfe einzustellen, um ihnen dann zu sagen, was sie zu tun haben. Wir stellen kluge Köpfe ein, damit sie uns sagen, was wir tun haben."

Hier klicken, um zu sehen, welche Positionen bei Fujitsu sofort zu besetzen sind.