Zusätzlich zu der ohnehin herrschenden Hitze bringt Samsung die Internetnutzer auch noch mit einem Rätsel zum Schwitzen. Im Twitter-Kanal von Samsung Mobile ist ein Tweet erschienen, in dem der Termin für den nächsten Unpacked-Event enthüllt wird. Statt den Zeitpunkt einfach zu verraten, müssen sich die Nutzer durch drei Bilder klicken und ein Rätsel lösen. Das Ganze sieht wie folgt aus:

We have a secret to tell you. #SamsungUnpacked — Samsung Mobile (@SamsungMobile) July 18, 2022

Allzu komplex ist das Rätsel nicht: Letztlich gilt es einfach nur, die im dritten Bild gezeigten farbig ausgefüllten Kreise mit den Buchstaben oder Ziffern und Farbkreisen aus den beiden vorherigen Bildern zu verknüpfen. Hier unsere Hilfe für Rätselfreunde:

Wer sich die Zeit sparen möchte: Die Lösung des Rätsels und damit auf die Frage "When will something greater arrive" (in etwa: "Wann wird etwas Großes stattfinden?") lautet: 081022. Also der 10. August 2022. Damit bestätigt Samsung den Termin, der seit wenigen Tagen als Gerücht im Netz die Runde macht.

Was wir zum Unpacked Event am 10. August 2022 erwarten

Das neue Galaxy-Flaggschiff Galaxy S22 hatte Samsung schon früher in diesem Jahr vorgestellt. Beim Unpacked-Event 2022 dürften die neuen Modelle der faltbaren Smartphones präsentiert werden. Um genauer zu sein, das Galaxy Flip 4 und Galaxy Fold 4.

Außerdem dürften auch die Galaxy Watch 5 und die Galaxy Watch 5 Pro präsentiert werden. Im vergangenen Jahr war die Galaxy Watch 4 (Pro) ebenfalls beim Unpacked-Event im August präsentiert worden. Mit der 4er-Version war Samsung vom eigenen Tizen zu Googles WearOS als Betriebssystem für seine Smartwatches gewechselt. Hier finden Sie unseren Testbericht zur Galaxy Watch 4 Classic.

Zuletzt sind die Preise für Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 4 Classic gesunken, was als Hinweis gedeutet werden darf, dass Samsung die Veröffentlichung der Nachfolgemodelle plant. (PC-Welt)