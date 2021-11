Nur etwas über einen Monat hat Smartphone-Hersteller Samsung gebraucht, um Googles neues mobiles Betriebssystem auf seine Geräte zu bringen. Mit der Bedienoberfläche One UI 4 hält Android 12 nun Einzug auf dem Galaxy S21, dem Galaxy S21+ und dem Galaxy S21 Ultra.

Beschnittene Design-Optionen

Durch Samsungs eigene Design-Sprache in One UI 4 fehlen jedoch einige Darstellungsoptionen in Android 12 auf dem Galaxy-Smartphones. So bringt das neue Material-You-Design von Google etwa die Möglichkeit mit, die Benutzeroberfläche farblich an den Bildschirmhintergrund anzupassen. Bei Samsungs Bedienoberfläche ist das nicht möglich. Das Samsung Skin verfügt zwar auch über eine Farbauswahl, diese lässt sich jedoch nicht an so vielen Stellen anwenden, wie beispielsweise auf Googles Pixel-Smartphones mit Android 12.

Detail-Änderungen in Samsungs One UI

Kleine Änderungen wie etwa eine grüne Anzeige in der linken oberen Ecke, wenn Kamera oder Mikrofon aktiv sind, halten ebenfalls mit One UI 4 Einzug auf den Smartphones. Hauptsächlich hat Samsung mit dem Update jedoch seine eigene Andriod-Oberfläche überarbeitet, was unter anderem am Privacy-Dashboard sichtbar wird. Das Design von Widgets, Samsung-Apps, Freigabeblatt und Sperrbildschirm wurde ebenfalls überarbeitet.

Weitere Modelle sollen ebenfalls mit Update bedacht werden

Vorerst ist Android 12 nur für die drei S21-Modelle verfügbar. In seiner Pressemitteilung weist Samsung jedoch darauf hin, dass auch die folgenden Geräte mit einem Update auf Android 12 bedacht werden: Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, S20 FE, Note 20, Note 20 Ultra, S10, S10e, S10+, S10 5G, Note 10, Note 10+, Galaxy Fold, Z Fold 3, Z Flip 3, Z Fold2, Z Flip, Z Flip 5G, Galaxy A82 5G, A72, A52, A52 5G, A52s 5G, A42 5G, Galaxy Tab S7 und Tab S7+. Einen Termin nennt das Unternehmen jedoch noch nicht. (PC-Welt)