Samsung erweitert seine Galaxy-Tab-Familie um zwei neue Android-basierte Tablets: Das Samsung Galaxy Tab S5e und das Galaxy Tab A 10.1. Beide Modelle werden mit Android 9 ausgeliefert und Samsung verspricht eine lange Laufzeit mit vielen Extra-Funktionen. Zudem ist das Galaxy Tab S5e mit nur etwa 400 Gramm das bisher leichteste Tablet von Samsung.

Das Galaxy Tab S5e besitzt ein nur 5,5 Millimeter dünnes Metallgehäuse und einen 10,5 Zoll großen Super-AMOLED-Display. Der Bildschirm besitzt das 16:10 Bildformat und eine nicht sichtbare Home-Taste. Für die Soundausgabe sind vier Lautsprecher zuständig, die Samsung in Zusammenarbeit mit AKG entwickelt hat. Sie sollen einen möglichst satten Sound liefern, wobei sich die Soundwiedergabe automatisch mit Ausrichtung des Tablets anpasst. Zusätzlich unterstützt das Gerät auch die 3D-Klangtechnik Dolby Atmos.

Zu den Extras beim Galaxy Tab S5e gehört die Unterstützung für den aktualisierten und verbesserten persönlichen Assistenten Bixby, wodurch man auch eine Kontrolle über das gesamte vernetzte Smart Home erhält. Hinzu kommen integrierte Fernfeldmikrofone. Die Käufer dürfen außerdem Youtube Premium vier Monate lang nach dem Kauf kostenlos nutzen. Die Akkulaufzeit gibt Samsung mit 14,5 Stunden an.

Eher an Einsteiger richtet sich das neue Galaxy Tab A 10.1, welches ein 10,1 Zoll großes Full-HD-Display mit schmalen seitlichen Rändern besitzt. Auch dieses Modell unterstützt Dolby Atmos Sound. Über den Kindermodus können Eltern genau festlegen, was die Kinder auf dem Tablet so anstellen dürfen.

Preis und Verfügbarkeit - Bonus für Vorbesteller

Das Galaxy Tab S5e und das Galaxy Tab A 10.1 werden ab dem 5. April im Handel erhältlich sein und dies jeweils in einer Variante mit Wi-Fi und LTE und in den Farben Black, Gold, Silver.

Die konkreten Preise (alle Angaben in UVP, also in der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers):

Galaxy Tab S5e Wi-Fi: 419 Euro

Galaxy Tab S5e LTE: 479 Euro

Galaxy Tab A 10.1 Wi-Fi: 210 Euro

Galaxy Tab A 10.1 LTE: 270 Euro

Wer das Galaxy Tab S5e zwischen dem 14. März und dem 4. April vorbestellt, der erhält als Gratis-Beigabe die AKG Kopfhörer Y500 im Wert von etwa 150 Euro (UVP).

Technische Ausstattung beider Modelle

Modell Galaxy Tab S5e Galaxy Tab A 10.1 Betriebssystem Android 9 Android 9 Display 10,5 Zoll Super AMOLED 10,1 Zoll TFT Auflösung WQXGA 1929 x 1299 Pixel Prozessor Qualcomm Snapdragon 670 64bit OctaCore (2 x 2,0 GHz & 6 x 1,7 GHz) Samsung Exynos 7904 64bit OctaCore (2 x 1,8 GHz & 6 x 1,6 GHz) RAM 4 GB 2 GB intern. Speicher 64 GB (59,2 GB verfügbar) 32 GB erweiterbar? ja, per microSD ja, per microSD Konnektivität Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct Bluetooth v5.0 USB 3.1 (Type C) GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct Bluetooth v5.0 USB 2.0 (Type C) GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo Kamara, Front 8 MP 5 MP Kamera, Hinten 13 MP mit Autofokus 8 MP mit Autofoku Akku 7.040 mAh 6.150 mAh Größe 245 x 160 x 5,5 mm 245 x 149 x 7,5 mm Gewicht ca. 400 Gramm ca. 460 Gramm

(PC-Welt)